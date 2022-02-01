‫فوز SAPIN بشهادة برنامج Best Place to Work

الرياض، المملكة العربية السعودية1 فبراير / شباط 2022/PRNewswire/ — تم مؤخرَا الاعتراف ب SAPIN الموزد الرائد للتغليف المعدني لصناعة الطلاء والأغذية، والإيروسول، كأحد أفضل أماكن العمل في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لعام 2021. خلال التقييم، حصلت الشركة على درجات مرتفعة في العديد من جوانب أماكن العمل الخاصة بها، مثل القيادة، والعلاقات والنمو الشخصي للموظفين، مما أدى إلى الاعتراف بها بين اختيارات صاحب العمل في السعودية.

برنامج Best Places to Work هو بمثابة برنامج شهادات دولي، يعتبر “المعيار البلاتيني” في تحديد أفضل أماكن العمل في جميع أنحاء العالم والاعتراف بها، مما يوفر لأصحاب العمل الفرصة لمعرفة المزيد حول مشاركة موظفيهم ورضاهم، وتكريم أولئك الذين يقدمون خبرة عمل مميزة تتمتع بأعلى المعايير فيما يتعلق بظروف العمل.

ذكر عبد الرحمن السحيمي، المدير الإداري للشركة “يمثل حصولنا على شهادة أفضل مكان للعمل داخل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لحظة سعيدة ومميزة بالنسبة لنا، وتهدف رؤيتنا إلى تسهيل عمل موظفينا في مكان جيد للعمل، كما نؤمن أن جو العمل الإيجابي يؤثر على ما يبذله الموظفون من جهد، وعلى توجههم نحو زملائهم، وإنتاجيتهم. كما أنه يؤكد على أنه في حال كان موظفونا فخورين بالشركة، فسيعملون على تهيئة بيئة عمل إيجابية ومكانًا رائعًا للعمل. داخل هذا المجتمع المتغير باستمرار، تُبنى أقوى المنظمات وأكثرها رسوخًا في القلب، كما أنها تتمتع بأساسات أقوى لأنها مبنية بقوة الروح البشرية”

وعلق أحمد البلوشي، مدير الموارد البشرية على هذا الإنجاز قائلًا“إنه لمن دواعي الفخر العظيم أن أحصل على هذا التكريم خلال هذه الأوقات الصعبة، يُعد الاعتراف مميزًا لأنه يأتي في العام الخامس والأربعين ل SAPIN إنه يخدم تميزنا الفريد في العمل، ويعكس التزام الجميع ببناء ودعم مكان عمل مبتكر، ومألوف للموظفين، وشامل داخل المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن برنامج أفضل الأماكن للعمل

تمثل أفضل أماكن العمل الشهادة الأكثر تحديدًا “لاختيار صاحب العمل”، وهي الشهادة التي تطمح المنظمات في الحصول عليها. ويصادق البرنامج على أماكن العمل الرائدة في العديد من البلدان حول العالم ويعترف بها من خلال تقييم الملكية الذي يحلل جاذبية الشركة من خلال عملية من خطوتين تركز على 8 جوانب لمكان العمل. انضم إلى مجتمعنا على لينكد إن ، تويتر ، و فيسبوك (ميتا) .

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.bestplacestoworkfor.org

للتواصل الإعلامي:

ماريا مارسيدس

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