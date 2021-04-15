– تتضمن خطط التوسع الجريئة المزيد من الموظفين ومجموعة أكبر من العملاء من أجل تقديم حلول مناسبة ومخصصة

دبي، الإمارات العربية المتحدة،15 أبريل 2021 /PRNewswire/ — أطلقت GSB Capital (GSB) عرضًا جديدًا لإدارة الثروات في دبي، مع خطط نمو طموحة كجزء من تركيزها على القدرة على تقديم حلول مخصصة للعملاء من الأفراد والشركات.

إلى جانب العديد من المشاريع المشتركة والشراكات مع أصحاب رؤوس الأموال ومقدمي المنتجات الآخرين، ستكون GSB في وضع جيد للعمل بشكل وثيق مع العملاء من القطاع الخاص والشركات وتقديم الخدمات المخصصة المطلوبة.

قال روس واتنال، الرئيس التنفيذي والمؤسس: “ينصب تركيزنا على تقديم أفضل الحلول الممكنة لاحتياجات إدارة ثروات عملائنا والوصاية المالية من خلال إستراتيجية أعمالنا”.

وأوضح “باستخدام الإستراتيجيات في الاستثمارات المبتكرة والمسؤولة اجتماعيًا، نهدف إلى تقديم أداء موثوق به لعملائنا. ومن خلال اتباع نهج أخلاقي وشفاف قائم على الرسوم للحصول على نصائحنا، فإن عملائنا يتمتعون براحة البال وسيحصلون على نهج مستقل تمامًا”.

وضع معايير عالية

لكي تعكس فلسفة “العميل أولاً”، تم تمييز GSB بشكل أكبر عن العديد من أقرانها من خلال التسجيل في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وخضوعها للتنظيم من قِبَل سلطة دبي للخدمات المالية.(DFSA) وستكون GSB واحدة من أقل من خمس شركات لإدارة الثروات تعمل داخل مركز دبي المالي العالمي الخاضع للتنظيم العالي، والذي يُوفِّر حماية للمستثمرين في حالة حدوث أي نزاع من خلال محاكم مركز دبي المالي العالمي. مؤسسة GSB خاضعة للتنظيم أيضًا في المملكة المتحدة وأوروبا.

وأضاف واتنال: “تُعَد التزامات الامتثال الإضافية هذه طريقة مهمة بالنسبة لنا من أجل منح جميع المستثمرين الراحة بشأن حقيقة أننا منظَّمون بشكل صحيح”.

تُخطِّط GSB أيضًا لترقية ترخيص مركز دبي المالي العالمي الحالي من الفئة 4 إلى الفئة 3 بحلول عام 2022، بحيث يمكن للشركة أيضًا تقديم خدمات العهدة.

سيعتمد هذا على المبادئ الخمسة الرئيسية التي تقوم عليها أنشطة الشركة:

· تعزيز العلاقات القوية طويلة الأمد مع العملاء

· الجمع بين إستراتيجية منخفضة التكلفة وسلبية ممزوجة بالانحياز نحو الاستثمار في البيئة والمجتمع والحوكمة والمُخِلّقة والتفكير المستقبلي من أجل تحقيق عوائد رائدة في السوق

· نهج غير متحيز وغير مقيّد لإدارة مَحافظ العملاء

· نهج منظَّم للاستثمار في جميع ظروف السوق

· الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية للشركات

حول مؤسسة GSB Capital

تُوفِّر GSB Capital حلولاً شاملة لإدارة الثروات العالمية والوصاية المالية.

في GSB Capital، نحن نولي أهمية قصوى لحماية ثروة عملائنا وتنميتها من خلال كوننا في طليعة الاستثمار وتخطيط الثروة.

الجمع بين الخبرة في إدارة الثروات والوصاية المالية الشاملة من أجل تزويد العملاء بحلول معتمدة على المبادئ ومصمَّمة خصيصًا.

من خلال العمل عن كثب مع عملائنا، فإننا نأخذ في الاعتبار جميع جوانب حياتهم وطموحاتهم، حيث نُقدِّم الخدمة الأكثر تخصيصًا من أجل تحقيق أهدافهم المالية.

باستخدام الإستراتيجيات في الاستثمارات المبتكرة والمسؤولة اجتماعيًا، تهدف GSB Capital إلى تقديم أداء موثوق به لعملائنا.

ومن خلال اتباع نهج أخلاقي وشفاف قائم على الرسوم للحصول على نصائحنا، فإن عملائنا يتمتعون براحة البال وسيحصلون على نهج مستقل تمامًا.