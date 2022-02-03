‫في مؤتمر الصحة العربية 2022 للرعاية الصحية , United Imaging توقع اتفاقية شراكة مع مركز الحسين للسرطان , أحد المستشفيات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط .

شنغهاي، 3 فبراير / شباط 2022 /PRNewswire/ — من 24 إلى 27 يناير، حضرت United Imaging مؤتمر الصحة العربية 2022 للرعاية الصحية في دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، مع مجموعة شاملة من معدات التصوير الطبي المتطورة، بما في ذلك:

أول جهاز في العالم للتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني / لتصوير المقطعي بالكومبيوتر (PET/CT) للجسم بالكامل، uEXPLORER®؛

وأول جهاز في العالم 3 تسلا للتصوير بالرنين المغناطيسي 75 سم بتجويف واسع غير مسبوق uMR OMEGA™ ، مدعومة بتقنية uAIFI الجديدة؛

وجهاز التصوير المقطعي بالكومبيوتر (CT) بـ 640 شريحة رائدة في السوق uCT 960+، مزودة بأجهزة كشف 16 سم؛ وجهاز الرنين المغناطيسي 9.4 تسلا عالي المجال لمرحلة قبل الفحص السريرية؛ وأول جهاز لفحص الحيوانات الكبيرة بالكامل عالي الأداء في العالم لتصوير مقطعي بالإصدار البوزيتروني، uBioEXPLORER

كما شهد المؤتمر توقيع اتفاقية شراكة بين United Imaging ومركز الحسين للسرطان (KHCC). بموجب هذه الاتفاقية، ستتعاون المؤسستان في أبحاث التطبيقات السريرية، والتبادل الأكاديمي، وتدريب المواهب لتعزيز مجال علم الأورام والتصوير الجزيئي وتعزيز تقديم الرعاية الصحية في المنطقة.

صرح الدكتور الزانغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة United Imaging Healthcare: “لقد تطورنا سريعًا في الأسواق الإقليمية مثل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ طرحنا الأولي في تلك الأسواق عام 2019. ولقد أدرك خبراء الصناعة والمستشفيات على نطاق واسع تقنياتنا ومنتجاتنا المبتكرة. كما إننا ملتزمون بالابتكار الطبي في المستقبل ونعمل باستمرار على تحسين إمكانية الوصول إلى المعدات والخدمات الطبية المتطورة على مستوى العالم وأيضًا لخلق المزيد من القيمة في سلسلة تقديم الرعاية الصحية من خلال التعاون الوثيق مع الجامعات والمستشفيات والمؤسسات البحثية”.

يُعد مركز الحسين للسرطان أحد أكثر مراكز السرطان تأثيرًا واحترامًا في الشرق الأوسط والمناطق المحيطة. كما أن هذا المركز هو مركز السرطان المتخصص الوحيد والرائد في أبحاث الأورام لدى البالغين والأطفال، وأكبر مركز زراعة نخاع العظم في الشرق الأوسط، وأول مركز سرطان معتمد من اللجنة الدولية المشتركة في البلدان النامية.

وفي الوقت نفسه، دعمت شركة United Imaging أيضًا مستشفى تشونجشان (جامعة فودان) في توقيع مذكرة مشتركة مع مركز الحسين للسرطان. ستنفذ المستشفيان الرائدتان، ضمن هذه الاتفاقية، نطاقًا واسعًا من التعاون في البحث الأكاديمي، ومشاركة أفضل الممارسات السريرية ، فضلاً عن التبادل الشخصي ، وغيرها.

أكد الدكتور جوسونج شيا، رئيس قسم الأعمال التجارية الدولية في شركة United Imaging Healthcare، أن هذا التعاون ضروري لشركة United Imaging لمواصلة النمو في سوق الشرق الأوسط. وأضاف أن وجود شبكة من الشراكات ذات المنفعة المتبادلة مع المؤسسات الإكلينيكية رفيعة المستوى أمر مهم لتحقيق مهمة شركة United Imaging المتمثلة في “توفير رعاية صحية متساوية للجميع” على مستوى العالم.

