‫مايندتري تنهي العام المالي 2020 بتحقيق أرباح قياسية تقدر بـ 1,2 مليار دولار ونمو العائدات بنسبة 9,4% طبقًا لسعر العملة الثابت

وارين، نيوجيرسي، وبنغالور، الهند، 27 أبريل/ نيسان، 2020 /PRNewswire/ — كشفت مايندتري “Mindtree“، الشركة العالمية في مجال التحول الرقمي والخدمات التقنية، لعملائها عن تحقيقها نتائج أعمال أسرع من المتوقع، حيث أعلنت اليوم عن نتائجها الموحدة للربع الرابع المنتهي في 31 مارس/ آذار، 2020 المعتمدة من مجلس إدارة الشركة.

وفي هذا الإطار، صرح ديباشيس تشاترجي “Debashis Chatterjee“، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب، قائلاً: “ترتب على تركيزنا الحثيث ومنهجنا القائم على العميل أولاً تحقيق أداء قوي في الربع الرابع على أكثر من صعيد – حيث نما العائد بنسبة 1,9% بحسب سعر العملة الثابت، وازداد هامش التشغيل بنحو 150 نقطة أساسية وسجلت الشركة حجم صفقات قياسي بلغ 393 مليون دولار”. كما أضاف: “وإذ نتطلع إلى العام المالي 2021، من المتوقع ضعف الطلب جراء جائحة فيروس كورونا COVID-19 غير المسبوقة. ومع ذلك، فإننا مجهزون بشكل جيد للتعامل مع الأزمة العالمية استنادًا إلى خطة استمرار الأعمال التي نفذناها بنجاح لضمان صحة وسلامة موظفينا بينما ندعم بشكل كامل عملائنا حول العالم. ولم نزل واثقين من الاستمرار في تقديم قيمة لعملائنا، ونمو الأرباح، وتطوير المواهب المعدة للمستقبل وتعظيم قيمة الأسهم”.

المعالم المالية الرئيسية:

الربع المنتهي في 31 مارس/ آذار، 2020

· بالدولار الأمريكي:

o تبلغ الإيرادات 278,4 مليون دولار أمريكي (بنسبة نمو 1,2% لكل ربع سنة ميلادية / 6,3% لكل سنة ميلادية).

o يبلغ صافي الأرباح 28,2 مليون دولار أمريكي (بنسبة نمو 1,8% لكل ربع سنة ميلادية / على أساس معدل موحد سنويًا).

· بالروبية الهندية:

o تبلغ الإيرادات 20,505 مليون روبية (بنسبة نمو 4,3% لكل ربع سنة ميلادية / 11,5% لكل سنة ميلادية).

o يبلغ صافي الأرباح 2,062 مليون روبية (بنسبة نمو 4,7% لكل ربع سنة ميلادية / 3,9% لكل سنة ميلادية).

عن العام المنتهي في 31 مارس/ آذار، 2020

· بالدولار الأمريكي:

o تبلغ الإيرادات 1088,8 مليون دولار (بنسبة نمو 8,7%)

o يبلغ صافي الأرباح 88,5 مليون دولار (بنسبة انخفاض 17,7%)

· بالروبية الهندية:

o تبلغ الإيرادات 77,643 مليون روبية (بنسبة نمو 10,6%)

o يبلغ صافي الأرباح 6,309 مليون روبية (بنسبة انخفاض 16,3%)

المعالم الأخرى:

· العملاء:

o 307 عميل نشط في 31 مارس/ آذار، 2020

o نمو تعاملات العملاء بنحو 10 مليون دولار أمريكي بمعدل 1، لإجمالي 23 عميلاً.

· الأفراد:

o 21,991 عضوًا في مايندتري حتى 31 مارس/ آذار، 2020

o بلغ معدل تناقص الأداء المالي خلال 12 شهرًا 17,4%

· فرق عمليات الأعمال*:

o تلعب الأتمتة دورًا مهمًا في تحديث تقديم الخدمات التقنية، وتحسين كفاءة العملاء وسرعة تحقيق نتائج لعملائنا. ويسعدنا الإعلان عن مزايا فرق عمليات الأعمال التي تعمل بشكل مستقل بجوار عقول مايندتري، مما يتيح لفريقنا أداء المزيد من الأعمال وتحقيق أهداف أكبر.

o لدينا 764 فريقًا من فرق عمليات الأعمال حتى 31 مارس/ آذار، 2020.

*عبارة عن برمجيات تعمل بشكل مستقل، وتخلو من أي تدخل سواء كان تدخلاً بشريًا أم خلافه، وتؤدي مهمة معينة قد يتولى تنفيذها شخص آخر.

· صفقات الربع الرابع مع كبار العملاء العالميين:

العملاء الجدد:

o تم اختيار مايندتري بواسطة أحد كبار موردي المنتجات التكميلية ومنتجات التأمين على الحياه في أمريكا الشمالية كشريك استراتيجي في صفقة لعدة سنوات تعني بتحسين خبرات العملاء من خلال خدمات التحول الرقمي للعملاء.

o تم اختيار مايندتري بواسطة إحدى الشركات الرائدة في تقنيات السفر لإدارة تطوير المنتج من خلال الاستعانة بجهات خارجية تغطي محفظة كبيرة من خطوط الطيران، والفنادق، ووكالات السفر والمطارات.

o بالنسبة لمصنع رئيسي لخدمات الصيانة الخارجية ومعدات البستنة، تم ترسية عقد متعدد السنوات لخدمات تطوير التطبيق والصيانة كجزء من رحلة التحول للطورين والتشغيل. وكجزء من الصفقة، ستساعد مايندتري العملاء كذلك في نقل مركز البيانات من مزود ثالث إلى مركز البيانات الخاص بالعميل.

