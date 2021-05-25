‫مركز دبي للسلع المتعددة يفتتح “مركز كريبتو”دعماً لقطاع تقنيات التشفير والبلوك تشين في دبي

– سيوفر مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، انطلاقاً من مقره في برج الماس الأيقوني بإمارة دبي، بيئة مزدهرة تقدم محفظة متنوعة من الخدمات والحلول الداعمة للمبتكرين وروّاد الأعمال وأبرز رجال الأعمال

– شركة “كريبتو فالي لابز” وذراعها المتخصصة في رأس المال الاستثماري “كريبتو فالي فينتشر كابيتال”، ستوفران مساحات عمل مشتركة وخدمات استشارية وموارد رأسمالية

– جذب الكوادر الموهوبة في مجال التشفير إلى مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة بهدف استقطاب شركات التشفير الكبرى التي تتطلع إلى الكفاءات والمهارات المتخصصة في مجال الهندسة والبرمجة

– تندرج هذه المبادرة، التي تم تدشينها بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في الإمارات، تحت مظّلة استراتيجية دبي الرامية إلى التوسّع في تقنيات التشفير والبلوك تشين

– الكلمة الرئيسية ألقاها بروك بيرس، رئيس مجلس إدارة مؤسسة “بيتوكوين” والمؤسس المشارك في كل من “إي أو إس أليانس” و”بلوك ون” و”بلوك تشين كابيتال” و”تيزر” و”ماستر كوين” (التي كانت تُعرف باسم أي سي أو)؛

– مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة يرحب بكافة الشركات الراغبة في التسجيل عبر: dmcc.ae/cryptocentre

دبي، الإمارات، 24 مايو 2021 /PRNewswire/ —

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة في العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن إطلاق “مركز كريبتو”، الذي سيوفر منظومة شاملة تدعم نمو وازدهار الأعمال والشركات الناشطة في قطاعي التشفير والبلوك تشين۔

وقد شهد حفل الافتتاح حضور لفيف من كبار المسؤولين في الحكومة وأبرز الشخصيات والكفاءات المعروفة في القطاع، بمن فيهم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في الإمارات؛ وسعادة فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار؛ وسعادة خلفان بالهول، الرئيس التنفيذي في مؤسسة دبي للمستقبل؛ وبروك بيرس، رئيس مجلس إدارة مؤسسة “بيتوكوين” والمؤسس المشارك في كل من “إي أو إس أليانس” و”بلوك ون” و”بلوك تشين كابيتال” و”تيزر” و”ماستر كوين” (التي كانت تُعرف باسم أي سي أو)؛ وسعيد حارب الدرمكي، المدير العام لـ “كاسبر لابس” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومؤسس “شيشة للتمويل”؛ومرينال مانوهار، الرئيس التنفيذي لـ “كاسبر لابس”؛ وخالد غيث الزعابي، المدير التنفيذي لعمليات الترخيص والرقابة والالتزام في هيئة الأوراق المالية والسلع؛ وأحمد حمزة، المدير التنفيذي للمنطقة الحرة في مركز دبي للسلع المتعددة.۔

ومن المقرر أن يصبح مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، انطلاقاً من مقرّه في برج الماس، ثقلاً محورياً على خارطة تطوير وتطبيق تقنيات التشفير والبلوك تشين. وسيرحب المركز بكافة الأعمال والشركات بمختلف فئاتها وأحجامها الناشطة في مجال التشفير، بدايةً من الشركات المتخصصة في تطوير منصّات التداول المدعومة بتقنية البلوك تشين ووصولاً إلى المؤسسات المعنية بطرح الأصول المشفّرة وإصدارها وإدراجها وتداولها.

وسيقدم مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، كذلك حلولاً استشارية في مجال التشفير بدعم من “كريبتو فالي لابز”، وهي الشركة الداعمة لمشروع “كريبتو فالي” المدعوم من الحكومة السويسرية، والذي شكّل نقطة انطلاقة لمنصّات عالمية رائدة في مجال التشفير مثل كاردانو وإيثريوم.

فضلاً عن ذلك، سيضم المركز مساحات عمل مشتركة لاستضافة كافة الأطراف الفاعلة في قطاع التشفير، بدايةً من روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة ووصولاً إلى مجموعة واسعة من البرامج الحاضنة والمسرّعات، في منطقة أبراج بحيرات جميرا النابضة بالحيوية في قلب إمارة دبي.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: “تزخر تقنيات التشفير والبلوك تشين بإمكانات هائلة قادرة على تطوير مسار التجارة العالمية وسلاسل التوريد والانتقال بها إلى مستويات جديدة تماماً. وهذه التقنيات تنسجم تماماً مع رؤية مركز دبي للسلع المتعددة المتمثّلة في قيادة تطوير مستقبل التجارة، كما أنها تشكل أحد الركائز الأساسية التي حفّزت جهودنا نحو تدشين ‘مركز كريبتو’. ويتمتع المركز بالإمكانات المناسبة التي تجعله داعماً للشركات المتخصصة في قطاع التشفير والمضي قدماً بالتجارة العالمية نحو آفاق جديدة، بفضل ما يقدمه من بيئة تنظيمية متطوّرة زاخرة بالمواهب والكوادر المتميّزة ومدعومة بإمكانية الوصول إلى الموارد الرأسمالية وفرص النمو المجزية”.

