شينزين، الصين, 8 أبريل 2021 /PRNewswire/ — أصدرت شانغهاى إليكتريك (“الشركة”) -(في بورصة هونج كونج: 02727، وفي بورصة شانغهاي: 601727)، الشركة الرائدة عالميًا في تصنيع وتوريد معدات توليد الطاقة الكهربائية والمعدات الصناعية وخدمات التكامل- نتائجها المدقَّقة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

حققت الشركة في عام 2020 إجمالي إيرادات بلغت 137.285 مليار يوان صيني، بزيادة سنوية قدرها 7.67٪، وزاد صافي الربح العائد لمالكي الشركة بنسبة 7.34٪ على أساس سنوي إلى 3.758 مليار يوان صيني. وقد نمت الطلبات الجديدة إلى 185.55 مليار يوان صيني، وارتفعت الطلبات الجارية إلى 276.09 مليار يوان صيني، بزيادة سنوية قدرها 8.7٪ و 14.7٪ على التوالي. اقترحت الشركة دفع أرباح نهائية بقيمة 0.7178 يوان صيني لكل عشرة أسهم.

على الرغم من التحديات التي أحدثها وباء كوفيد-19، إلا أن شانغهاى إليكتريك قد حققت نتائج ممتازة من خلال تقليل التأثير عبر مختلف قطاعات الأعمال. وقد حافظ قطاع أعمال معدات الطاقة على أداء ثابت وحقق إيرادات بلغت 55.96 مليار يوان صيني — بزيادة قدرها 21.8٪ على أساس سنوي ترجع بشكل أساسي إلى النمو السريع لتوربينات الرياح وأعمال المكونات. كما نمت إيرادات الشركة من قطاع أعمال الخدمات المتكاملة، والذي يشمل هندسة وخدمات الطاقة، والهندسة البيئية والخدمات، وهندسة الأتمتة والخدمات، وخدمة الإنترنت الصناعية، والخدمات المالية، وخدمات التجارة الدولية والمزيد. ارتفع هذا القطاع بنسبة 17.9٪ على أساس سنوي إلى 52.232 مليار يوان، مع الارتفاع المدفوع بالنمو المتسارع في هندسة وخدمات الطاقة.

في الوقت نفسه، قطعت شانغهاى إليكتريك خطوات كبيرة في إصلاح الآليات المؤسسية، والتطوير المتكامل للتقنيات، والاستثمار في البحث العلمي والابتكار، وتطوير الحلول الذكية، وبناء منصة SEunicloud للإنترنت الصناعي الخاصة بها — مما يحقق تقدمًا مطردًا في الطريق لتصبح شركة عالمية المستوى.

وقد حصلت الشركة في عام 2020 بنجاح على موافقة من لجنة الإدراج في بورصة شانغهاي لإدراج شركتها الفرعية، والتي تُدعَى مجموعة شانغهاي إليكتريك لطاقة الرياح (Shanghai Electric Wind Power Group Co., Ltd. (“SEWP”))، في مجلس ابتكار العلوم والتكنولوجيا، وأكملت إعادة تشكيل المِلكية المختلطة لشركة شانغهاي رنمين لأعمال الأجهزة الكهربائية (Shanghai Renmin Electrical Apparatus Works (SREAW)) وشركة معهد شانغهاي للطرد المركزي(Shanghai Centrifuge Institute Co., Ltd) . علاوة على ذلك، ومن أجل دفع استهلاك الطاقات الجديدة وتحقيق التنمية الخضراء والمستدامة، فقد عززت شانغهاى إليكتريك بشكل استباقي تحويل الطاقة وخدمات الطاقة الشاملة التي تشمل “تكامل الرياح والطاقة الشمسية والمياه والحرارة والتخزين” و “تكامل المصدر والشبكة والحِمْل وتخزين الطاقة”. زادت الشركة أيضًا من الاستثمار في البحث والتطوير وأطلقت بنجاح أول مشروع لتوربينات الرياح السوداء في العالم بسعة تزيد عن 5 ميجاوات — مما أدى إلى إنشاء القدرات التكنولوجية الكاملة لحل الطاقة الذكية.

ومع التزامها بثقافة الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة، فقد أطلقت شانغهاى إليكتريك رسميًا العديد من الحلول الذكية طوال عام 2020. في العام الماضي، قامت الشركة بتشغيل قاعدة بطاريات الليثيوم الصناعية Shanghai Electric Guoxuan Nantong الخاصة بها، بالإضافة إلى مشروعها المتكامل للطاقة الشمسية والرياح في منطقة مينهانج الصناعية في شانغهاي، ومحطة Shanghai Electric Golmud Meiman Minhang لتخزين الطاقة في مدينة جولمود بمحافظة تشينغهاي.

وقد أضافت شانغهاى إليكتريك ما يقرب من 30 ألف جهاز جديد إلى منصة الإنترنت الصناعية الخاصة بها “SEunicloud” في السنة المالية 2020، بقيمة أصول تبلغ 24.7 مليار يوان صيني. كما طورت الشركة ودمجت 15 تطبيقًا صناعيًا، بدءًا من شبكات المعدات وتشخيص الأعطال إلى تخطيط الطاقة. وفي الوقت نفسه، طورت شانغهاى إليكتريك ثمانية حلول صناعية أولية، والتي تشمل التشغيل والصيانة الذكية لطاقة الرياح، والتشغيل والصيانة عن بُعد للطاقة الحرارية، وتشغيل وصيانة آلات التشغيل، وبطارية تخزين الطاقة والطاقة الموزعة.

وبالنظر إلى المستقبل، سوف تستمر شانغهاى إليكتريك في تطبيق فلسفة التطوير “ثلاث خطوات للأمام” مع التوجه نحو الإستراتيجية وحل المشكلات والنتائج. كما ستواصل الشركة تطوير خدمات الطاقة الذكية الشاملة، في محاولة لتسريع الصناعة نحو مستقبل رقمي ومتصل وذكي.

الفيديو من – https://mma.prnewswire.com/ media/1482479/Shanghai_ Electric_2020_Annual_Results. mp4

الشعار من – https://mma.prnewswire.com/ media/1159638/LOGO_Logo.jpg