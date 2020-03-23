‫لوضوح فائق في كل لقطة OPPO تطلق سلسلة هواتفها Reno3 بمزايا تصوير احترافية في الشرق الأوسط

· الإصدار الاحترافي OPPO Reno3 Pro مزود بكاميرا تقريب خلفية بدقة 64 ميغابكسل وأمامية مزدوجة بدقة 44 ميغابكسل

· الهاتف الجديد يعتمد الإصدار الأحدث من نظام التشغيل ColorOS 7 ومتاح للطلب المسبق في الإمارات خلال الفترة 19 – 25 مارس ابتداء من 1,899 درهم إماراتي

دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 23 مارس 2020: أعلنت OPPO، علامة تكنولوجيا الهواتف المحمولة الرائدة عالمياً، عن إطلاق سلسلة هواتفها الذكية الجديدة Reno3 في منطقة الشرق الأوسط، وذلك لتمكين مستخدميه من التقاط صور فائقة الوضوح تغطي مختلف أنشطتهم اليومية في كافة الظروف. ويأتي الإصدار الاحترافي OPPO Reno3 Pro مزوداً بنظام التشغيل ColorOS 7.1 القائم على نظام أندوريد 10، وكاميرا تقريب رقمية بدقة 64 ميغابكسل قادرة على تقريب الأجسام حتى 20 مرة، بالإضافة إلى خاصية تصوير الفيديو فائق الثبات Ultra Steady Video 2.0، وكاميرا أمامية مزدوجة بدقة 44 ميغابكسل لالتقاط صور السيلفي الليلية بوضوح منقطع النظير. وتمثل سلسلة هواتف OPPO Reno3 إنجازاً جديداً في المسيرة الناجحة التي تقودها الشركة لتزويد عملائها بأحدث التقنيات في عالم التصوير والهواتف الذكية.

وبهذه المناسبة، قال إيثان تشيوي، رئيس OPPO الشرق الأوسط وأفريقيا: “يسعدنا إطلاق أحدث إبداعات سلسلة Reno في منطقة الشرق الأوسط، والتي تتضمن تقنيات تصوير وأساليب تصميم متطورة تجعلها متفوقة للغاية بين الهواتف الذكية المصممة لمحبي التصوير. وكلنا ثقة بأن هواتف Reno3 ستضيف قصة نجاح جديدة لسلسلة Reno عبر منح مستخدميها تجربة فريدة، وإرساء معايير جديدة لتكنولوجيا الهواتف الذكية، بما يرسخ حضورنا القوي في أسواق المنطقة”.

وقد تم تزويد هواتف Reno3 بالجيل الأحدث من شرائح المعالجة Helio P التي تنتجها شركة MediaTek. وبهذا الخصوص، أوضح الدكتور ينشي لي، المدير العام المساعد لوحدة الأعمال اللاسلكية في شركة MediaTek: “تستخدم هواتف Reno 3 Pro شريحة Helio P95، وهي الأحدث من MediaTek، مع أقوى معالج للذكاء الاصطناعي في الهواتف الذكية الداعمة لتقنية 4G. وتوفر هذه السلسلة تجارب تصوير استثنائية بفضل الكاميرات المعززة بمزايا الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التقاط صور البورتريه المحسّنة، وميزة التعرف على الوجه بشكل سريع وآمن، وتتبع حركة الجسد بالكامل. وتعتمد شريحة المعالجة Helio P95 تقنية الألعاب المتطورة HyperEngine من MediaTek، لتمنح مستخدمي الهواتف الذكية تجربة لعب ممتعة، مع أداء رائع واستجابة حركية سريعة. ومن خلال الجمع المتقن بين تقنياتنا وأجهزة OPPO المبتكرة، نضع في أيدي المستخدمين أرقى التجارب والمزايا التي قد يتوقعونها أو يتطلعون إليها في هواتفهم الذكية”.

“ وضوح فائق في كل لقطة” مهما بعدت المسافة وخفت الإضاءة وارتعشت يد المصور

بفضل كاميرا التقريب الرباعية الخلفية بدقة 64 ميغابكسل، يلتقط هاتف OPPO Reno3 Pro الاحترافي صوراً فائقة الوضوح في كل الظروف. متخطياً جميع القيود الناجمة عن بعد المسافة وخفوت الإضاءة واهتزاز يد المصور عند التقاط الصور ومقاطع فيديو.

صور واضحة مهما طالت أو قصرت المسافة: تم تزويد الهاتف الذكي الاحترافي Reno3 Pro بكاميرا تقريب رباعية بدقة 64 ميغابكسل، وهي تشتمل على كاميرا رئيسية فائقة الوضوح بدقة 64 ميغابكسل، وأخرى ذات عدسة مقربة “تيليفوتو” بدقة 13 ميغابكسل، وثالثة بعدسة ذات زاوية عريضة للغاية بدقة 8 ميغابكسل، ورابعة ذات عدسة أحادية اللون بدقة 2 ميغابكسل. وبالتالي، فإن Reno3 Pro قادر على تلبية متطلبات التصوير العادي، والتصوير بزاوية عريضة، والتصوير المقرب رقمياً حتى 20 مرة، مما يضمن للمستخدم التقاط أجمل الصور من مسافات بعيدة. كما تتيح الكاميرا الرئيسية الأمامية بدقتها البالغة 44 ميغابكسل التقاط أدق التفاصيل لتضفي على صور السيلفي مزيداً من العمق والواقعية.

