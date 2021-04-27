شنجن، الصين, 27 نيسان/أبريل، 2021 /PRNewswire / — تم شمل شركة زي تي إي كوربوريشن (0763.HK / 000063.SZ)، وهي مزود دولي رئيسي لحلول الاتصالات، وحلول التقنية للشركات والمستهلكين، للإنترنت الجوال، كواحد من المشاركين والمحددين الرئيسيين لمعايير شبكة الـ 5 جي العالمية بسبب قيادتها العالمية في تقنيات الـ 5 جي وبراءات الاختراع والمعايير والصناعات والمحطات، وذلك حسب التقرير الأحدث “تحديات وآفاق صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية وسوق الملكية الفكرية في الصين” الصادر عن شركة إدارة الاستثمار الراسخة جونز لانغ لاسال (JLL)..

وفقًا للتقرير، تم تصنيف زي تي إي أيضًا في المستوى الأول من حيث تخطيط براءات الاختراع العالمية تقديراً لمساهمتها في البحث والإعدادات المعيارية لتقنية الـ 5 جي العالمية. حتى الآن، تجاوزت قيمة التكنولوجيا الحاصلة على براءة اختراع لشركة زي تي إي 45 مليار يوان صيني.

ملتزمون بتوفير القيمة للعملاء من خلال تراكم براءات الاختراع عالية الجودة ونهدف أن نكون “باني طريق الاقتصاد الرقمي”

مع ظهور عصر الاقتصاد الرقمي، تطور جيل جديد من تكنولوجيا المعلومات الجوالة مثل الـ 5 جي، ليصبح قوة دافعة رئيسية للتحول الرقمي والارتقاء بالمجتمع بأكمله. يلعب تعزيز الابتكار التكنولوجي المستقل وتقوية إطلاق وتصميم براءات الاختراع عالية الجودة دورًا مهمًا في تطوير الشركات الصينية. كمساهم رئيسي في معايير الـ 5 جي العالمية، تصر زي تي إي على بناء كفاءتها الأساسية الأقوى وتواصل البحث والتطوير في التقنيات والعلوم الأساسية. استثمرت الشركة أكثر من 10 مليار يوان صيني على أساس سنوي في البحث والتطوير على مدى السنوات الماضية. في العام 2020، بلغ إنفاقها على البحث والتطوير 14.8 مليار يوان صيني، وهو ما يمثل 14.6٪ من إيرادات التشغيل.

مع نضج تقنية الـ 5 جي واكتسابها شعبية متزايدة، تقوم كبرى الشركات المصنعة العالمية ببناء قدرتها التنافسية الأساسية في تخطيط براءات الاختراع التكراري. أطلقت شركة زي تي إي مخطط براءات اختراع عالي الجودة في العديد من المجالات المتعلقة بشبكات الـ 5 جي. تعمل الشركة باستمرار على تعزيز قدراتها المبتكرة في البحث والتطوير للحفاظ على مزاياها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية. علاوة على ذلك، وبفضل تخطيطها الاستراتيجي العالمي، تواصل الشركة تقديم المنتجات المبتكرة والخدمات عالية الجودة لعملائها، وهي ملتزمة بتوفير القيمة لعملائها باعتبارها “بانية طريق الاقتصاد الرقمي”.

قدمت شركة زي تي إي، المدعومة بإنفاقها المرتفع على البحث والتطوير وتراكم التكنولوجيا المستمر، أكثر من 80000 طلب براءة اختراع عالمي بحلول آذار/مارس 2021، وراكمت أكثر من 38000 براءة اختراع على مستوى العالم، بما في ذلك 4270 طلب براءة اختراع رقاقة تم منحها البراءة منها على أكثر من 1800 منتج. وفقًا لآخر تقرير “من يقود سباق براءات الاختراع الـ 5 جي؟”، الذي نشرته شركة آيبليتيكس في شباط/فبراير، تم شمل زي تي إي ضمن المراكز الثلاثة الأولى عالميًا لقيادتها المستدامة في براءات اختراع الـ 5 جي المعلنة الأساسية القياسية.

