‫مؤسسة Great Learning التعليمية تدشن أكاديمية Great Learning

توفر الأكاديمية برامج عبر الإنترنت تمتاز بمحتواها رفيع المستوى لعرض مهارات مهنية مهمة وأساسية كعلم البيانات والتعلُّم عن طريق الآلة والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتسويق الرقمي

نيو دلهي، 2 من أبريل 2020 /PRNewswire/ — مؤسسة Great Learning واحدة من أعرق الجهات الفاعلة في آسيا أو بالأحرى على مستوى العالم، إذ تقدم خدماتها لدارسين من 140 دولة. وقد أطلقت الشركة اليوم أكاديمية “Great Learning” كمركز إلكتروني عبر الإنترنت ليقدم ما يربو على 300 ساعة من المحتوى التعليمي المنظم رفيع المستوى في هيئة 40 دورة تعليمية تقع في القلب منها المهارات المهنية الدقيقة المهمة. تقوم أكاديمية Great Learning على فكرة توفير نقطة انطلاق للطلاب والمهنيين الممارسين للانطلاق في رحلتهم نحو ترقية مهاراتهم. تشمل أهم البرامج التي تقدمها الأكاديمية التحليلات المنطقية والبرمجة وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي والتعلُّم عن طريق الآلة والحوسبة السحابية والتسويق الرقمي والبيانات الضخمة وتمويل الأعمال التجارية. ويتلقى الدارسون، لدى انتهائهم من كل دورة تعليمية، شهادة نجاح من مؤسسة Great Learning.

تقدم أكاديمية Great Learning دورات المبتدئين ودورات المستوى المتوسط في تلك المجالات معززة بعناصر تكتنفها دراسات حالة عن كل مجال منها، فضلاً عن جلسات أسبوعية تُنفذ بالبث المباشر إضافة إلى مواد تحضيرية عن المسارات المهنية. وسوف تمنح هذه الدورات التعليمية لدارسيها قيمة خاصة لما تحققه لهم كل مهارة من المهارات التي يتقنونها وتعين كل منهم على متابعة مسار مهني يتوافق مع اهتماماته.

وقد ورد في تقرير حول الوظائف الواعدة للعام 2020 صدر عن موقع LinkedIn أن وظيفتي “اختصاصي الذكاء الاصطناعي” و”عالم البيانات” قد تصدرتا رأس قائمة تلك الوظائف الواعدة بما يربو على 74% و34% على التوالي من حيث معدل نمو الفرص الوظيفية المتاحة أمامهما على مدى السنوات الأربع الماضية. وعلى ذلك، فقد شهدت كلتا الوظيفتين ارتفاعًا نسبيًا في معايير القبول وفي الفئات المهارية المتخصصة التي تشكل أساسًا لهما. ويشير ذلك بوضوح إلى أن فكرة ترقية المهارات ضمن عهد مهاري جديد لم تأخذ حتى الآن حظها من الاهتمام، ولم تبلغ مبلغًا كافيًا في سوق العمل على مستوى طلاب الجامعات والمهنيين القائمين على رأس عملهم. أما من خلال أكاديمية Great Learning فإن شركة Great Learning تحاول تغيير هذا الواقع عن طريق تعريفهم بما تعنيه الترقية المهارية والنفع الذي سيعود عليهم منها. من المتوقع للقيمة التجارية الناشئة عن الذكاء الاصطناعي أن تبلغ 3,9 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2022، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن جارتنر للاستشارات والبحوث (في عام 2018).

وتضم الجهات القائمة على تنفيذ تلك البرامج التعليمية كلية Great Learning الفائزة بجوائز، إضافة إلى أساتذة مخضرمين كل في نطاق اختصاصه. وتغطي تلك البرامج التعليمية جوانب الاستيعاب الفكري لموضوع الدراسة والأدوات والأساليب التي تُستخدم عادة في تدريسه مع تطبيق تلك التقنيات ضمن مجموعة من الأنشطة، بما يمنح الطلاب رؤية شاملة عن كل موضوع يختارونه للدراسة.

وفي هذا الصدد صرح موهان لخمراجو، مؤسس Great Learning ورئيسها التنفيذي، قائلاً: “يتمثل هدف أكاديمية Great Learning في منح الجميع فرصة لتطوير مهاراته المهنية الأساسية بحيث تتوافق مع العصر الرقمي الذي نعيشه. فهي توفر مدخلاً لبرامج تعليمية رفيعة المستوى يضعها وينفذها محاضرون مخضرمون فائزون بجوائز وذوو خبرات كبيرة في اختصاصاتهم. وتمثل تلك المبادرة جزءًا لا يتجزأ من إيماننا بأن كل من يرغب في الإسهام بالجهد المطلوب منه للحصول على التعليم يستحق الحصول على أفضل فرص التعليم الممكنة بصرف النظر عن وضعه المادي. ولذا نشجع المهنيين القائمين على رأس عملهم والطلاب على الاستفادة من أكاديمية Great Learning كي يحققوا أقصى استفادة من الواقع القائم ويستعدوا للانتقال بمساراتهم المهنية سريعًا نحو المستقبل.”

نبذة عن Great Learning

شركة Great Learning التعليمية هي الشركة الرائدة في الهند لتقديم خدمات التعليم الاحترافية التي تركز على ترقية مهارات الطلاب والمهنيين القائمين على رأس عملهم.

لمزيد من المعلومات، يُرجى تصفح الموقع الإلكتروني: –https://www.mygreatlearning. com/utm_source=release&utm_ medium=link&utm_campaign=brand

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