العملاء الحاليون:

o أبرمت مايندتري صفقة سنوية استراتيجية مع إحدى شركات الملكية العقارية الرائدة لتنفيذ خدمات تقنية رقمية متكاملة ومساعدتها في استهلال رحلة التحول الرقمي الخاصة بالشركة. وتعد هذه الصفقة استراتيجية ليست فقط في إطار الحجم بل إنها تركز كذلك على أحدث عروض الخدمة المتعددة عبر دورة حياة تقنية المعلومات. وتم الإعلان عن الصفقة المذكورة في أحدث نشراتنا الصحفية.

o توفر مايندتري خدمات تطوير التطبيق والاختبار والدعم لإحدى شركات التقنية المتخصصة في إدارة الاستحقاقات.

· التقديرات:

o تم تكريم مايندتري كرائد سوقي في حلول الأعمال الرقمية في الولايات المتحدة بواسطة مجموعة إنفورميشن سيرفسز جروب (آي إس جي) “Information Services Group (ISG)“، وهي مؤسسة عالمية رائدة في أبحاث واستشارات التقنية.

o تم تكريم مايندتري بواسطة آي إس جي باعتبارها رائدًا رئيسيًا في التحول الرقمي لقدراتها في الاختبارات المتواصلة، وتطوير تقنيات AGILE، وخدمات الأعمال الرقمية والرؤية والاستثمار في المستقبل.

o تم تكريم مايندتري “للتميز في تقنيات التعلم” و”التميز في التنوع والشمول” على هامش جوائز تميز الموارد البشرية في الأعمال العالمية “Business World HR” لعام 2020.

· الإعلانات:

o أوصى مجلس الإدارة بإجراء توزيع نهائي بنسبة 100% (10 روبيات هندية لكل سهم من أسهم رأس المال نظير قيمة اسمية 10 روبيات لكل سهم) عن العام المالي المنتهي في 31 مارس/ آذار، 2020 وهو ما يخضع لموافقة حملة الأسهم في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

نبذة عن مايندتري

تعد مايندتري (المعروفة في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية باسم: MINDTREE) شركة عالمية تقدم الخدمات التقنية الاستشارية وتساعد الشركات من اقتران التنفيذ بالسرعة لتحقيق مزايا تنافسية. ومنذ تأسيسها في 1999 وبعد أن أصبحت الآن ضمن مجموعة لارسن آند توبرو جروب كومباني “Larsen & Toubro Group Company” يعتمد أكثر من 300 عميلاً من الشركات على معارفنا المتعمقة لكسر حواجز الانعزال، والاستفادة من التعقيدات الرقمية وتقديم مبادرات جديدة إلى السوق على نحو أسرع. ونتيح لتقنية المعلومات الانتقال بنفس سرعة الأعمال، والاستفادة من التقنيات الآخذة في الظهور وفعالية الخدمات المتكاملة لتحفيز الابتكار في الأعمال. ومن خلال عملنا في أكثر من 15 دولة حول العالم، طالما تم النظر إلينا باعتبارنا أحد أفضل أماكن العمل، وهو ما يتجسد يوميًا في ثقافتنا الرابحة التي تتضمن أكثر من 21,000 رائد أعمال، و”عقول مايندتري” التي تشارك روح التعاون والتفاني في العلاقة مع العملاء الأوفياء.

وللتعرف على المزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.mindtree.com أو تابعونا على @Mindtree_Ltd

ملاذ آمن

تمثل بعض البيانات الواردة في هذه النشرة بخصوص توقعات النمو المستقبلية لشركتنا بيانات استشرافية، وتتضمن عددًا من المخاطر والشكوك التي قد تجعل نتائجنا الفعلية تختلف على نحو جوهري عن تلك الواردة بالبيانات الاستشرافية. وقد تتسبب الظروف الناجمة عن جائحة فيروس كورونا COVID-19 في انخفاض إنفاق العملاء على التقنية، مما يؤثر على الطلب على خدماتنا، ويؤخر قرارات الشراء الخاصة بالعملاء، ويؤثر على قدرتنا على تقديم خدمات استشارية داخل الموقع، مما يؤثر كذلك ذلك على إيراداتنا المستقبلية، وهامش الربح والأداء المالي بشكل عام. وقد تتأثر عملياتنا كذلك بشكل سلبي من خلال عدد من العوامل الخارجية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا COVID-19 الخارجة عن نطاق سيطرتنا. ولا نتعهد بتحديث أي بيان استشرافي يجوز إصداره من حين لآخر من طرفنا أو بالنيابة عنا.

ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ:

الهند

تانوجا سينغ “Tanuja Singh“

مايندتري “Mindtree“



9741000266 -91+

Tanuja.Singh@mindtree.com

الولايات المتحدة الأمريكية

إريك أرفيدسون “Erik Arvidson“

ماتر “Matter“

+1-978-518-4542

earvidson@matternow.com

أوروبا

إدوارد ستيفنسون “Edward Stevenson“

هوت واير “Hotwire“

+44-783-459-7877

Edward.Stevenson@ hotwireglobal.com

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