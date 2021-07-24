‫شركة Sinopec (سينوبك) تبني القاعدة الأكبر لإنتاج المطهرات في العالم

أصبحت منتجات شركة سينوبك للمطهرات تُباع الآن في أكثر من 80 دولة ومنطقة، وتمثل ثلث حصة السوق العالمية

تشيانجيانج، الصين، 24 يوليو/تموز 2021 / PRNewswire / – أكملت شركة سينوبك للأملاح الكيميائية، بمقاطعة جيانغهان عاصمة مقاطعة هوبي، المحدودة. (“الشركة”)، وهي شركة تابعة لشركة مؤسسة البترول الوطنية الصينية والشركة الكيميائية (HKG: 0386 ،”Sinopec”)، التشغيل التجريبي لوحدة تغذية مجموعة مسحوق التبييض المركزة الجديدة التي تبلغ 12000 طن/ في السنة في 23 يوليو. وتتجاوز في الوقت الحالي، الطاقة الإنتاجية السنوية للمطهرات للشركة 100000 طن، مما يجعلها أكبر قاعدة إنتاج للمطهرات في العالم.

تُصدر منتجات الشركة المطهرات إلى أكثر من 80 دولة ومنطقة. وقد بدأ بناء مصنع جديد لإنتاج المطهرات بطاقة انتاج 12000 طن/في السنة في يونيو 2020 ومن المقرر أن يبدأ العمل في القريب العاجل، على الرغم من التحديات المتعددة، بما في ذلك جائحة كوفيد-19 والفيضانات الأخيرة. ستعمل المحطة الجديدة على زيادة كفاءة التشغيل بشكل كبير مع تقليل استهلاك الطاقة والانبعاثات.

مٌركّز مسحوق التبييض الذي تنتجه الشركة معروف بشكل كبير بسبب:

نسبة عالية من هيبوكلوريت الكالسيوم – أقل من 30 جرامًا من مسحوق التبييض يعادل زجاجة واحدة سعة 500 مل من 84 سائل مطهر.

يمكن للمطهرات غير العضوية والمبيدات للجراثيم عالية الكفاءة أن تقتل البكتيريا المعوية المسببة للأمراض والعصائر المقيحة والخمائر الممرضة والجراثيم.

يمكنه تثبيط فيروس شلل الأطفال ولديه معدل مضاد للجراثيم بنسبة 99.99% ضد المكورات العنقودية الذهبية ( S. aureus ) والإشريكية القولونية ( E. coli ).

لا يترك المطهر أيضًا أي رواسب عقب استخدامه ويمكن استخدامه على نطاق واسع لتطهير الطعام ومياه الشرب وتنقية المياه وتطهير البيئة وتربية الحيوانات والاستزراع المائي من بين أمور أخرى.

المنتج معترف به كمنتج وطني جديد أساسي من قبل خمس وزارات وهيئات، بما في ذلك وزارة العلوم والتكنولوجيا في جمهورية الصين الشعبية.

ففي عام 2020 عندما نفدت إمدادات المطهرات بووهان للوقاية من فيروس كورونا الجديد والسيطرة عليه، أصدرت سينوبك تعليمات عاجلة للشركة بتعديل الإنتاج وضمان توفير إمدادات كافية.

في 24 يناير 2020، أرسلت شركة سينوبك SK للبتروكيمياويات بووهان، عشية رأس السنة الصينية الجديدة، ثماني شاحنات تزن 30 طنًا لنقل 200 طن من إمدادات المطهرات المتبرع بها في رحلات ذهاب وإياب بطول 500 كيلومتر من حقل Jianghan Oilfield إلى ووهان.

قدمت الشركة بتفويض من اتحاد النقابات العمالية لعموم الصين والإدارات الأخرى، 951 طنًا إضافيًا من مطهر مسحوق التبييض في جميع أنحاء البلاد وأُدرجت في قائمة مصنعي مواد التطهير للوقاية من الأوبئة في مقاطعة هوبي.

كما قامت الشركة بتصدير أكثر من 10000 طن من المطهرات في مارس 2020 إلى أكثر من عشر دول، بما فيها إيطاليا وفرنسا، للدعم في مكافحة الوباء.

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حول شركة سينوبك

شركة سينوبك “.Sinopec Corp” هي واحدة من أكبر شركات الطاقة والكيماويات المتكاملة في الصين. وتشمل عملياتها الرئيسية التنقيب والإنتاج والنقل عن طريق خطوط الأنابيب وبيع النفط والغاز الطبيعي؛ وبيع وتخزين ونقل المنتجات البترولية والمنتجات البتروكيماوية ومنتجات الفحم الكيماوية والألياف الاصطناعية والأسمدة وغيرها من المنتجات الكيماوية؛ والاستيراد والتصدير، بما في ذلك أعمال وكالة الاستيراد والتصدير، للبترول والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية والمنتجات البتروكيماوية والكيميائية وغيرها من السلع والتقنيات؛ والبحث والتطوير وتطبيق التقنيات والمعلومات.

وتضع سينوبك “تأجيج الحياة الجميلة” كمهمة مؤسسية لها، وتضع “الأشخاص، والمسؤولية، والنزاهة، والدقة، والابتكار، والفوز المتبادل” كقيم أساسية للشركة، وتتبع استراتيجيات التوجه نحو القيمة، والتطوير المدفوع بالابتكار، والتخصيص المتكامل للموارد، والتعاون المفتوح، والنمو الأخضر وذو انبعاثات الكربون المنخفضة، كما تسعى جاهدة من أجل تحقيق رؤيتها المؤسسية لبناء شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة والكيماويات.

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1580254/Sinopec_Builds_ World_s_Largest_Disinfectant_ Production_Base_Qianjiang_ China.jpg

الشعار من – https://mma.prnewswire.com/ media/960416/SINOPEC_Logo.jpg