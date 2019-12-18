‫شنغداو الصينية تنشيء 11 صندوقا ماليا فرعيا، يتوقع لها أن تجمع مليار دولار

شنغداو، الصين، 17 كانون الأول/ديسمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — يوم الخميس، تم عقد قمة الابتكار المالي لغرب الصين 2019، بإشراف مكتب التنظيم المالي لبلدية شنغداو واستضافة مجموعة إعلام شنغداو ونظمته صحيفة ناشيوتال بزنس ديلي، بمدينة صندوق تيانفو الدولي في شنغداو بجنوب غرب الصين.

وكان الحدث الأهم في القمة هو حفل التوقيع لمنظمات الإدارة للصناديق الفرعية للمدينة “5+5+1” في القمة. تم إنشاء صندوق “5+5+1” لتوجيه وتعزيز تطوير الصناعات التحويلية والخدمات الحديثة والصناعات الاقتصادية الجديدة.

ودخلت شركة تشارك في إدارة الصناديق الصناعية تابعة لشركة شنغداو جياوزي المالية القابضة في اتفاقات على التوالي، مع 11 مؤسسة لإدارة الصناديق بما في ذلك شركة شنغهاي أس آي آسي سي لإدارة الصنادق، وشنغهاي ستون كابيتال، وهي شركة تابعة لإدارة صناديق استثمار المواهب التابعة لمجموعة شنجن أتش تي آي، ومجموعة شنجن جي تي آي جي للاستثمار المحدودة، ومؤسسة صندوق أتش المحدودة فضلا عن شركة شنغداو فينتشر كابيتال المحدودة.

ووفقا للاتفاقات، سيتم إنشاء 11 صندوقا فرعيا لتطوير الصناعات ضمن إطار “5+5+1″، بهدف جمع حوالي 8 مليارات يوان (1.1 مليار دولار أميركي).