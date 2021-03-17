· يمكن للمرضى تسجيل الدخول عن طريق www.rakhospitalrehab.com للتسجيل والحصول على وصفة طبية فردية

· يعاني حوالي 30٪ من مرضى كوفيد من آثار طويلة الأمد منهكة ناجمة عن المرض

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 17 مارس 2021 / بي آر نيوزواير / – أطلق مستشفى رأس الخيمة، وهو مرفق رعاية صحية رائد في دولة دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع تحالف “أرايز الإمارات”، (تحالف القطاع الخاص الإماراتي من أجل المجتمعات المقاومة للكوارث)، أول برنامج شامل لإعادة التأهيل على الإنترنت في الشرق الأوسط، الذي سيتم تقديمه للمرضى الذين يعانون من أعراض مرض كوفيد طويلة الأجل، مجانا بالكامل. أرايز، تحالف للقطاع الخاص من أجل المجتمعات المقاومة للكوارث، هو شبكة من الكيانات في القطاع الخاص بقيادة مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أهمية إعادة التأهيل في تحسين حالة المصابين بكوفيد-19، من خلال رفع سوية النتائج الصحية والوظيفية وتسهيل عملية خروج المرضى المبكر من المستشفى والحد من مخاطر إعادة إدخالهم إليها.

ويعاني المرضى المتعافون من حالات كوفيد-19 الشديدة في كثير من الأحيان من آلامٍ في الصدر وضيق تنفس مع شعورٍ بالوهن والتوتر والقلق والتعب وآلام عامة بالجسم مع سعالٍ والتهاب في الحلق وصعوبة في التنفس وغيرها من الأعراض. كما أشارت الأدلة الجديدة إلى معاناة أغلب الأشخاص الذين يحتاجون دخول المستشفى بسبب إصابتهم بكوفيد-19 من أعراض عديدة، مثل الوهن وضيق التنفس في الأشهر التي تعقب مغادرتهم المستشفى. وتشير الدراسات أيضا إلى أنّ فيروس سارس-كوف-2 المسبب لمرض كوفيد قد يتواجد في جسم المريض لعدة أشهر. وتُصنَّف هذه المشاكل الصحية بمرض “كوفيد طويل الأمد”.

ويلاحظ أن حوالي 30% من المصابين بكوفيد يعانون من أعراض طويلة الأمد بعد وقت طويل من الإصابة بالمرض كالوهن والألم بعد شفائهم، مما يعيق قدرتهم على أداء حتى بعض المهام اليومية البسيطة. ونظراً لكونه مرضاً جديداً، فإن ما تعلمناه حتى الآن أن هذه الأعراض يمكن أن تستمر لمدة تتراوح بين 3-9 أشهر وأن هذه المشاكل تشكّل تحدياً للمصابين بها. ولا تقتصر هذه الآثار على المصابين الذين أظهروا أعراضاً شديدة واحتاجوا عناية طارئة في المستشفى فحسب، بل تطال في بعض الأحيان المرضى ممن لم تظهر عليهم أعراض المرض خلال إصابتهم أيضاً. وتشمل الأعراض المزمنة الأكثر شيوعاً ضيق التنفس وآلام الصدر والسعال وآلام البطن.

“إنه برنامج حصري للمرضى من جميع أنحاء العالم. لا يوجد شيء مثل هذا في الوقت الحالي، ونحن فخورون للغاية بمبادرتنا الفريدة التي يدعمها ويرعاها تحالف أرايز الإمارات. وعلق الدكتور رضا صديقي، المدير التنفيذي لمستشفى رأس الخيمة، وهو مستشفى متعدد التخصصات مقره في رأس الخيمة بالإمارات العربية المتحدة، “إن مبادرتنا هي المبادرة الوحيدة التي توفر نهجًا متكاملًا وشاملاً للتعافي من فيروس كورونا وإعادة التأهيل، وتقدم مجانًا لجميع المرضى المتعافين من كوفيد.”