تصوير فائق الوضوح في كافة ظروف الإضاءة: يتيح Reno3 للمستخدمين رؤية الأجسام بوضوح أكبر في الظلام، حيث أضافت OPPO على الكاميرا الأمامية أول خاصية ليلية من نوعها لالتقاط الصور بوضوح وسطوع عاليين في ظروف الإضاءة الخافتة، خاصة وأن صور السيلفي الليلية تلقى رواجاً كبيراً بين الشباب. كما تم تزويد الكاميرا الخلفية بالخاصية الليلية أيضاً لالتقاط الصور في الظلام بسهولة أكبر وجودة أعلى.

تصوير مقاطع الفيديو بدقة عالية: تم تزويد هاتف Reno3 Pro بالنسخة الأحدث من خاصية تصوير الفيديو فائق الثبات Ultra Steady Video 2.0 مع وضعيتين لتصوير الأحداث الاعتيادية والحماسية. وتدعم تقنية التثبيت الإلكتروني للصورة Electronic Image Stabilization تقييم الموقف الذي يتم تصويره وتتفادى تأثير الاهتزازات بشكل أكبر. وقد فاقت مزايا معالجة الاهتزازات وسلاسة التصوير وجودة الصورة جميع التوقعات، حيث يبلغ معدل تدفق الإطارات 1080 ميغابكسل (60 إطاراً في الثانية) بالنسبة لخاصية تصوير الفيديو فائق الثبات، و1080 ميغابكسل (30 إطاراً في الثانية) بالنسبة لخاصية تصوير الفيديو الاحترافي فائق الثبات.

أداء مذهل مع مساحة تخزين كبيرة وشحن فائق السرعة

يوفر هاتف Reno3 Pro أعلى مستويات الأداء، حيث تم تزويده بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت وذاكرة تخزين 256 جيجابايت و3 فتحات مستقلة للبطاقات. ويتميز الهاتف أيضاً بتقنية الشحن فائق السرعة VOOC Flash Charge 4.0 التي تعتبر الأسرع والأكثر أماناً بين مثيلاتها، وهي تدعم شحن بطارية 4025 ميلي أمبير حتى 50% في غضون 20 دقيقة فقط. وبفضل نظام التشغيل ColorOS 7، تقدم سلسلة هواتف Reno3 أداءً محسناً في الألعاب لتمنح المستخدمين تجربة لعب سلسة وغامرة. علاوةً على ذلك، يوفر الوضع المظلم تجربة قراءة رائعة في جميع الأوقات، بما يساعد المستخدمين على التركيز أكثر والحد من استهلاك البطارية.

وللمرة الأولى في السوق الإماراتية، تستخدم هواتف Reno3 معالج صور الشاشة الحصري Screen Image Engine (OSIE) من OPPO. وتساهم هذه التقنية في تحسين جودة الصور بشكل كبير، فضلاً عن كونها أول برنامج في القطاع لتحسين المؤثرات البصرية في صور مقاطع الفيديو القصيرة. ومن خلال تقنية الصوت فائق الوضوح Dolby Atmos & Hi-Res ، يمكن لمستخدمي هواتف Reno3 الاستمتاع بصوت صافٍ في جميع الأوقات والأماكن.

تصميم خفيف الوزن بلمسات جمالية أنيقة من OPPO

تم ابتكار سلسلة هواتف Reno3 بالاستناد إلى التصاميم الفريدة لعلامة OPPO، حيث يجمع تصميمها بين خفة الوزن وروعة التكنولوجيا. وتمتاز سلسلة Reno3 بلونين للغطاء الخلفي مستمدين من التدرجات اللونية الطبيعية للسماء، وهما Auroral Blue (الأزرق الشفقي) وMidnight Black و (الأسود الليلي).

الأسعار والتوفر في الأسواق

يمكن للراغبين باقتناء هواتف OPPO Reno3 طلبها مسبقاً من موزعي OPPO المعتمدين في دولة الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من 19 مارس 2020، أو عبر الإنترنت من الموقع الرسمي للشركة ومن المتاجر الإلكترونية الشريكة “نون” و”أمازون”. ويمكن للعملاء استلام أجهزتهم لاحقاً اعتباراً من 26 مارس مع هدايا حصرية تصل قيمتها إلى 499 درهم إماراتي.

ويأتي هاتف OPPO Reno3 Pro مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين سعتها 256 جيجابايت، وكاميرا تقريب رباعية خلفية بدقة 64 ميغابكسل، وكاميرا أمامية مزدوجة بدقة 44 ميغابكسل مع خاصية التشغيل الليلي الفائق، وشاشة Super AMOLED. وسيكون الجهاز متوفراً في دولة الإمارات اعتباراً من 26 مارس بسعر يبدأ من 1,899 درهم إماراتي.

