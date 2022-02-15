‫شركة Billups تستحوذ على شركة Ads on Top لتطوير التقنيات الرقمية للوسائط الإعلانية الخارجية

بورتلاند، أوريغون، 15 فبراير 2022 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم شركة Billups، وهي أكبر شركة خاصّة في الولايات المتحدة متخصصة في تكنولوجيا الوسائط الإعلانية الخارجية وخدماتها المُدارة، عن استحواذها على شركة Ads on Top، وهي الشركة الوحيدة التي توفر خادم إعلانات ومنصة عرض جانبية (SSP) بالإضافة إلى واجهة برمجة تطبيقات (API) ومصمّمة خصيصًا لإدارة الحلقات والوسائط الإعلانية الرقمية الخارجية برمجيًا.

منذ عامين تقريبًا، أطلقت شركة Ads on Top منصتها الرائدة “Switchboard” التي تعمل كخادم للوسائط الإعلانية الرقمية الخارجية، ومنصة عرض جانبية، ومنصة لإدارة الحملات الإعلانية. وتعمل هذه المنصة أيضًا مع معظم مشغّلات الوسائط الإعلانية وأنظمة إدارة المحتوى، كما يمكن دمجها في العمليات القائمة من خلال واجهات برمجة تطبيقات قوية.

تأسّست شركة Ads on Top في عام 2016؛ حيث بدأت أعمالها بتقديم خدمات وسائط إعلانية مصمّمة لوضعها على المركبات في نيويورك ولوس أنجلوس وفيلادلفيا؛ ثمّ توّجت الشركة أعمالها بإطلاق منصتها المتميّزة لإدارة الوسائط الإعلانية الرقمية الخارجية والتي تهدف إلى تحسين خطط الجداول الزمنية المحدّدة لعرض الحلقات الإعلانية وتسلسل عرضها -بطريقة برمجية مستندة إلى قواعد- على الشاشات الإعلانية المتحركة والثابتة. ومنذ إطلاقها لهذه المنصة، عرضت الشركة مليارات الإعلانات على عشرات الآلاف من الشاشات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا.

وفي تعليقه على عملية الاستحواذ، قال ديفيد بال، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Ads on Top: «يُسعدنا للغاية أن نصبح جزءًا من فريق عمل شركة Billups؛ حيث سيُمكّننا ذلك من تسريع وتيرة تطوير ونشر أفضل التقنيات المُستخدمة في قطاع الوسائط الإعلانية الرقمية الخارجية».

وقال ريشابه جاين، الشريك المؤسس لشركة Ads on Top: «من خلال دمج الخدمات المُدارة للوسائط الإعلانية الخارجية الخاصّة بشركة Billups وأنظمتها لتحليل بيانات الحملات الإعلانية مع خبرتنا الواسعة في التقنيات البرمجية والرقمية، سنتمكّن من إحداث نقلة نوعية في قطاع الوسائط الإعلانية الخارجية الرقمية وتوفير منتجات متميّزة تُلبي احتياجات المُعلنين والوكالات الإعلانية ومالكي الوسائط الإعلانية».

ومن جانبه، قال بنجامين بيلوبس، الشريك المؤسس لشركة Billups:«إنّ استحواذنا على شركة Ads on Top يُعدّ إنجازًا كبيرًا في مسيرة شركتنا سيُمكّننا من تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة لعملائنا. ونظرًا لأنّ سوق الوسائط الإعلانية الرقمية الخارجية المُدارة برمجيًا يشهد نموًا هائلًا، فسنتمكّن -من خلال تقنياتنا المحمية ببراءات اختراع وخبراتنا الواسعة في علوم البيانات وإدارة المنصات- من أتمتة وتقييم نتائج حملات الوسائل الإعلانية الخارجية بوسائل لم يسبق استخدامها في هذا القطاع».

وقد فوّضت شركة Ads on Top كلًا من روب ماكميلان وديفيد تولفير، عضوي مجلس إدارة شركة Castlewood Advisors، في إتمام صفقة البيع.

عن شركة Billups

أحدثت شركة Billups نقلة نوعية في قطاع الوسائط الإعلانية الخارجية؛ وتحتل الشركة مكانة متميّزة في هذا القطاع من خلال مزج أفكارها الإبداعية مع أحدث الأساليب العلمية والتقنيات المتقدمة بالإضافة إلى استخدام محرّك توصية مبتكر قائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يمكّنها من توفير تقييمات دقيقة لنتائج الحملات الإعلانية الخارجية ومدى وصولها إلى الجمهور المستهدف. وتساعد الشركة -منذ تأسيسها في عام 2003- العلامات التجارية الرائدة عالميًا على تحقيق أكبر استفادة ممكنة من استثماراتها في الوسائط الإعلانية الخارجية. لمزيد من المعلومات عن الشركة، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.billups.com.

للتواصل الإعلامي

جيف جان

مدير إدارة تطوير الأعمال

بريد إلكتروني: marketing@billups. com

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