‫كاميرا الهاتف الممتازة – هاتف تكنو كامون 15 بريميير تسمح لك بتجربة التصوير الرائع مع شاشة واسعة، ذاكرة كبيرة وبطارية كبيرة

هونغ كونغ، 7 أيار/مايو، 2020 / بي آر نيوزواير / — بدأ البيع الرسمي لهاتف كامون 15 بريميير الذكي من شركة تكنو موبايل (www.TECNOMobile.com)، وهو ما يعني أنه حان الوقت للغوص بصورة أعمق في تفاصيل الهاتف الذي سمع الكثير من الناس الكثير عنه. بالإضافة إلى الكاميرا العالية الوضوح 64 ميغابكسل التي تأتي مركبة في الجهاز، ما هي الميزات الأخرى التي تجعل هذا الهاتف رمز التصوير الهاتفي الجوال الذي سمعنا عنه من الموجة الأولى من مستخدمي ما قبل الإصدار؟

عند الحديث عنكامون 15، يجب ذكر تقنيتين تضعاه في مكانة رائدة في السوق بفضل تقنية الهاتف الذكي رباعي الكاميرات: الوضوح العالي، ووضعية الليل الفائقة. ومن خلال كاميرا سوني بدقة 64 ميغابكسل، فإن الناتج هو أداء الدقة من الجيل التالي، مما يمنح الصور القابلة للتكبير والتركيز دون التضحية بالوضوح. وفي الوقت نفسه، فإن الوضعية الليلية الفائقة لديها كل ما يلزم لتحقيق هذا المستوى من الوضوح حتى بعد حلول الليل، وذلك باستخدام تقنية TAIVOS ™ لترويض الحياة البرية التي كانت تتسم بها اللقطات الليلية التقليدية لمستخدمي هاتف الكاميرا، وتقليل الضوضاء وتحسين مستويات التعرض مع 15 إطارًا.

ومع هاتين التقنيتين اللتين تقومان بالجزء الأكبر من العمل المطلوب، فإن كامون 15يظل قادرًا على التجاوز مع نوع الميزات الداعمة التي تساعد مستخدمي الهواتف الذكية على الاستفادة بشكل أكبر من كاميراتهم في بيئات التصوير المختلفة.

6.6’FHD + شاشة كبيرة حقيقية 6.6’FHD + ريال فولفيو، وشاشة كبيرة حقيقية

في حين أن معظم الهواتف المنافسة تأتي مجهزة بـشاشة 6.2 إنش أو ربما حتى 6.5 إنش، فإن شاشةتكنوكامون 15 بريميير يتمتع بشاشة بعرض 6.6 بوصة مثالية بالكامل، مما يمنح المستخدمين تجربة بصرية أوسع وأكثر وضوحًا وأكثر حيوية. تساعد نسبة الشاشة إلى جسد الهاتف وتصميم الكاميرا المنبثقة أحادية الجسم على تحقيق حلم تجربة سينمائية غامرة وكاملة. يمكن للمستخدمين الاستمتاع بشاشة لا حدود لها حقًا.

تتيح الشاشة الكبيرة جدًا رؤية فائقة بزاوية 115 درجة لتحقيق العرض الكامل. أثناء التقاط الصور بزاوية 115 درجة فائقة الاتساع، لا داعي للقلق بشأن الفشل في التقاط المشهد الكبير بالكامل. تسمح ميزة منع التشويه بتسجيل المشهد كما يظهر في الواقع.

128 غيغابت روم +6 غيغابت رام، بطارية بقوة 4000 مللي أمبير في الساعة، أداء قوي

تم تجهيزهاتف كامون 15 بريميير من تكنوبذاكرة 128 غيغابت + 6 غيغابت رام وبطارية بقوة 4000 مللي أمبير في الساعة. توفر ذاكرةرومسعة 128 غيغابت مساحة أكبر لتخزين البيانات، وتريح المستخدمين من الحاجة إلى التنظيف بشكل متكرر للحصول على المزيد من سعة التخزين. توفر ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6 غيغابت أداء مستقرا وفعالا للغاية. أصبح تعدد المهام والألعاب أسرع وأكثر سلاسة.

تعمل البطارية القوية بسعة 4000 مللي أمبير في الساعة على تلبية احتياجات المستخدمين للحصول على مصدر طاقة ثابت في العمل والحياة اليومية.

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