مومباي، الهند14 أبريل / نيسان 2021/PRNewswire/ — سيرفيفاي، أعلنت شركة عن الاستحواذ على شركة رئيسية مقرها ميونيخ من شركات ويب تو غو ، وهي شركة الوقفة الواحدة المزودة لخدمات العناية الذاتية وتجارب العملاء المتعددة الأقنية للهواتف الذكية، والكمبيوترات اللوحية والمحمولة. وسيساعد هذا الاستحواذ شركة سيرفيفاي على تعزيز بصمتها العالمية لناحيتي التقنية والناس.

يجلب هذا الاستحواذ اثنتين من منصات الحلول البارزة من WebToGo إلى محفظة سيرفيفاي- myhandycheck </84 و wenewa. وفي حين أن myhandycheck هي مجموعة تشخيصية للأجهزة المحمولة تستخدم أحدث التقنيات، فإن wenewa لديها القدرة على تحديد وتشخيص وتحديد مشكلة الأجهزة المتصلة عن بُعد. يتمتع هذان المنتجان بجوانب متقاربة مع الأعمال الأساسية لسيرفيفاي وسيعملان على تعزيز عروض سيرفيفاي بشكل أكبر. كما تم استيعاب فريق الشركة بسلاسة ضمن فرق موظفي سيرفيفاي عبر وظائف المنتجات والتكنولوجيا والأعمال فيها.

“يشهد العالم كله تحولًا رقميًا حاليا، حيث تحاول كل شركة التكيف مع هذا التغيير. إنه أسهل بالنسبة للبعض ولكنه معقد بشكل كبير بالنسبة لمعظم الناس. تحظى أدواتنا للعناية الذاتية للتشخيص والمراقبة عن بُعد بالتقدير نظرا لأهميتها وكفاءتها. “تكاملنا مع سيرفيفاي سوف يفتح آفاقا جديدة ويستهل حقبة جديدة لناحية تجربة العملاء”، كما بيتر دويسينغ، , المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة WebToGo جي أم بي أتش.

“فيما نحدد طموحات أكبر وأكثر جرأة لأنفسنا، فإننا نعتمد أيضًا على خبرة الأشخاص الذين يعرفون كيفية الارتقاء بتجربة العملاء بشكل أكبر. تتوافق رؤيانا مع رؤيا بيتر وفريقه في WebToGo، ونريد معًا الاستفادة من معرفتنا العميقة بالمجال وقدراتنا التكنولوجية. ليس هنالك وقت أفضل من الآن لعملية الاستحواذ هذه كما اليوم”، ستريفاثسا براباكار , كما قال مؤسس سيرفيفاي.

تعمل سيرفيفاي مع العلامات التجارية الرائدة للهواتف الذكية مثل آبل، سامسونغ، وان بلاس، شياومي وغيرها، حيث تقوم بتولى برامج حماية الأجهزة وبرامج مبادلة/إعادة شراء الأجهزة لديها. يقع المقر الرئيسي لشركة سيرفيفاي في مومباي، الهند، ولديها شركات تابعة لها في 8 دول.

حول سيرفيفاي

تعمل سيرفيفاي، وهي منصة إدارة دورة حياة الأجهزة، على دمج العديد من العلامات التجارية للمعدات الأصلية ونظام المبيعات والخدمات الخاص بها لتقديم تجربة خدمة رائعة للمستهلكين في فترة ما بعد البيع. بدأت شركة سيرفيفاي في الهند، التي أطلقت في العام 2015، بتوسيع نطاق وصولها إلى أكثر من 50 دولة في جميع أنحاء العالم، حيث أقامت شراكة مع أكثر من 50 علامة تجارية بما في ذلك أفضل العلامات التجارية للأجهزة المحمولة وتجار التجزئة والموزعون وشركات التأمين ومقدمو الخدمات والشركات المشغلة للاتصالات. تدعم المنصة اليوم أكثر من 3 مليون معاملة شهرية. في غضون 5 سنوات فقط من إطلاقها، أصبح لديها بالفعل أكثر من 43000 موقع للبيع بالتجزئة وأكثر من 16000 شريك خدمة متكامل مع منصتها الرقمية.

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