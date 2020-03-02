‫شركة شنغهاي إلكتريك تحقق الإكتمال المالي لمشروع منجم الفحم من مشروع ثار بلوك 1 لمنجم الفحم المدمج للطاقة في باكستان

ثار باركار، 2 مارس / آذار 2020, / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة شنغهاي إلكتريك (“شنغهاي إلكتريك” أو “الشركة”)، وهي الشركة العالمية البارزة المصنعة والمزودة لمعدات توليد الطاقة والمعدات الصناعية، ومزودة الوقفة الواحدة لمعدات الطاقة، أنها حققت الإكتمال المالي لمشروع منجم الفحم من مشروع ثار بلوك 1 المدمج للطاقة المدمجة في منجم الفحم. ويعتبر حقل منجم الفحم ثار الأكبر في آسيا وهو يشتمل على موارد مشتعلة تقدر بـ 175 مليار طن، ويغطي مساحة 9,000 كيلومتر في صحراء ثار في الجهة الشرقية الجنوبية من إقليم السند الباكستاني.

بالنسبة لمشروعثار بلوك 1المتكامل لمنجم الفحم، تم تصميم منجم الفحم بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 7.8 مليون طن ويضم محطتين لتوليد الطاقة تعملان على الفحم بقدرة 660 ميغاواط، والمشروع قادر على توفير الطاقة الكهربائية لـ 4 ملايين أسرة في باكستان بـ 1320 ميغاواط من الكهرباء الأصلية وبأسعار معقولة وموثوق بها.

تم تطوير مشروع ثار بلوك 1المتكامل لمناجم الفحم تحت مظلة الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني. وهو جزء من جهود حكومة باكستان لتحسين أمن الطاقة وخفض متوسط تكلفة توليد الطاقة من خلال الانتقال من النفط إلى الفحم. سيقوم المشروع بتنشيط الشبكة الوطنية وزيادة المساعدة في تحقيق وفورات في النقد الأجنبي بناءً على تكاليف الوقود.

وأعرب رئيس وزراء إقليم السند سيد مراد علي شاه عن تقديره لدعم شركةشنغهاي إلكتريك تسريع عملية الاستفادة من الوقود من المصادر المحلية ودورشنغهاي إلكتريكالحيوي في تطوير مشروع محطة توليد الطاقةفي حقل مناجم ثار، وهو ما سيعود بالفوائد الاقتصادية على المجتمع المحلي.

يوظف المشروع أكثر من 908 عامل محلي حاليا وسيوظف المزيد من الموظفين خلال فترة البناء القصوى. سيلعب المشروع أيضًا دورًا أساسيًا في التنمية الاجتماعية في المنطقة، حيث تعهدتشنغهاي إلكتريك بأن تكون قوة نشطة ومتحمسة في جهود التنمية التي تساعد مجتمعثارالمحلي من خلال تحسين التعليم والصحة والبنية التحتية ونمط الحياة العام في المنطقة

.وقال السيد شيان شياولي، مدير العلاقات العامة لشركة توليد الطاقة الكهربائية لثار بلوك 1 لمناجم الفحم (أس بي في لشنغهاي إلكتريك باكستان)، “نحن فخورون بالمساعدة في الإتيان للبلاد بأول مشروع كهرباء محلي واسع النطاق قائم على الفحم. كما أننا ممتنون للحكومة المحلية لدعمها.”

وعبر الاستفادة من الزخم الإيجابي للمشروع، بدأت شنغهاي إلكتريك بالفعل في بناء محطات توليد الطاقة في حقل ثار للفحم. ستقوم الشركة بتزويد محطات توليد الطاقة بالتقنية الفائقة التقدم، والتي يمكن أن تعمل بكفاءة صافية أعلى من متوسط صافي الكفاءة السنوي الذي تتطلبه الحكومة الباكستانية. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل المحطات بمعدل إزالة الغاز الحمضي المرتفع، مع انبعاثات ثاني أكسيد كبريت منخفضة للحد من التأثير البيئي عندما تبدأ في توليد الكهرباء في العام 2022.

حول شنغهاي إلكتريك

تعمل مجموعة شركة شنغهاي إلكتريك (SEHK:2727, SSE:601727) اساسا في تصميم وتصنيع وتوزيع الطاقة الكهربائية والمعدات الصناعية. ينصب تركيزها الأساسي على الطاقة الجديدة، بما في ذلك تصنيع وبيع طوربينات الرياح ومكوناتها ومعدات الطاقة النووية؛ أعمال الطاقة الفعالة والنظيفة، بما في ذلك تصنيع وبيع معدات الطاقة الحرارية ومعدات نقل وتوزيع الطاقة؛ المعدات الصناعية، بما في ذلك إنتاج وبيع المصاعد والمحركات؛ صناعة الخدمات الحديثة، بما في ذلك التعاقد على مشاريع البناء لمشاريع الطاقة الحرارية ومشاريع النقل والتوزيع، والأعمال الأخرى.

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