‫ماجد الفطيم للعقارات تختار Newgen لأتمتة السجلات والوثائق على نطاق الشركة

الإمارات العربية المتحدة- شركة مقرها الإمارات العربية المتحدة لنشر نظام إدارة الملفات من Newgen لتسريع التحول الرقمي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 21/سبتمبر/2021/ PRNewswire/– يسر شركة Newgen للبرمجيات -المزود العالمي لمنصة التحول الرقمي- أن تعلن أن شركة ماجد الفطيم الكائنة في دبي قد اختارت Newgen لرقمنة سجلاتها ووثائقها، كجزء من مبادرتها الهادفة إلى التحول الرقمي الاستراتيجي على نطاق المؤسسة.

سوف تستخدم ماجد الفطيم للعقارات نظام إدارة الوثائق التابع ل

Newgen

– الذي يمثل جزءً من منصة خدمات المحتوى السياقي- لإدارة سجلات الأعمال المهمة مع الحفاظ على الأمن وضمان الامتثال التنظيمي. ستساعد

Newgen

الشركة على بناء مستودع مركزي لتمكين سهولة الوصول الآمن عن بعد للمحتوى. سوف يضمن هذاالإجراء إدارة شاملة لمحتوى المؤسسة بدءً من الإنشاء وحتى التخلص من الوثائق، وبالتالي تحسين تعاون القوى العاملة والإنتاجية.

قال فيفيك باتناجار- نائب الرئيس لمنطقة أوروربا والشرق الأوسط وأفريقيا- ” يمكن لشركة ماجد الفطيم للعقارات من خلال Newgen ربط صوامع المعلومات، وتسهيل الوصول في أي وقت وأي مكان إلى السجلات والوثائق. ونتطلع إلى دعم مبادرات التحول الرقمي المستقبلية والحالية”

يتيح نظام إدارة الوثائق التابع ل Newgen – الذي يعتمد على منصة التحول الرقمي منخفضة الشفرة- إدارة شاملة لكل من السجلالالمادية والإلكترونية، مع الحفاظ على النزاهة والموثوقية. يدير البرنامج دورة الحياة الكاملة للسجلات، بدءً من الإنشاء، والاستخدام، والتخزين، والصيانة وصولًا إلى الحفظ- وتتم هذه الإجراءات بما يتوافق مع سياسات المؤسسة.

نبذة عن Newgen Software

تُعد شركة Newgen المزود الرائد لمنصة التحول الرقمي الموحدة، وتتضمن أعمالها أتمتة العمليات الأصلية وخدمات المحتوى، فضلًا عن إمكانياتها في مجال إدارة الاتصالات. وعلى الصعيد العالمي، تعتمد الشركات الناجحة على منصة التطبيقات التي تعتمد الحد من استخدام الرموز البرمجية المعترَف بها في المجال من Newgen من أجل تطوير واستخدام تطبيقات الأعمال السحابية المعقدة والقائمة على المحتوى والتي تتسم بإشراك العملاء، وتتيح المنصة العديد من الاستخدامات بدءًا من طلبات الإعداد إلى طلبات الخدمة، ومن الإقراض إلى الاكتتاب، والعديد من حالات الاستخدام الأخرى عبر القطاعات المختلفة. وبذلك تطلق Newgen العنان للبساطة بسرعة وسهولة. لمزيد من التفاصيل، قم بزيارة www.newgensoft.com

للتواصل:

آصف خان

asif.khan@newgensoft.com