التوسع في الشرق الأوسط، والتسريع من الانتشار عالميا

تعد منطقة الشرق الأوسط جزءًا لا يتجزأ من الوجود العالمي لشركة United Imaging. في عام 2019، أنشأت United Imaging مقرًا إقليميًا في دبي، مع فريق تسويق محلي وما بعد البيع من ذوي الخبرة لتلبية احتياجات العملاء. تم تركيب عدد متزايد من معدات United Imaging بما في ذلك التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني / التصوير المقطعي بالكومبيوتر (PET/CT)، والتصوير المقطعي بالكومبيوتر (CT) والتصوير بالرنين المغناطيسي (MR) والتصوير الإشعاعي الرقمي (DR) في أفضل المستشفيات والمؤسسات السريرية في مصر والمغرب وجنوب إفريقيا وغيرها. يشمل الشركاء ويتس دونالد جوردون للتصوير الجزيئي (Wits Donald Gordon Molecular Imaging) في جنوب إفريقيا، ومركز الطاهرة للأشعة (TRC)، أحد مراكز الأشعة الأربعة الرئيسية في مصر، والمستشفى الأمريكي دبي، وهي أحد أفضل المستشفيات العامة الخاصة في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط.

خلال مؤتمر الصحة العربي، عززت United Imaging شراكتها مع Fora S.p.A، المزود الرائد لخدمات التشخيص والعلاج للمستشفيات في إيطاليا، و Tengri LLC من كازاخستان، لتسريع تطوير السوق في غرب أوروبا وآسيا الوسطى.

حتى الآن، يوجد الآن أكثر من 17,000 منتج من منتجات United Imaging في الخدمة السريرية في أكثر من 8,600 مستشفى ومؤسسة بحثية في 44 دولة ومنطقة حول العالم، بما في ذلك الصين والولايات المتحدة والشرق الأوسط وأوروبا واليابان والهند وجنوب شرق آسيا وأفريقيا والجنوب. أمريكا. كما أقامت الشركة علاقات تعاون مكثفة مع العديد من مؤسسات البحث العلمي والسريري ذات الشهرة العالمية. ويُعد التعاون مع جامعة ييل في تطوير جهاز التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني / التصوير المقطعي بالكومبيوتر العصبي المتقدم لمبادرة BRAIN خير مثال على علاقات الشركة بمؤسسات البحث العلمي والسريري، وهو مشروع مهم للمعهد الوطني للصحة (NIH). بالإضافة إلى ذلك، بالتعاون مع جامعة واشنطن في سانت لويس، عملت شركة United Imaging على تطوير سرعة المسح القلبي بالرنين المغناطيسي، وما بعد المعالجة، والتشخيص التصويري بناءً على الرنين المغناطيسي 1.5 تسلا المدعوم من الذكاء الاصطناعي مثال آخر يأتي من كلية جون بي وكاترين جي ماكجفرن الطبية في جامعة تكساس لأبحاث التصوير الجزيئي في مجال القلب بناءً على التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني / التصوير المقطعي بالكومبيوتر الخاص بنا.

ظهرت العديد من الأجهزة من فئة “الأولى في العالم” لأول مرة في معرض الصحة العربي

أول جهاز للتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني / للتصوير المقطعي بالكومبيوتر لكامل الجسم في العالم، uEXPLORER®، عبارة عن جهاز للتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني / للتصوير المقطعي بالكومبيوتر الرقمي فائق الدقة مع مجال رؤية محوري (FOV) للتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني يبلغ 194 سم يتيح فحص الجسم بالكامل في وضع سرير واحد. يوفر النظام مسحًا ديناميكيًا لكامل الجسم، ويسمح بجرعة منخفضة للغاية للمريض، وينتج دقة صورة عالية جدًا ، مما يغير الطريقة التي يتم بها إجراء التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني / التصوير المقطعي بالكومبيوتر لكامل الجسم بشكل تقليدي.

uMR OMEGA™ هي أول كاميرا تصوير بالرنين المغناطيسي 3 تسلا فائقة الاتساع في العالم مقاس 75 سم مصممة لكسر الحدود التقليدية دون المساس بجودة الصورة. يتم تقديم التجويف الواسع غير المسبوق ليس فقط لتحسين تجربة المريض، ولكن أيضًا لمحاكاة التصوير بالرنين المغناطيسي لتخطيط العلاج الإشعاعي أو التصوير بالرنين المغناطيسي أثناء العملية. إلى جانب نظام منصة uAIFI التقنية (uAIFI Technology Platform)، فإنه يتيح إجراء فحوصات سريعة ودقيقة.

تركز منصة uAIFI التقنية على تطبيق أجهزة الاستشعار الذكية والرقائق المتقدمة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. كما أنه يتيح الاندماج السلس لتقدم أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي مع تصميم البرامج في جميع أنحاء سلسلة اقتناء التصوير بأكملها، مما يكسر صوامع البيانات التقليدية ويؤسس أساسًا للابتكار المستمر بمرور الوقت.

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