استراتيجيات التشغيل الفعالة بشكل فعال تدفع تحويل إنجازات الابتكار، مما يعزز النمو عالي الجودة للأصول غير الملموسة

مع التحسين الملحوظ في قدرات الابتكار والإبداع، دأبت زي تي إي على تعزيز الاستفادة من الملكية الفكرية. بالإضافة إلى تعزيز إطلاق وتخطيط براءات الاختراع عالية القيمة، تروج زي تي إي بشكل استباقي لتطبيق وتحويل وتنفيذ براءات الاختراع في إطار استراتيجيات تشغيل عالية الكفاءة. فمن ناحية، تبذل الشركة جهودًا لزيادة مواءمة طلبات البراءات والبحث والتطوير التكنولوجي مع طلب السوق، مع التحسين المستمر لجودة طلبات البراءات. التجارية للأصول غير الملموسة للشركة. ومن ناحية أخرى، ومع إنشاء نظام إدارة عبر دورة حياة الملكية الفكرية بأكملها، يتم تنفيذ إدارة الملكية الفكرية في جميع تدفقات العمل بما في ذلك البحث والتطوير والتسويق والمشتريات وتصميم الإنتاج والمبيعات وما إلى ذلك. وبهذه الطريقة، يتم بناء شبكة حماية براءات الاختراع جيدة التصميم وفعالة لتعزيز النمو عالي الجودة للقيمة.

“باعتبارها واحدة من شركات التكنولوجيا الفائقة في الصين في المنافسة العالمية، فإن زي تي إي تدرك تمامًا قيمة وأهمية البحث والتطوير المستقل والابتكار التكنولوجي. وقد واصلت الشركة ضخ استثمارات قوية في البحث والتطوير لعقود من الزمان وقد جمعت عددًا كبيرًا من الإنجازات التكنولوجية المبتكرة”، كما قال هو يي، نائب الرئيس ورئيس قسم الملكية الفكرية في شركة زي تي إي. تم تحويل بعض هذه الإنجازات إلى منتجات عالية التقنية لمساعدة زي تي إي على توسيع أسواقها الخارجية مثل أوروبا وأميركا الشمالية، وتطور بعضها إلى أصول غير ملموسة بما في ذلك الملكية الفكرية، مثل براءات الاختراع. “

“مع تقدم العصر وتطور الصناعات، تسعى زي تي إي بنشاط إلى كيفية استكشاف المزيد من قيمة الأصول غير الملموسة للشركة والاستفادة منها. حصلت الشركة على ترخيص متبادل لبراءات الاختراع مع الشركات الرئيسية في صناعة الاتصالات، وبالتالي تحقيق التكرار السريع للأصول الجديدة التقنيات والمنتجات من خلال التفاعلات التجارية وتعزيز تقنيات صناعة الاتصالات لزيادة التأثير على الصناعات الرأسية.”

إلى جانب ذلك، نقوم بجمع استثمارات معقولة في البحث والتطوير من خلال عمليات النقل والترخيص وطرق الإدارة الأخرى لبناء حلقة مغلقة من التنمية المستدامة من “الابتكار – إلى التشغيل – إلى إعادة الابتكار.” في السنوات القليلة الماضية، نمت عائدات الملكية الفكرية لشركة زي تي إي بشكل مطرد، وهي جلبت منافع نقدية للشركة وستستمر في توفير المزايا التي يمكن التنبؤ بها للشركة. ومن المقدر أن تدر ملكيتنا الفكرية ما يقرب من 4.5 إلى 6 مليار يوان صيني من العائدات للشركة خلال الفترة من 2021 إلى 2025″، كما قال السيد هو يي.

باعتبارها أفضل ممارس للابتكار العالمي والقيمة التجارية للملكية الفكرية، تعتبر زي تي إي الملكية الفكرية بمثابة الإستراتيجية الأساسية لتطوير الشركة. وبالسير قدما، ستواصل زي تي إي تحسين كفاءتها الأساسية من خلال تعزيز جودة إنتاج الملكية الفكرية وكفاءة استخدام الملكية الفكرية وإدارتها. مع تحقيق توازن جيد بين الاستثمار في الابتكار التكنولوجي وعائد الملكية الفكرية، ستتكاتف زي تي إي مع جميع الشركاء لتعزيز تطوير عالي الجودة للنظام العام للملكية الفكرية، وتمكين التحول الرقمي والذكي والارتقاء بالمجتمع.

يرجى الإشارة إلى الرابط التالي للاطلاع على التقرير الكامل:

http://www.whytouch.com/pdf/ gb483f72362e6573c99190c9662250 7e/index.php

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مارغريت ما

شركة زي تي إي

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