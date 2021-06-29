‫لقاح”سبوتنيك V” أظهر فعالية بنسبة.8 97% ضد فيروس كورونا وفعالية بنسبة 100% ضد حالات الإصابة الشديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة

شكلت فعالية اللقاح 97.8% بالاستناد إلى تحليل بيانات أكثر من 81000 شخص تم تطعيمهم بكلا مكوني اللقاح “سبوتنيك V“.في الوقت نفسه، أظهر اللقاح الروسي أيضاً فعالية كاملة (100%) ضد حالات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا. وتم إجراء تحليل البيانات لغاية الثامن من يونيو الجاري.

كما تؤكد البيانات الرسمية للتطعيم في دولة الإمارات العربية المتحدة أن اللقاح “سبوتنيك V” يتمتع بمستويات عالية لمؤشرات السلامة، بما في ذلك:

· لم تسجل أي حالات ضائرة خطيرة بعد التطعيم.

· لم تسجل أي حالات لدخول المستشفى بعد التطعيم.

· لم تسجل أي حالات وفاة مرتبطة بالتطعيم.

· لا توجد حالات خثار وريدي دماغي (CVT) بعد التطعيم.

· لم تسجل حالات التهاب عضل القلب.

تم تسجيل اللقاح “سبوتنيك V” في دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر يناير الماضي في إطار إجراء معجل.

وقال المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف:

“أظهر اللقاح “سبوتنيك V” توافقه مع المعايير العالية في مجال الرعاية الصحية وأثبت سلامته الكاملة وفعاليته المرتفعة خلال تطعيم السكان في دولة الإمارات العربية المتحدة. “سبوتنيك V” هو أحد أفضل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في العالم، وتؤكد ذلك بيانات مستقلة وردت من دول عدة، ومنها الأرجنتين وصربيا وسان مارينو والبحرين وهنغاريا والمكسيك وغيرها. يؤمن استخدام اللقاح الروسي مناعة ثابتة ضد فيروس كورونا، ما يسمح برفع القيود المفروضة بشكل تدريجي والعودة إلى الحياة الطبيعية”.

يتمتع اللقاح “سبوتنيك V ” بالميزات الرئيسة التالية:

· تم تطوير لقاح “سبوتنيك V “ بالاعتماد على منصة مختبرة ومدروسة جيداً لنواقل الفيروسات الغدية للإنسان التي تسبب الزكام العادي والتي واجهتها البشرية على مدار آلاف السنين.

· يستخدم في اللقاح “سبوتنيك V ” نوعان مختلفان من النواقل ضمن حقنتين خلال عملية التطعيم، مما يكون مناعة أكثر ثباتاً بالمقارنة مع اللقاحات التي تستخدم فيها آلية التوصيل نفسها في الحقنتين .

· تم إثبات سلامة وفعالية اللقاحات القائمة على الفيروسات الغدية وغياب آثار سلبية لها على المدى البعيد في أكثر من 250 دراسة سريرية خلال عقدين من الزمن .

· لا يسبب اللقاح “سبوتنيك V ” تحسساً شديداً.

· تسمح درجة حرارة التخزين للقاح “سبوتنيك V “ عند مستوى +2 +8 درجات مئوية، بحفظ اللقاح في ثلاجة عادية دون الحاجة للاستثمار في بنية تحتية إضافية لسلسلة التبريد .

· سعر “سبوتنيك V “ أقل من 10 دولارات للحقنة الواحدة، ما يجعله متاحاً للعالم كله .

أسس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة في عام 2011 من أجل الاستثمار المشترك مع أبرز المستثمرين الماليين والاستراتيجيين الأجانب في أسهم الشركات في روسيا في المقام الأول.ويقوم الصندوق بدور المحفز للاستثمارات المباشرة في الاقتصاد الروسي. ويمتلك الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة في الوقت الراهن تجربة ناجحة في الاشتراك مع الشركاء الأجانب في تنفيذ أكثر من 90 مشروعاً بقيمة إجمالية تزيد عن 2.1 تريليون روبل. ويعمل أكثر من مليون شخص ضمن شركات المحفظة الاستثمارية للصندوق، وتتجاوز إيراداتها السنوية 6% من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا. أسس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة شراكات استراتيجية مشتركة مع أبرز المستثمرين المشاركين من 18 دولة بقيمة إجمالية تزيد عن 40 مليار دولار. ولمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني: rdif.ru

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