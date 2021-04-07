‫شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز تُعلن عن نتائج التداول خلال شهر مارس 2021، ومجموعة مياكس إكستشينج تضع سجلات جديدة بشأن حصة السوق وحجم التداول الشهري

by Web Desk

برينستون، نيوجرسي، 7 أبريل/نيسان 2021— /PRNewswire/  أعلنت شركة Miami International Holdings, Inc. (ميامي إنترناشيونال هولدنغز إنك.) اليوم عن نتائج تداول شركاتها الأمريكية التابعة في مارس/آذار 2021- (المعروفة اختصارًا باسم مياكس MIAX®)، ومياكس بيرل (MIAX Pearl®)، ومياكس إيميرالد (MIAX Emerald®) (معًا، مجموعة مياكس إكستشينج “MIAX Exchange Group™”) ومنيابوليس غرين إكستشينج (Minneapolis Grain Exchange) (المعروفة اختصارًا باسم “MGEX“).

فيما يتعلق بخيارات الأسهم الأمريكية، نفذت مجموعة مياكس إكستشينج إجمالاً أكثر من 116.9 مليون عقد خيارات أسهم بما يبلغ 5,083,825 عقدًا كحجم تداول يومي مشترك (ADV)، وهو ما يمثل إجمالي 13.65% من حصة سوق خيارات الأسهم الأميركية. تمثل حصة السوق البالغة 13.65% زيادة بأكثر من 18% عن شهر مارس 2020.

وفيما يتعلق بالأسهم الأميركية، نفذت بورصة أسهم مياكس بيرل (MIAX Pearl Equities™‏) 486,857,188 سهمًا.

وفيما يتعلق بالعقود الآجلة الأمريكية، نفذت MGEX ‏259,617 عقدًا.

حجم تداول الخيارات المتعددة المدرجة لـ

 مجموعة مياكس إكستشينج، الشهر الحالي

المقارنة السنوية

عقود الخيارات المتعددة المدرجة

21 مارس

20 مارس

نسبة التغيير

21 فبراير

نسبة التغيير

21 مارس

20 مارس

نسبة التغيير

أيام التداول

23

22

19

61

62

قطاع الخيارات المتعددة المدرجة الأمريكية

856,908,768

590,743,481

45.1%

786,095,745

9.0%

2,443,233,864

1,570,530,647

55.6%

مجموعة مياكس إكستشينج

116,927,971

68,141,542

71.6%

105,083,886

11.3%

323,257,959

172,216,215

87.7%

مياكس

37,494,076

22,187,374

69.0%

33,180,331

13.0%

105,627,843

66,313,908

59.3%

مياكس بيرل

52,194,814

24,572,079

112.4%

39,577,948

31.9%

121,671,476

77,154,976

57.7%

مياكس إيميرالد

27,239,081

21,382,089

27.4%

32,325,607

-15.7%

95,958,640

28,747,331

233.8%

حجم التبادل اليومي للخيارات المتعددة المدرجة

21 مارس

20 مارس

نسبة التغيير

21 فبراير

نسبة التغيير

21 مارس

20 مارس

نسبة التغيير

قطاع الخيارات المتعددة المدرجة الأمريكية

37,256,903

26,851,976

38.7%

41,373,460

-9.9%

40,053,014

25,331,139

58.1%

مجموعة مياكس إكستشينج

5,083,825

3,097,343

64.1%

5,530,731

-8.1%

5,299,311

2,777,681

90.8%

مياكس

1,630,177

1,008,517

61.6%

1,746,333

-6.7%

1,731,604

1,069,579

61.9%

مياكس بيرل

2,269,340

1,116,913

103.2%

2,083,050

8.9%

1,994,614

1,244,435

60.3%

مياكس إيميرالد

1,184,308

971,913

21.9%

1,701,348

-30.4%

1,573,092

463,667

239.3%

حصة سوق الخيارات المتعددة المدرجة لـ

مجموعة مياكس إكستشينج، الشهر الحالي

المقارنة السنوية

حصة سوق الخيارات المتعددة المدرجة

21 مارس

20 مارس

نسبة التغيير

21 فبراير

نسبة التغيير

21 مارس

20 مارس

نسبة التغيير

مجموعة مياكس إكستشينج

13.65%

11.53%

18.3%

13.37%

2.1%

13.23%

10.97%

20.7%

مياكس

4.38%

3.76%

16.5%

4.22%

3.7%

4.32%

4.22%

2.4%

مياكس بيرل

6.09%

4.16%

46.4%

5.03%

21.0%

4.98%

4.91%

1.4%

مياكس إيميرالد

3.18%

3.62%

-12.2%

4.11%

-22.7%

3.93%

1.83%

114.6%

حجم تداول خيارات الأسهم لـ

أسهم مياكس بيرل، الشهر الحالي

المقارنة السنوية

الأسهم (بالملايين)