“نهدف من وراء تحالف القطاع الخاص الإماراتي من أجل المجتمعات المقاومة للكوارث إلى تأسيس مجتمعات آمنة وقوية، مع مواصل العمل على إنقاذ الأرواح. وإذ أن كوفيد-19 يعتبر من أكبر الكوارث التي يواجهها العالم في عصرنا هذا ويتطلب اهتماماً عاجلاً واستثنائياً منا، فقد دفعنا هذا للعمل على تقديم حل يساعد المجتمعات ليس في هذا البلد فقط، بل وفي العالم أيضا. ويمتلك فريق العمل في مستشفى رأس الخيمة الخبرات والمعرفة اللازمة لدفع رؤيانا نحو الأمام وتحويلها إلى حقيقة”، كما قال الدكتور محمد البرعي، رئيس مجلس إدارة تحالف القطاع الخاص الإماراتي من أجل المجتمعات المقاومة للكوارث والمستشار الأول في حكومة دبي.

وإذ يقوده قسم إدارة العافية وأسلوب الحياة العربية في مستشفى رأس الخيمة، يجمع هذا البرنامج الشامل خبرة فريق عمل متعدد التخصصات يتألف من أطباء وخبراء تغذية وعلماء نفس وأخصائيي علاج طبيعي ممن عملوا بكد على إعداد وتقديم هذه المبادرة.

“أطلق مستشفى رأس الخيمة برنامجه الخاص بالتعافي وإعادة التأهيل للمصابين بكوفيد في العام الماضي. لكن أردنا الوصول إلى مجتمعات أكبر ومناطق جغرافية أوسع، ولذلك، ومن أجل دعم أفراد المجتمع في منازلهم، فقد قدمنا برنامج إعادة تأهيل مرضى كوفيد عبر الإنترنت الذي يقيّم التفاصيل الطبية للمرضى المتشافين من كوفيد ونتائج الاختبارات والأعراض المصاحبة وغيرها ويوفر نصائح طبية فورية عبر الإنترنت من أجل تعاف سريع. ويشمل هذا البرنامج جميع المجالات، بما فيها المجال الطبي والأنشطة الرياضية والتغذية والنظام الغذائي وإدارة حالات التوتر والعافية العقلية”، كما قال البروفيسور أدريان كينيدي، كبير مسؤولي العافية في قسم العافية وأسلوب الحياة العربية بالمستشفى.

يمكن للناس الدخول إلى www.rakhospitalrehab.com للتسجيل في البرنامج، ثم الخضوع للفحص الصحي عبر الإنترنت ليتاح لهم الحصول على برنامج طبي مخصص لحالتهم الشخصية. كما سيقدم البرنامج ندوات أسبوعية عبر الإنترنت تركز على إرشاد المرضى في مختلف القضايا ذات الصلة التي يواجهونها. ويمكن للأفراد حجز مواعيد شخصية مجاناً عند الحاجة.

وفي حديثه عن تحالف القطاع الخاص الإماراتي للمجتمعات المقاومة للكوارث أرايز، قال الدكتور طارق أحمد نظامي، نائب رئيس مجلس الإدارة في التحالف والرئيس التنفيذي لشبكة نوادي الرؤساء التنفيذيين العالمية: “هناك حاجة ملحة لبناء مجتمعات مقاومة للمخاطر في عالمنا اليوم. وساهم تشكيل أول تحالف للقطاع الخاص من أجل المجتمعات المقاومة للكوارث في سبتمبر الماضي في تسليط الضوء على المكانة الرائدة للإمارات في إشراك القطاع الخاص في جهود الحدّ من مخاطر الكوارث. ويسعى تحالف أرايز في الإمارات إلى تحقيق أهداف ونتائج “إطار سنداي” بأسلوب شفاف وشامل مع تأثيرٍ ملحوظ ويقدم خارطة طريق أمام المجتمعات العربية الأخرى. وتُذكرنا أزمة كوفيد-19 بقوة بأهمية تضافر جهودنا جميعاً للحد من الكوارث، سواء كانت طبيعية أو من صنع البشر أو بيولوجية، وأن هذا يجب أن يكون اهتمام الجميع.”