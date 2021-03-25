شنغهاي, 25 آذار/مارس، 2021 / بي آر نيوزواير / — تدخل شركة هاير سمارت هوم (“هاير”، شنغهاي: 600690)، العلامة التجارية الرائدة في مجال الأجهزة المنزلية في العالم وبانية النظام البيئي للمنزل الذكي، حقبة جديدة في تخزين الأطعمة الصحية مع إطلاق أول ثلاجة ذكية مدعومة ببرمجية “إنترنت الغذاء” في معرض أيه دبليو إي 2021 شنغهاي.

وهذه الثلاجة هي أول ثلاجة ذكية تتوافق تمامًا مع 22 معيارًا صناعيًا وطنيًا صينيًا بالإضافة إلى معايير اللجنة الكهروتقنية الدولية العالمية (“المعيار”)، التي تم تطويرها بالشراكة مع هاير لضمان تلبية متطلبات أنظمة التبريد للسلامة والكفاءة وحماية البيئة. يوفر المعيار، الذي تم نقله واعتماده الآن من قبل أكثر من 20 دولة بما فيها المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول في أميركا الجنوبية، مرجعًا لتحديد النطاق لتصنيع الثلاجات العالمية. في الصين، يتضمن هذا المعيار ثلاثة مستويات مع منح الدرجة الأعلى التي تصنف بالمستوى الأول للحفاظ على الصحة.

حققت ثلاجة هاير درجة الحفاظ على الصحة من المستوى الأول بسبب “تقنية الحفاظ على المساحة الكاملة.” في معرض أيه دبليو إي2021، نظمت ثلاجة هاير ثلاث مسابقات تتعلق بالطزاجة لعرض أداء الحفاظ على الغذاء في الثلاجة من حيث اللون والتغذية والنظافة من خلال تجارب الكشف عن البروتين ومعدل تعقيم التفاحة. أثبتت تقنية الحفاظ على المساحة الكاملة أنها ليست قادرة فقط على الحفاظ على المكونات طازجة، بل والحفاظ عليها كاملة التغذية والصحية.

تستخدم ثلاجة هاير الذكية التقنيات المبتكرة لتلبية معايير التبريد الأفضل في فئتها بنظام بديهي قائم على السيناريو. والنتيجة هي ثلاجة ذكية تضمن دائمًا الحفاظ على الطعام الصحي وتوفر مساحة تخزين كبيرة وتوفر خدمات متصلة مدعومة بنظام إنترنت الأشياء.

تتميز الثلاجة الذكية بتقلب منخفض في درجة حرارة التجميد البالغة أقل من 0.2 درجة مئوية، بينما تتيح الرفوف الوسطى للمستخدمين التبديل بين ستة أوضاع تخزين حسب احتياجاتهم. الثلاجة قادرة أيضًا على اكتشاف مواقع الأطعمة المختلفة، وتنظيم نضارتها وجودتها والتوصية بالوصفات الغذائية بناءً على المكونات المتاحة.

وإذ هي مثالية للحفاظ على مجموعة كاملة من فئات الطعام، توفر ثلاجة هاير الذكية تبريدًا من الدرجة الأولى للمطبخ وغرف الطعام بدرجات حرارة تتراوح من 10 درجات مئوية إلى 40 درجة مئوية. داخل الثلاجة، يتمتع المستخدمون بوفرة مساحة التخزين التي تصل إلى 780 لترًا، ومقصورات طعام مستقلة، وتصميم من الباب إلى الباب يزيد من المساحة، ومقرمض كبير جدًا قابل للتعديل بدرجة الحرارة بتصميم فريد من نوعه. يمكن للمستخدمين أيضًا تعديل درجة الحرارة في مقصورات مخصصة لمكونات خاصة مثل الفاكهة والمشروبات والنبيذ الأحمر والمنتجات الصحية؛ وتجميد اللحوم والمأكولات البحرية والدواجن تحت درجات حرارة منخفضة تصل إلى -70 درجة مئوية.

تمثل الثلاجة أيضًا حلًا متصلًا وبديهيًا، وهي أيضًا أول منصة طعام ذكية في العالم تسخر قوة الـ 5 جي لتقديم الخدمات عبر نظام إنترنت الأشياء. توفر ثلاجة هاير الذكية عددًا من الخدمات لتحسين تجربة تخزين الطعام، بدءًا من التعرف السلس على المستخدم إلى الإدارة التلقائية للطعام وطلب الوجبات والدفع اللاسلكي.

تتعرف الثلاجة بذكاء على أفراد الأسرة باستخدام التعرف على الوجه والصوت والصورة، بالإضافة إلى RFID، وتقدم خدمات مخصصة بناءً على ملف تعريف المستخدم الخاص بهم وبيانات الاستخدام التاريخية. تستخدم المنصة أيضًا تقنية RFID لتوفير إدارة ذكية بعد تخزين المكونات الغذائية في الثلاجة – ما يتيح للمستخدمين تتبع مصدر أحد المكونات في الثلاجة، وربط الثلاجة بالأجهزة الذكية الأخرى مثل الفرن، وتحديد الأطعمة الطازجة والصحية، وتحديد تذكير لتجديد الإمدادات تلقائيًا عند انخفاضها. يمكن للطهاة الناشئين أيضًا الاستمتاع ببث مباشر سلس عبر منصة 5 جي، حيث يمكنهم تعلم الطهي مع طاهٍ ويصبحون خبراء في الطهي.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة http://www.haier.net/ en/

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1472859/Haier_Smart_ Home_Unveils_World_s_First__ Internet_Food__Smart_ Refrigerator.jpg