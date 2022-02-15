‫شركة Casio تُعلن عن إنتاج ساعات “PRO TREK” مصنوعة من لدائن حيوية

طوكيو، 15 فبراير 2022 /PRNewswire/ — أعلنت شركة Casio المحدودة لأجهزة الكمبيوتر اليوم عن إنتاجها لساعتها الجديدة PRW-61، وهي أحدث إضافة إلى خط إنتاجها من ساعاتها الرياضية الذكية PRO TREK؛ وأول ساعة تُصنعها الشركة من لدائن حيوية مشتقة من مواد عضوية متجددة.

وتساعد اللدائن الحيوية المشتقة من مواد عضوية متجددة والمُستخدمة في تصنيع هذه الساعة الجديدة على الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون؛ وهو ما يُسهم في الحفاظ على البيئة.

في ساعة PRW-61 الجديدة، استخدمت شركة Casio لأول مرة لدائن حيوية -غير ضارة بالبيئة ومشتقة من بذور الخروع والذرة ومواد عضوية أخرى- في تصنيع هيكل الساعة وحزامها وظهرها. وتفخر الشركة بإضافة هذه الساعة الجديدة إلى مجموعة ساعاتها الرياضية “PRO TREK” وتوفيرها لعملائها من محبي المغامرات.

وهذه الساعة الرياضية مزوّدة بمستشعر ثلاثي (بوصلة رقمية، ومقياس ضغط جوي/مقياس ارتفاع، ومقياس حرارة)، وتقنية Multi-Band 6 تُمكّنها من استقبال موجات لاسلكية من 6 محطات إرسال إذاعي حول العالم، بالإضافة إلى نظام الشحن “Tough Solar ” الفعّال الذي يسمح بتزويد الساعة بالطاقة اللازمة لتشغيل وظائفها المتعدّدة؛ والعديد من المزايا الأخرى. وهذه الساعة الجديدة مزوّدة بمؤشرات سميكة تُتيح لمستخدميها رؤية الوقت والاتجاهات بدرجة واضحة وسريعة، كما يوجد بحزامها فتحات أعلى وأسفل المينا تُتيح بشكل سريع معرفة اتجاه البوصلة الذي يُشير إليه عقرب الثواني.

وفي إطار تركيزها على التنمية المستدامة، تعمل شركة Casio على تنفيذ مبادرات مراعية للبيئة، والتي تشمل التحوّل من استخدام المواد البلاستيكية إلى استخدام الورق القابل للتدوير في تصنيع عبوات ساعات PRW-61 الجديدة. كما تحرص الشركة على المساهمة في الجهود المبذولة لبناء اقتصاد دائري من خلال التوسع في استخدام مواد مستدامة في تصنيع جميع منتجاتها من الساعات.

الموديل اللون PRW-61Y-3 كاكي × أسود PRW-61Y-1B أسود × أسود PRW-61-1A أسود × فضي

■رابط الفيديو الترويجي: https://youtu.be/- 5H_wb05-9A