نيويورك, 7 نيسان/أبريل، 2021 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم مؤسسة، YPO وايبو، وهي مجتمع القيادة العالمية التي تضم أكثر من 30,000 مسؤول تنفيذي في 142 دولة، عن أسماء الفائزين بجوائز التأثير العالمي الإقليميين.

جائزة وايبو للتأثير العالمي هي أعلى تكريم من مؤسسة وايبو للأعضاء الذين يعترفون بتأثيرهم خارج وايبو، والاحتفال بتأثير الرؤساء التنفيذيين المستدام والقابل للتوسيع. تم اختيار فائز إقليمي من كل منطقة من مناطق وايبو الـ 14.

“كون العمل قوة من أجل الخير هو أحد المبادئ الرئيسية لوايبو. “يشرفنا أن نقدر ونحتفل بأعضاء وايبو الاستثنائيين والمؤثرين من جميع أنحاء العالم الذين يتركون بصمة حقيقية في مجتمعاتهم وخارجها،” كما قال الرئيس التنفيذي لوايبو خافير موفراغي “إنهم مصدر إلهام لنا جميعًا حول كيفية القيادة بهدف”.

الفائزون الإقليميون بجائزة وايبو للتأثير العالمي للعام 2021 هم:

سيتم الإعلان عن الفائز ين بجائزة وايبو اللتأثير العالمي في أواخر أيار/مايو.

نبذة عن منظمة الرؤساء الشباب ( YPO )

منظمة الرؤساء الشباب (YPO) هي مجتمع القيادة العالمي الذي يضم أكثر من 30,000 من الرؤساء التنفيذيين في 142 دولة والذين يجمع بينهم إيمان مشترك بأن العالم بحاجة إلى قادة أفضل. وقد حقق كل عضو من أعضائنا نجاحًا قياديًا كبيرًا في سن مبكرة. يقود جميع الأعضاء الشركات والمؤسسات التي تساهم بـ 9 تريليون دولار أميركي من الإيرادات السنوية. يلهم أعضاء YPO ويدعمون بعضهم البعض من خلال التعلم من الأقران والتجارب الاستثنائية في مجتمع شامل يحظى بالمشاركة المفتوحة والثقة. يرجى زيارة ypo.org للحصول على المزيد من المعلومات.

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