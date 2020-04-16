‫شركة RoboAds الناشئة في مجال تصميم الروبوت بالإمارات العربية المتحدة تنجح في تطوير جيل جديد من الروبوتات الخدمية لمساعدة الأطقم الطبية والأمنية على خطوط المواجهة مع فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 16 أبريل 2020 /PRNewswire/ — طورت شركة RoboAds الناشئة والمتخصصة في تصميم الروبوتات بالإمارات العربية المتحدة جيلاً جديدًا من روبوتات التواصل عن بعد لمد يد العون إلى أطقم الرعاية الصحية والأمنية على خطوط المواجهة مع فيروس كورونا. فقد أدت إصابة الآلاف من أطقم الرعاية الصحية في أنحاء العالم بفيروس كوفيد-19 إلى نشوء حاجة ماسة لتطوير تقنيات جديدة تهدف إلى الحد من التفاعل الجسدي دون الإخلال بضرورة تدخل العنصر البشري.

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إن روبوت RoboAds هو عبارة عن كُشك مُتنقل وشامل مُزود بأربع شاشات بحجم 55 بوصة ودقة 4K، فضلاً عن مُكبرات صوت وميكروفونات عالية الوضوح. ويُمكن استخدام هذا الروبوت في المشافي والمطارات ومراكز التسوق والمعارض التجارية ومحطات المترو وغيرها من الأماكن ذات الكثافات المرورية العالية. كما يمكن استخدامه في عقد المؤتمرات عن بعد وعرض مقاطع الفيديو.

باستخدام هذا الروبوت، يستطيع طاقم الرعاية الصحية تسجيل بيانات المرضى بالمستشفيات عن بعد دون الحاجة إلى التواجد جسديًا، ما يقلل من مخاطر نقل الفيروس. كما يستطيع الطاقم الأمني التواصل عن بعد مع الجمهور بما لا يعرض حياة أفراد هذا الطاقم لخطر العدوى. ويمكن لهذا الروبوت التحرك ذاتيًا أو تشغيله عن بعد، وهو مُجهز بوحدتين من وحدات المسح الضوئي بتقنية ليدار (الرادار الضوئي) لتمكينه من تفادي العوائق في جميع الاتجاهات أثناء تنقله.

بالإضافة إلى ذلك، فإن روبوت RoboAds مُجهز بخوادم حاسوبية متطورة، كما يتوافق مع عمليات ترقية أجهزة إنترنت الأشياء. ومن بين الخيارات المُتاحة به أيضًا الكاميرات الحرارية التي يمكنها التقاط درجة حرارة جسم الانسان وإخطار الزائرين في حالة اختلافات تبعث على القلق. يستخدم الروبوت أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي واللافتات الرقمية وتحليلات الفيديو. كما يمكنه تحليل عدد الزائرين وأعمارهم ونوعهم وحالتهم الانفعالية.

يُكرِّس فريق RoboAds جهوده سعيًا إلى تطوير الروبوتات الخدمية المتقدمة بهدف تحسين حياة الأفراد وتقديم جيل جديد من الروبوتات لخدمة الجنس البشري.

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صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1155067/RoboAds_Inc_ Service.jpg