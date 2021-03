ستوكهولم22 مارس / آذار 2021/PRNewswire/ — حصلت ساندرا بوستل ( Sandra Postel ) على جائزة ستوكهولم للمياه ( Stockholm Water Prize) ‏ 2021 لعملها الطويل والمتميز لفهم القضايا المعقدة المتعلقة بالمياه. قدمت ساندرا، بصفتها مؤلفة ومعلمة، مساهمات هامة لفهم بعض أكبر التحديات في عصرنا وأظهرت أن لدينا القدرة على إيجاد حلول مستدامة.

ساندرا بوستل هي مرجعية رائدة ومؤلفة ذات إنتاج وافر ومحاورة في قضايا المياه الدولية. لقد تم الإشادة بها لنهجها الملهم والمبتكر والعملي لتعزيز الحفاظ على المياه العذبة واستخدامها المستدام. عالجت بوستل، طوال حياتها المهنية، مشاكل المياه المعقدة في كتبها ومقالاتها ومحاضراتها، بهدف جعلها مفهومة لشريحة عريضة من الجمهور.

قالت بوستل بشأن حصولها على الجائزة: “إنه شرف لي مدى حياتي وأنا ممتنة لحصولي عليها للغاية. الماء أساس الحياة – وهو مصدر محدود. يعد اكتشاف كيفية تلبية احتياجات البشرية من المياه مع تمكين النظم البيئية للمياه العذبة من الازدهار تحديًا وجوديًا الآن، لأن هذه النظم البيئية تدعم شبكة الحياة التي تنتمي إليها البشرية. يمكننا جميعًا أن نلعب دورًا في الارتقاء إلى مستوى هذا التحدي”.

صرحت لجنة الترشيح لجائزة ستوكهولم للمياه في اقتباسها: “ساندرا بوستل هي مرجعية عالمية رائدة في مجال ندرة المياه وواحدة من أعظم العاملين في مجال الاتصالات والمعلمين في مجال المياه عالميًا. لم يُظهر أحد مثل هذا الالتزام والقدرة والشجاعة والمثابرة لمعالجة قضايا المياه الحرجة وبعيدة المدى. كان لعملها دور أساسي في نقل الوعي العام والمهني حول أزمة المياه”.

علق المدير التنفيذي لـ سيوي (SIWI)‏، تورجني هولمجرن (Torgny Holmgren): “قدمت ساندرا بوستل مساهمات لا تقدر بثمن في فهمنا للمياه، وبالتالي في قدرتنا على تشكيل مستقبل مستدام”.

تدير ساندرا بوستل مشروع سياسة المياه العالمية. كتبت عشرات المقالات، بالإضافة إلى العديد من الكتب الرائدة، بما في ذلكريبلينيش (Replenish): الدورة الفاضلة للمياه والازدهار (The Virtuous Cycle of Water and Prosperity). صدر كتابها عام 1992، الواحة الأخيرة (Last Oasis)، بثماني لغات. عملت كزميلة لشركة المياه العذبة في الجمعية الجغرافية الوطنية من عام 2009 إلى عام 2015.

تُمنح جائزة ستوكهولم للمياه من قبل سيوي بالتعاون مع الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم (the Royal Swedish Academy of Sciences) وسيقدمها الملك السويدي صاحب الجلالة الملك كارل السادس عشر غوستاف في 25 أغسطس، خلال أسبوع المياه العالمي.

