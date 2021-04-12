غوانزو بالصين في 12 أبريل 2021 /PRNewswire/ — شهد عام 2021 ترقيات للعديد من طرز GAC MOTOR، حيث تستخدم أبحاثًا شاملة عن العملاء لتلبية احتياجات السائقين حول العالم على أفضل شكل.يفخر اثنان من مالكي GAC MOTOR بمشاركة طرزهم المختارة، سيارة GN8 وسيارة GA8، التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتهم.

سيارة GN8 بالنسبة لمالك فندق مبيت وإفطار (B&B) صغير يقع على شواطئ بحر البلطيق، فإن سيارة GN8 الكبيرة والفاخرة هي الطريقة المثالية لنقل الركاب.

قال مالك الفندق لشركة GAC MOTOR: “إنني شديد الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة لإقامة كل نزيل”.”أستقل سيارة GN8 لمقابلة الضيوف القادمين من جميع أنحاء العالم، مما يتيح لهم الشعور بنسيم البحر والاستمتاع بالمناظر أثناء القيادة.”

تُعد المقصورة الداخلية الفسيحة في سيارة GN8 ذات المقاعد السبعة مثالية للعائلات أو مجموعات السفر وتوفر مساحة كبيرة للأمتعة، مما يجعل التحميل في المطار سريع وسهل.توفر نافذة السقف البانورامية أيضًا عند القيادة إطلالة مثيرة على السحب، وتبدأ أجواء العطلة مبكرًا؛ وتكون رحلات العودة من المطار عادةً مفعمة بالحيوية، حيث يشير الأطفال إلى طيور النورس التي تحلق فوق رؤوسهم.

يبتسم صاحب الفندق ويقول: “إنها المركبة المثالية لاحتياجات عملي”.

سيارة GA8

بالنسبة لنوع مختلف من السائقين، فإن التعامل السلس وراحة سيارة GA8 يمثلان وقت استرخاء ثمين بعد يوم طويل في العمل.

“بعد يوم طويل، أجد عضلاتي قد امتلأت بالتوتر.تعتبر القيادة إلى المنزل في سيارة GA8 وقتي الخاص الذي استمتع به، عندما أستطيع أن أبطئ وأغوص في المقعد وأتخلص من التوتر.بحلول الوقت الذي أعود فيه إلى المنزل، أشعر مرة أخرى بأنني طبيعي ومن السهل الذهاب للعمل مرة أخرى.”

تتميز سيارة GA8 الفاخرة بمظهر رفيع المستوى ومناسبة لرحلات الأعمال ولكن في نفس الوقت صُممت مقصورتها الداخلية لزيادة الراحة.يضحك مالك سيارة GA8 ويقول: “أحب العودة إلى سيارتي في نهاية اليوم”.بالنسبة له، يمثل ركوب سيارته GAC MOTOR فترة راحة ضرورية للغاية بعد تحديات اليوم.

تحفز التجارب الممتازة لمالكي سيارات GAC MOTOR مثل هذه ابتكار GAC MOTOR المستمر.تتطلع GAC MOTOR إلى توفير المزيد من اللحظات القصيرة الممتعة للسائقين حول العالم.

فيديو – https://mma.prnewswire.com/ media/1484426/GAC_MOTOR.mp4