وأضاف بن سليّم قائلاً: “انطلاقاً من المبادرات المثمرة مثل استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية (البلوك تشين)، تطمح حكومة دبي إلى قيادة التوجّه نحو تبنّي واعتماد تقنيات البلوك تشين، مما سيؤسس لبيئة داعمة للأعمال والشركات الناشطة في مجال التشفير، كما سيرسّخ مكانة الإمارة كلاعب بارز على خارطة التكنولوجيا الدولية”.

وكان مركز دبي للسلع المتعددة، بالتعاون مع شركاء آخرين، قد أرسى أسس بيئة تنظيمية داعمة ومتطوّرة لتمكين شركات التشفير من مباشرة أعمالها انطلاقاً من دبي. وستتولّى هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات تنظيم أنشطة تداول الأصول المشفرة التي يتم إجراؤها داخل المنطقة الحرة. وسوف تستفيد الشركات والأعمال المتخصصة في مجال التشفير كذلك من إطار العمل التنظيمي الذي يعتمده مركز دبي للسلع المتعددة، مما سيعزز سهولة ممارسة الأعمال دون المساومة على معايير الحوكمة وممارسات الشفافية.

من جانبه، قال رالف غلابيشنيغ، مؤسس “كريبتو فالي فينتشر كابيتال” و”كريبتو فالي لابز”: “في ضوء الدعم الحكومي القوي والاهتمام المتزايد من جانب قطاعات الأعمال المزدهرة، تتمتع دبي بكافة الإمكانات والمقومات التي تمكّنها من ترسيخ مكانتها كمركز دولي جاذب للأعمال والشركات داخل قطاع حلول وتطبيقات البلوك تشين المبتكرة. وبالتعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة، سنعمل على تطوير وإدارة منظومة متكاملة في دولة الإمارات انطلاقاً من مركز كريبتو، حيث سيتم تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات والحلول بما في ذلك توفير الدعم والاستثمار في الشركات الناشئة خلال مراحلها الأولى من النمو، بالإضافة إلى خدمات الابتكار للعملاء من المؤسسات والشركات الكبرى وغير ذلك من الفعاليات التثقيفية والبرامج التعليمية حول البلوك تشين وريادة الأعمال إلى جانب الخدمات الاستشارية، بهدف دعم الشركات الناشئة في مجال تقنيات التشفير والسجلات الموزعة لتأسيس أعمالها بدولة الإمارات والمضي قدماً بمسيرة نموّها انطلاقاً من منظومتنا القوية”.

ويمتلك مركز دبي للسلع المتعددة سجلاً حافلاً بالنجاحات والإنجازات في توظيف إمكانات تقنيات التشفير والسجلات الموزعة، عبر منصّة تداول السلع الزراعية Agriota المدعومة بتكنولوجيا البلوك تشين والتي من شأنها أن تُعزز الترابط بين المزارعين في الهند والمستهلكين في دولة الإمارات، بالإضافة إلى منصّة DigitalSugar التي تستخدم تكنولوجيا البلوك تشين لتعزيز تجارة السكر دولياً.

وخلال شهر مارس الماضي، وقّع مركز دبي للسلع المتعددة مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية والسلع بهدف إنشاء إطار عمل تنظيمي للشركات العاملة في مجالات طرح الأصول المشفّرة وإصدارها وإدراجها وتداولها في مركز دبي للسلع المتعدّدة.

كما أعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن إبرام اتفاقية مع “كريبتو فالي لابز” و”كريبتو فالي فينتشر كابيتال” بهدف تأسيس بيئة عمل رائدة لدعم قطاع التشفير في دبي. وخلال شهر فبراير الماضي، أصبح أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، عضواً في المجلس الاستشاري لـ “كريبتو فالي فينتشر كابيتال”.

للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية الانضمام والتسجيل في مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني: dmcc.ae/cryptocentre.

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حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له هو المنطقة الحرة الأكثر ترابطاً في العالم، وهو المركز الرائد لتجارة ومشاريع السلع. وسواء من خلال تطوير أحياء نابضة بالحياة تشمل عقارات ذات خصائص عالمية مثل أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي المنتظرة، أو تقديم خدمات أعمال عالية الأداء، يوفر مركز دبي للسلع المتعددة كل ما يحتاجه مجتمعه المفعم بالحيوية للمعيشة والعمل والازدهار. مركز دبي للسلع المتعددة وجد من أجل التجارة، ويفخر بأنه يعمل على ترسيخ مكانة دبي وتنميتها كمكان للتجارة العالمية الآن وفي المستقبل www.dmcc.ae

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