21 مارس

20 مارس

نسبة التغيير

21 فبراير

نسبة التغيير

21 مارس

20 مارس

نسبة التغيير

أيام التداول

23

غير متاح

غير متاح

19

61

غير متاح

غير متاح

صناعة خيارات الأسهم الأميركية

307,161

غير متاح

غير متاح

290,503

5.7%

893,668

غير متاح

غير متاح

حجم التبادل اليومي لمياكس بيرل

487

غير متاح

غير متاح

477

2.0%

1,470

غير متاح

غير متاح

حجم التبادل اليومي لمياكس بيرل

21

غير متاح

غير متاح

25

-15.7%

24

غير متاح

غير متاح

حصة السوق لمياكس بيرل

0.16%

غير متاح

غير متاح

0.16%

-3.5%

0.16%

غير متاح

غير متاح

حجم التداول الخاص بالخيارات والعقود الآجلة من أجل

MGEX ، الشهر الحالي

المقارنة السنوية

العقود الآجلة والخيارات

العقود

21 مارس

20 مارس

نسبة التغيير

21 فبراير

نسبة التغيير

21 مارس

20 مارس

نسبة التغيير

أيام التداول

23

22

19

61

62

حجم MGEX

259,617

277,629

-6.5%

289,812

-10.4%

788,162

715,125

10.2%

حجم التبادل اليومي لـ MGEX

11,288

12,620

-10.6%

15,253

-26.0%

12,921

11,534

12.0%

سجلات حصة السوق وحجم التداول خلال مارس 2021

مياكس

سجلات الخيارات المتعددة المدرجة لمجموعة مياكس إكستشينج

يوم واحد

حصة السوق

15.62%

4 مارس، 2021

حجم التداول

8,126,083

4 مارس، 2021

شهري

حجم التداول

116,927,971

مارس 2021

خيارات مياكس

سجلات الخيارات المتعددة المدرجة لمياكس

شهري

حجم التداول

37,494,076

مارس 2021

خيارات مياكس بيرل

سجلات الخيارات المتعددة المدرجة لمياكس بيرل

يوم واحد

حصة السوق

6.92%

5 مارس، 2021

حجم التداول

3,506,013

5 مارس، 2021

شهري

حصة السوق

6.09%

مارس 2021

حجم التداول

52,194,814

مارس 2021

وللحصول على مزيد من المعلومات بشأن شركة مياكس، يرجى زيارة  www.MIAXOptions.com أو التواصل مع عمليات مياكس التجارية على  TradingOperations@MIAXOptions.com.

اتصالات الشركات:
ناتالي كاي، وكالة كارما
2157907806
nkay@karmaagency.com

عن مياكس

شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (إم آي إتش) وهي الشركة القابضة الأم لشركة بورصة مياكس تدير شركة ميامي إنترناشيونال سيكيوريتيز إكستشينج®، وشركة مياكس بيرل المحدودة أل أل سي®) ومياكس إيميرالد أل أل سي®(مياكس إيميرالد بالإضافة إلى مياكس ومياكس بيرل تشكل مجموعة مياكس إكستشينج)، ومنيابوليس غرين إكستشينج، إل إل سي، وهو سوق عقود معين ومؤسسة مقاصة للمشتقات، وبورصة أسهم برمودا.

تستفيد مؤشرات خيارات أسهم مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيميرالد من التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لدى مياكس لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي (مياكس) وتسعير المتلقي والمانح وتخصيص وقت السعر (مياكس بيرل) وهيكل سوق هجين مع تسعير المتلقي والمانح والتخصيص التناسبي (مياكس إيميرالد).

تعمل بورصة مياكس كمكان صرف حصري لخيارات التسوية النقدية على مؤشر التقلب سبايكس “SPIKES®” (Ticker: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في إيصال إيداع ستاندرد آند بورز “SPDR® أس أند بي 500® صندوق المؤشرات المتداولة إس بي واي.

ستوفر أسهم مياكس بيرل لأعضائها، بموجب ترخيص بورصة مياكس بيرل، أفضل أداء في فئتها من خلال مزيج من الحتمية العالية وزمن الانتظار المنخفض والإنتاجية العالية. ستتمتع أسهم مياكس بيرل بنموذج تسعير المتلقي والمانح ونموذج تخصيص السعر – الوقت.

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعة مياكس والمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب إضافية تقع في ميامي، فلوريدا.

لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.MIAXOptions.com.

تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (مع الشركات الفرعية التابعة لها، الشركة)، ويجب ألا يشكل عرضًا أو التماسًا أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها، حيث سيعد هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح الدعاوى القضائية الخاصة بالأوراق المالية للعام 1995. تصف البيانات الاستشرافية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “ربما” أو “مستقبلًا” أو “خطة” أو “مخططة” أو “سوف” أو “ينبغي” أو “متوقع” “يُتوقع” أو “مسودة” أو “أخيرًا” أو “مُتوقع”. نحذر من أن هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

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الشعار – https://mma.prnewswire.com/media/1396492/MIAX_Logo.jpg

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