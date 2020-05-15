‫ليف – الكمامة المطهرة ذاتيا، الشفافة أن 99 +؛ القادرة على تمكين الوجه من فتح الهاتف الجوال الذكي

ديترويت، 15 أيار/مايو، 2020 / بي آر نيوزواير / — أطلقت شركة ريدكليف ميديكال التي مقرها ديترويت كمامة وجه مبتكرة جديدة تتمتع بوظيفة الترشيح بالكربون أن 99+ أتش إي بي أيه، تعمل بعملية تعقيم ذاتية ناتجة عن الإشعاع فوق البنفسجي والتعقيم الذاتي. وإذ هي مجسدة في تصميم مستوحى من الطبيعة والنتح الطبيعي لأوراق الشجرة، فهي فعالة لكنها بسيطة مع إمكانية فتح الهاتف الجوال الذكي بالوجه من خلالها. وهي تحدد وظائف عالية صادمة للكمامات المنافسة في جميع القطاعات، والتصميم، والقدرة والجودة. غلافها مصنوع من مادة بصرية، ناعمة، مقاومة للحريق، قابلة لإعادة الاستخدام، ذاتية التخلص من الضبابية ومادة السيليكون المقاوم للأشعة فوق البنفسجية.

تأتي ليف بألوان مختلفة شفافة وصلبة مع 3 أنواع مختلفة، أتش إي بي أيه، يو في وبرو.

ليف أتش إي بي أيه لديها التوقيع الخاص ببراءة الاختراع المنتظرة مقرونة بترشيح أتش إي بي أيه ذات السلسلة الأميركية والمعروفة بالمعيار الذهبي لترشيحأتش إي بي أيهبحجم صغير يصل إلى 0.3 ميكرون (بنسبة 99.9997٪ ترشيح).

ليف – يو في (الأشعة البنفسجية) هي كمامة ذات أداء عال مركبة في معقم أشعة بنفسجية مدمج في غلاف الفلتر المرشح القابل لإعادة الشحن الذي يدمر مسببات الأمراض على مستوى الحمض النووي بسرعة “الضوء” وترشيح الكربون النشط للقضاء على الروائح الكريهة والمواد العضوية. ومع تحول الأقنعة التي يمكن التخلص منها إلى تهديد وشيك للطبيعة، فإن التعقيم النشط يجعل المرشحات تستمر لمدة تصل إلى شهر.

تضيف ليف-برو التهوية النشطة واستشعار جودة الهواء. وتستشعرليف بروبنشاط، استقلاب المستخدم، عدد الجسيمات في تطبيق Air-Manager، تطبيق الهاتف الذكي، الذي يدير نظام التعقيم والتهوية تلقائيًا. يتيح نشر كل هذه التقنيات المتطورة لكمامة ليف-بروتقديم تجربة تنفس آمنة للغاية. في الواقع، طائرة خاصة من أقنعة الوجه.

ويقول أليكس لايتمان، الشريك المؤسس لشركة ليف والحائز على جائزة الابتكار: “تم تصميم ليف لتكون المعيار الذهبي في قناع الوجه لمكافحة كوفيد-19.إنه العام 2020 ولدينا الآن قناع يبدو ويعمل بشكل كامل. إنه يغير بشكل أساسي قدرتنا على الدفاع عن أنفسنا من مسببات الأمراض والتلوث مع تمكين المجتمع من معرفة من نتعامل معه والحفاظ على ارتداء الأقنعة أثناء استخدام القياسات الحيوية لفتح الهاتف الجوال الذكي.”

يقول لاليت فيرما، المؤسس المشارك لـ ليف، “إنها التكنولوجيا المناسبة في الوقت المناسب. في حين أن العالم يعاني من أزمة كوفيد-199، فإن الاعتماد السريع لأقنعة الوجه الغامضة يهدد الضمان الاجتماعي والمراقبة العامة وشفافية ليف هي مفتاح تأمين التوسع في الحماية.”

يتوفر خصم لمن يطلبون شراء هذه الكمامات مبكرا على حملة ليف إنديغوغو: http://igg.me/at/leafmask

سلسلة ليف غلوب، وهي نسخة مجردة من ليف المصممة خصيصًا لعمليات النشر الجماعي متاحة أيضًا للطلبات الكبيرة فقط. سلسلة غيلوك من ليف هي سلسلة أخرى تنتظر الحصول على براءة اختراع تسمح بتثبيت القناع في مواقع آمنة وإزالته لنقل عبور الأفراد المحتملين المصابين.

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة: www.leaf.healthcare

الاتصال: pr@leaf.healthcare

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