أما جهاز OPPO Reno3، فيأتي مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين سعتها 128 جيجابايت، وكاميرا تقريب رباعية خلفية بدقة 64 ميغابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 44 ميغابكسل. وسيتوفر في دولة الإمارات اعتباراً من 26 مارس بسعر يبدأ من 1,399 درهم إماراتي.

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لوسي عزيز

مديرة العلاقات العامة الإقليمية

OPPO

بريد إلكتروني: lucy.aziz@oppo.ae

نبذة عن OPPO

OPPO هي علامة تجارية عالمية رائدة في مجال التقنيات الذكية، تعنى بتصنيع منتجات مفعمة بالفن والتقنية المبتكرة. واستناداً إلى العناصر الأساسية لعلامتها التجارية وتضم الشباب والجمال والريادة، تكرس OPPO مهمتها لتمكين المستخدمين الاستثنائيين من التمتع بجمال وروعة أحدث التقنيات.

دأبت شركة OPPO على مدى السنوات العشر الماضية على تصنيع الهواتف الذكية المزودة بأحدث تقنيات التصوير الجوّال. فقد أطلقت العلامة جهازها الأول “هاتف الابتسامة” (The Smile Phone) في عام 2008، لتستهل بذلك رحلتها الطموحة لاستكشاف وتقديم أروع التقنيات الاستثنائية، وها هي اليوم تقدم جماليات التقنيات للمستخدمين العالميين عبر الأجهزة الذكية ونظام التشغيل (ColorOS) وخدمات الإنترنت المبتكرة مثل سحابة OPPO وOPPO+.

وفي العام 2017، تم تصنيف OPPO رابع علامة تجارية للهواتف الذكية على مستوى العالم، وفقاً لأبحاث IDC (شركة البيانات الدولية). تتواجد شركة OPPO اليوم في 40 دولة في مناطق مختلفة ولديها 6 معاهد للبحوث و4 مراكز للبحث والتطوير حول العالم تحرص من خلالها على توفير تجربة غامرة لهواتفها الذكية وكاميراتها.

OPPO الشرق الأوسط وأفريقيا

في العام 2015، دخلت OPPO السوق المصري. وفي عام 2016، افتتحت الشركة أول مركز لها في الشرق الأوسط وأفريقيا في القاهرة لتعزز مكانتها في عدة دول في المنطقة منها مصر، والجزائر، وتونس، والمغرب، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وعمان، والكويت، والبحرين، وكينيا، ونيجيريا، والمشرق العربي.

أنشأت OPPO مصنعها في الجزائر في عام 2017، الأمر الذي جعل OPPO أول علامة تجارية صينية تنشئ مصنعًا في شمال إفريقيا. واستناداً إلى رؤى المستهلكين المحليين في كل دولة، تقدم OPPO MEA منتجاتها بما يتماشى مع أذواق المستهلكين، بما في ذلك تعريب التسويق، للتواصل بشكل أفضل مع العملاء الشباب المحليين؛ وتوطين فريق العمل، لمعرفة المزيد من المستهلكين المحليين لدينا وتقديم خدمة أفضل للمستهلكين.

خلال العام الماضي، بدأت OPPO بتخصيص خط إنتاجها في منطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد. وقد شمل ذلك إطلاق الهاتف الذكي الرائد OPPO Find X وطرح سلسلة OPPO Reno وتسعى OPPO لمواصلة تطوير خط إنتاجها المحلي لتقديم المزيد من المنتجات المتميزة للمستهلكين في المنطقة.

حول شركة MediaTek

MediaTek هي شركة عالمية مدرجة في سوق تايوان للأوراق المالية تحت الرمز (2454)، وتختص بتصميم أشباه الموصلات التي يتم استخدامها لتشغيل 1,5 مليون جهاز اتصال سنوياً. وتتبوأ الشركة مكانة رائدة في السوق بمجال تطوير الشرائح الحاملة للنظم (SoC) لأجهزة الهواتف المحمولة، وأجهزة الترفيه المنزلية، ومنتجات التواصل، وإنترنت الأشياء. وأفضى التزام الشركة بالابتكار إلى جعلها قوة محركة في السوق عبر العديد من المجالات التكنولوجية بما في ذلك تقنيات الهاتف المحمول عالية الكفاءة في استخدام الطاقة، وحلول السيارات إلى جانب طيف واسع من منتجات الوسائط المتعددة المتقدمة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وشاشات التلفاز الرقمية، واتصالات الجيل الخامس 5G، وأجهزة المساعدة الصوتية، والإلكترونيات القابلة للارتداء. وتسعى MediaTek إلى إلهام وتمكين الناس لتوسيع آفاقهم وتحقيق أهدافهم باستخدام التكنولوجيا الذكية، وذلك بشكل أكثر سهولة وكفاءة من أي وقت مضى. ونتعاون مع أبرز العلامات التجارية لنتيح استخدام التكنولوجيا للجميع، وهو الدافع لجميع أعمالنا. ويتوفر مزيد من المعلومات على الروابط: