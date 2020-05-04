‫شركة CHiQ تعلن عن طرح سلسلة تلفزيوناتها 5 جي و8 كي في مؤتمرها العالمي

ميانيانغ، الصين، 4 مايو 2020 / بي آر نيوزواير – أعلن مؤتمر CHiQ 5 جي و8 كي العالمي، الذي تستضيفه شركة شانغدونغ (Shanghai: 600839.SS) عن طرح سلسلتها الجديدة من تلفزيونات 5 جي و8 كي (5G+8K ) واستهلت طرح مرحلة جديدة من المعدات المنزلية الذكية. وفي المؤتمر العالمي، طرحت CHiQ السلسلة الكاملة من منتجات التلفزيون 8 كي مع وحدات 5 جي مدمجة في الأجهزة وبرمجيات جودة الصورة 8 كي، ما يوفر للمستهلكين تجربة ممتازة، إذ تقدر الصناعة ومستهلكونا هذه المنتجات عاليا.

في 15 كانون الثاني/يناير 2020، مع الانتهاء السلس من تصنيع أول منتج5 جي من CHiQ من خط إنتاج CHiQ، “5 جي + الإنترنت الصناعي”، وهو خط إنتاج التخصيص الشامل للتلفزيون الذكي الذي تم تشغيله رسميًا في ميانيانغ، الصين. هذا هو أول خط إنتاج “5 جي + الإنترنت الصناعي”في الصين، وكذلك خط إنتاج التخصيص الشامل الأكثر تقدمًا للتلفزيون الذكي في آسيا. بدعم من تقنية 5 جي، تمت ترقية سلسلة CHiQ 8 كيوتعزيزها من حيث تكوين الأجهزة وتفاعلية وظيفة الإنتاج، وهي تقدم أداءً ممتازًا في جودة الصورة وسرعة التشغيل والقدرة.

في “المؤتمر العالمي 5 جي+8 كي”، أعلنت الشركة عن إطلاق خمس سلاسل من المنتجات الجديدة، والتي تضمنت الشاشة الضخمة مقاس 110 بوصة، التي تكسر الحد التقليدي لمظهر التلفاز. كما أعلنت عن منتج جديد آخر هو أول تلفزيون 8 كي من CHiQ، الذي يحقق تقنية 5 جي، ويحتوي على ثلاث مزايا لمعدل السرعة العالية والقدرة الكبيرة واستهلاك الوقت المنخفض.

وخلال المؤتمر، وكشريك طويل الأمد لـ CHiQ، قال مايكل ديمير، نائب رئيس شركة مختبرات دولبي: “يمكنك تجربة Dolby Vision و Dolby Atmos في تلفزيونات CHiQ، وخلق تأثير رؤية ديناميكي عالي وإنتاج جودة صوت مذهلة.”

يتوفر المؤتمر العالمي 5 جي و 8 كي”عالميًا في شكل بث مباشر على الإنترنت وهو مرتبط بالضيوف المحليين الأوروبيين حتى يتمكن هؤلاء من تجربة مناطق الجذب الشهيرة عالميًا واستكشاف المناظر التاريخية باستخدام تقنية 8 كي. هذا هو أول بث مباشر عبر وطني لمؤتمر المنتجات التلفزيونية 8 كيفي الصين. من خلال التفاعل مع الجمهور، وعرض سرعة شبكة 5 جيوصورة النطاق الديناميكي العالي 8 كي، يمكن جلب تجربة رؤية جديدة تمامًا للمستهلكين.

CHiQ هي شركة الجيل الجديد من الأجهزة المنزلية الذكية المتطورة من شركة شانغدونغ، بما في ذلك المجموعة الكاملة من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية للإنترنت المنزلية، مثل أجهزة التلفزيون والثلاجات ومكيفات الهواء والأجهزة المنزلية الصغيرة. مع ظهور عصر 5 جي، سيتم ترقية وضع التفاعل العالمي مرة أخرى بمساعدة من CHiQ.

الموقع الإنترنتي: http://www.chiq.com/

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