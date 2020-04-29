‫شركة سيسان للمواد الحيوية تطلق الفحص الجزيئي السريع لكوفيد-19

سيؤول، كوريا الجنوبية، 29 نيسان/أبريل، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة سيسان بيوماتيريالز يوم 1 أيار/مايو أنها على وشك أن تطلق مجموعة التشخيص الجزيئي السريعة AQ-TOP للتشخيص السريع لفيروس كوفيد-19 بعد إكمال موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية وهيئة الدواء الأوروبية (27 نيسان/أبريل) على مجموعة اكتشافها في الوقت الحقيقي لكوفيد-19 U-TOP.

تم تعزيز الحساسية التحليلية وخصوصية الطرق الجزيئية التقليدية باستخدام تقنية AQ-TOP من خلال الجمع بين قدرة الكشف للتضخيم الحراري والبي أن أيه (حمض الببتيد النووي)، الذي يتميز بكفاءة ربط عالية للحمض النووي المستهدف.

تستهدف هذه المجموعة الجين الخاص ORF1ab بفيروس سارس – كوف-2 مع جين RNase P البشري ذي التحكم الداخلي. حصلت المجموعة على علامة CE-IVD الأوروبية في آذار/مارس، والآن تجري اختبارات الموافقة على التصدير من قبلوزارة الغذاء وسلامة الأدوية الكورية وإدارة الغذاء والدواء الأميركية ووكالة الترخيص الأوروبية.

وقال الرئيس التنفيذي هيي كيونغ بارك، “لا يحتاج العملاء إلى شراء أي معدات إضافية. يمكن استخدام أداةالفحص الحالية في الوقت الحقيقي والتي يتم استخدامها بشكل متكرر لتشخيصكوفيد-19 كما هي. ومتوسط عدد العينات التي يمكن تم اختبارها لكل وحدة (12 ساعة في اليوم)، هو 3،400، وهو أسرع من 5-6 مرات مما كان عليه الأمر سابقا. وحاليًا، نظرًا لأنكوفيد-19ينتشر بسرعة حول العالم ويتم الإبلاغ عن إعادة العدوى به، فإننا سننتج أكثر من 200,000 اختبار يوميًا للتسليم بأسرع ما يمكن. وبمجرد الانتهاء من الحصول على ترخيصمجموعة الفحص السريعة لكوفيد-19 السريعة AQ-TOP ، وسيتم توفير المجموعة في الخارج وبميزة أن تشخيص كوفيد-19 السريع سيساهم في المتابعة السريعة.”

تقوم شركةسيسان بيوماتيريالز الآن بتوزيع مجموعة اكتشافها في الوقت الحقيقي لكوفيد-19 القائمة على البي سي آرالحاصلة على شهادة CE-IVD وشهادة المبيعات المجانية منوزارة الصحة وسلامة الأدوية الكورية(في شباط/فبراير) وموافقات إدارة الغذاء والدواء الأميركية وهيئة الدواء الأوروبية (27 نيسان/أبريل)، إلى الأسواق الخارجية بما فيها أوروبا ودول الشرق الأوسط.

حول سيسان بيوماتيريالز

سيسان بيوماتيريالز هي شركة تشخيص في المختبر تقوم بتطوير منصات التشخيص الجزيئي لأمراض العدوى والسرطان بالإضافة إلى الاضطرابات الوراثية والجينية.

نقوم بتطوير وتسويق منصات التشخيص المبتكرة القائمة على تفاعل البلمرة التسلسلي في الوقت الحقيقي من خلال تطوير تقنياتنا الخاصة لتوفير خدمات تشخيص جزيئية أكثر تقدمًا.

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