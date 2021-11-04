‫شركة PSI Talent Management تستحوذ على “بروبيل إنترناشونال”

تعمل بروبيل على زيادة وجود PSI دوليًا، وجلب الريادة الأساسية والقدرة المتزايدة والخبرة للعملاء

جلينديل، كاليفورنيا، 4 نوفمبر 2021 — /PRNewswire/ تُعلِن اليوم شركة PSI Talent Management عن استحواذها على شركة Propel International ، الحائزة على جوائز والمتخصصة في تقييم المواهب واستشارات تنمية المواهب عالميًا. وتجلب إضافة فريق بروبيل خبرة عميقة في مجال تقييم المواهب وتنميتها، وتُوسِّع من وجود PSI دوليًا.

وقد تأسست شركة بروبيل إنترناشونال في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2010، وتتألف من خبراء في إدارة المواهب، وعلماء البيانات، وعلماء في علم النفس المهني. ومع اتساقها مع أهداف PSI لمساعدة المؤسسات والأفراد على إطلاق العنان لإمكاناتهم الكامنة، تركز بروبيل على تقديم خدمات عالمية المستوى لتقييم وتنمية المواهب، وتمكين الشركات وأفرادها من الأداء في الوقت الحاضر والبناء للمستقبل.

وقد شهدت PSI نموًا كبيرًا في أعمالها في الشرق الأوسط في السنوات الثلاث الماضية. ويُضاعِف الاستحواذ على بروبيل فِرَق PSI الحالية في الشرق الأوسط، ويؤمِّن وجودها في نيوزيلندا، ويوفر قدرة وخبرة متزايدتان للعملاء الحاليين والجدد لكل من PSI وبروبيل.

قال بيتر سيليست، رئيس Global Talent Management ، “في عالم اليوم، عندما تكون هناك حاجة متزايدة من المؤسسات لتوظيف وجذب واستبقاء وتنمية القوى العاملة لديها، فإن PSI لديها القدرة على تقديم الحلول التي تحقق النتائج”. “إن انضمام بروبيل إلينا يعزز هذا الأمر دوليًا، وتحديدًا لسوق الشرق الأوسط”.

وقال أمير مرشد، الشريك المؤسس والمدير الإداري في بروبيل، “تأسست بروبيل بهدف ورؤية واضحين أن تصبح أعلى جودة على الإطلاق في تقييم المواهب واستشارات تنمية المواهب في العالم. ونحن متحمسون لمواصلة هذه الرحلة مع PSI“. “تقوم هذه الخطوة بإنشاء واحدة من أكبر الفِرَق في المنطقة من علماء في علم النفس المهني ومطوري التكنولوجيا، مع الاستمرار في توفير مجموعة واسعة من أدوات القياس النفسي من خلال أحدث بوابات إلكترونية على الإطلاق للمواهب”.

حول شركة PSI Talent Management

نحن خبراء المواهب. نحن علماء نفس وعلماء بيانات ومستشارون للموارد البشرية، نقوم بفحص واختيار وتنمية وإشراك المواهب في جميع أنحاء العالم. ومع عِلم النفس في قلوبنا والتكنولوجيا في متناول أيدينا، نحن نمكّنك من اتخاذ قرارات للناس تعتمد على البيانات.

حول شركة بروبيل

بروبيل إنترناشونال هي شركة حائزة على جوائز ومتخصصة في تقييم المواهب واستشارات تنمية المواهب عالميًا. وقد تأسست في عام 2010 من قِبَل علماء في علم النفس المهني، ومارتن آدمز، وأمير مرشد، بهدف أن تكون معروفة عالميًا بشراكتها مع العملاء، وخبرتها في عِلم الاختيار، وشغفها بتنمية الإمكانات الكامنة، وتقنيتها الرائدة التي تعزز حلول إدارة المواهب”.