‫شركتا سينك دوغ وراس إنفوتيك تتحالفان لنشر تقنية BYOD الآمنة عبر سائر أرجاء الشرق الأوسط

برمجية سيكيور سيستمز الأفضل في فئتها تمكن عمال الهواتف النقالة من العمل بصورة آمنة وفعالة من أي مكان في العالم

ريستون، فرجينيا، 23 نيسان/أبريل، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة سينك دوغ إنك ( SyncDog, Inc. )، الشركة الرائدة المستقلة للبرمجيات المتخصصة في أمن الهواتف الجوالة وفقدان البيانات، اليوم عن شراكتها مع الشركة الموزعة في دبي راس إنفوتيك ( RAS Infotech ) لنقل الجيل التالي من تقنية BYOD للشرق الأوسط. وستسمح هذه الشراكة لسينك دوغ وراس إنفوتيك بتمكين الشركات من تأمين بيانات الشركات على أجهزة الموظفين بسهولة وفعالية أكبر بغض النظر عن مكان وجود موظفيهم وبغض النظر عن الأجهزة التي يستخدمونها.

قال الرئيس التنفيذي لشركةراس إنفوتيك، أكرم خازي: “سينك دوغهي شركة معترف بها كواحدة من أكثر الشركات أمانًا وسهولة للنشر وأسرعها لناحية التمكين والأسرع لناحية عائد الاستثمار في المجال. يسعدنا العمل معًا لخدمة موردينا الذين يبحثون باستمرار عن قدرات الجيل التالي من تقنية BYOD لعملائهم.”

الهيئات التنظيمية الإقليمية في الشرق الأوسط تفرض توفير وظيفة احتوائية على الأجهزة المحمولة لعزل بيانات الشركة. تنتقل مساحة عمل الأجهزة المحمولة الموثوقة لـسينك دوغ، Secure.Systems، هذه الاحتوائية إلى المستوى التالي من خلال تقديم أمان رائد في الصناعة فضلا عن مجموعة كاملة من تطبيقات الإنتاجية التي توفر تجربة تشبه جهاز السطح المكتبي على الأجهزة المحمولة. يمكن وضع تقنية Secure.Systems في حزمة التكنولوجيا المؤسسات من الابتعاد عن توفير وإدارة أجهزة الشركة وتجربة مرونة BYOD دون التهديد بفقدان بيانات الشركة أو الكشف عنها.

تأتي هذه الشراكة في أعقاب التوسع الذي قامت به سينك دوغفي الشرق الأوسط. تأسست شركةراس إنفوتيكالتي تتخذ من دبي مقراً لها في العام 2000، وهي موزع قيمة مضافة رائد في المنطقة. ومع 120 بائعًا يخدمون أكثر من 1700 عميل في جميع أنحاء الشرق الأوسط، تعملراس إنفوتيككموزع لبائعي الأمن السيبرانيين الرائدين الآخرين مثل F-Secure و Knowbe4 و Devicelock و Trust-wave و Genians و DFLabs . تتطلعراس إنفوتيكإلى هذه الشراكة معسينك دوغلتمكين الشركات في الشرق الأوسط من حشد موظفيها بسرعة وكفاءة مع الحفاظ على التحكم في بيانات الشركة الحساسة. من خلال إضافةسينك دوغإلى قائمة الشركاء المحترمين، فإنراس إنفوتيكقادرة على إكمال مجموعة التكنولوجيا الخاصة بها والتي تمكن عمال الهواتف الجوال من العمل بأمان وفعالية من أي مكان مع الالتزام بمتطلبات الأمان والخصوصية لولايات SAMA و NESA.

وقال بريان إيغنريدر، كبير مسؤولي الإيرادات فيسينك دوغ: “تفتخرسينك دوغبببناء علاقات إيجابية مع شركاء مرموقين في جميع أنحاء العالم. لقد أكد تأثيركوفيد-19على أهمية إنشاء حلول أمنية مناسبة للجوال لسيناريوهات العمل عن بعد. فريقنا واثق من أن الشراكة معراس إنفوتيكستزود الشركات في الشرق الأوسط بالتكنولوجيا اللازمة لضمان أنه حتى إذا تم اختراق جهاز أو تم تخريبه، تظل بيانات الشركة محمية “.

توفرسينك دوغمجموعة شاملة من تطبيقات وتكاملات الإنتاجية القابلة للتخصيص بالكامل. تعد Secure.Systems فعالة من حيث التكلفة وسهلة الاستخدام ويمكن نشرها بسرعة على موظفيها وموظفي الأطراف الثالثة. يمكن دمج Secure.Systems بسلاسة مع أي جهاز محمول موجود، يعمل بنظام Android أو iOS، مع استخدام شركة الهاتف الجوال التي يختارها الموظف. معًا، ستقومسينك دوغوراس إنفوتيكبترويج وتوزيع تقنية BYOD التي ستمكّن الشركات في الشرق الأوسط من زيادة إنتاجية الموظفين دون المساومة على الأمن.

لمزيد من المعلومات حولراس إنفوتيك، يرجى زيارة http://www.rasinfotech-dubai. com/

لمزيد من المعلومات حولسينك دوغ، يرجى زيارة https://www.syncdog.com

حول شركة راس إنفوتيك المحدودة

تأسست شركةراس إنفوتيكالمحدودةفي دبي العام 2000 من خلال مكتبها في مدينة دبي للإنترنت بهدف وحيد هو توفير حلول متكاملة لأمن الشبكات وإدارة الشبكات في الشرق الأوسط وأفريقيا. مهمتنا هي تقديم منتجات إدارة أمن المعلومات ذات المستوى العالمي لعملائنا، والتي ستوفر وصولاً آمنًا إلى الإنترنت وتعزيز كفاءة العمليات التجارية. راكمتراس إنفوتيك معرفتها عبر أكثر من 15 عامًا من وجودها وعملها مع أكثر من 1000 عميل راضٍ. يرجع الفضل في تجديد العملاء لثقتهم فيراس عامًا بعد عام إلى فرق المبيعات والدعم وفريق الاستشاريين التابع للشركة.

حول شركة سينك دوغ إنك

سينك دوغهي شركة مبيعات برمجيات مستقلة رائد لبناء أطر الهاتف المحمول التي توسع وظائف التطبيق للأجهزة مع تأمين شبكات الشركات والحكومة من تهديدات نقطة النهاية للجوال. يوفر حلسينك دوغالرائد، Secure.Systems، تجربة جوّالة غنية وغير معيقة للموظفين الذين يعملون عن بُعد، ويدعم العديد من تطبيقات إنتاجية المؤسسة ضمن مساحة عمل معتمدة (FIPS 140-2 cert. #2687). يعد Secure.Systems مثاليًا للمؤسسات التي ترغب في تقديم تجربة تطبيق جوّال غنية عبر BYOD أو CYOD (اختر جهازك الخاص) أو سياسة جهاز نقطة النهاية الأخرى. يعد Secure.Systems مكملاً طبيعيًا لمبادرات تدقيق الأمان والامتثال للوفاء بمهام HIPAA و GDPR و PCI DSS و GLBA و FISMA وغيرها من القوانين / المعايير الخاصة بأمان البيانات.

يمكن نشر Secure.Systems كخدمة مُدارة من https://secure.systems أو كحل داخلي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن العثور على Secure.Systems في منصات Microsoft Azure و MobileIron، وكذلك في App Store (iOS) و Google Play Store (Android).

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