قوانغتشو، الصين، 12 آذار/مارس، 2021 / بي آر نيوزواير / — سيطلق متجربانجوود، وهو متجر إلكتروني رائد على الإنترنت، ترويج مبيعاته للربيع للعام 2021 في 10 آذار/مارس. ومن المتوقع أن تصل الحملة الترويجية إلى ذروتها في الفترة من 25 إلى 27 آذار/مارس. بالإضافة إلى الخصومات التي تصل إلى 70٪، فإنه سيتم تسليط الضوء على قائمة توصيات بانجوود الرسمية طوال هذه الفترة لتحديد أفضل المنتجات للعملاء. من المقرر أن تبدأ عملية المبيعات المسبقة اعتبارًا من 17 آذار/مارس.

“في العام الماضي، ركزنا على احتياجات المستخدمين وسعينا جاهدين لخلق تجربة تسوق متعددة الأبعاد للمستخدمين، وقد نالت هذه المبادرة إشادة كبيرة من قبل العديد من المستخدمين. لذلك سيتم توسيع هذه الميزات الجديدة لتشمل ترويج مبيعات الربيع، وهو أول ترويج كبير للمبيعات للعام 2021.” كما قال تشين بينغ، مدير تجربة العملاء في بانجوود.

ينقسم ترويج مبيعات بانغوود للربيع للعام 2021 إلى ثلاث مراحل:

المرحلة 1: 10 آذار/مارس، 4:00 مساءً (UTC+8) – 17 آذار/مارس، 3:59 مساءً (UTC+8)

قائمة بانجوود + نصائح التوفير: ضع خطة تسوق مسبقًا

خلال هذه الفترة، ستصدر بانجوود صفحة نصائح التوفير للحملة الترويجية بأكملها، مما يسمح للمستخدمين بالتعرف على القواعد الرئيسية والفوائد التي يمكنهم الحصول عليها من هذه الحملة ووضع خطة تسوق مسبقًا.

ستستمر قائمة توصيات بانجوود الرسمية الشهيرة في التوصية بالمنتجات المحددة للمستخدمين. وفي الوقت نفسه، ستطلق بانجوود أيضًا قائمة التصنيف الجديدة للمنتجات الأكثر شعبية، والتي تدمج المنتجات الجديدة والمنتجات ذات الشعبية والعلامات التجارية التي يروج لها شفويل من خلال البيانات وتعليقات المستخدمين، لتقديم توصيات دقيقة للمستخدمين.

المرحلة 2: 17 آذار/مارس، 4:00 مساءً (UTC+8) -24 مارس، 3:59 مساءً (UTC+8)

عاصفة السعر: أودع دولارا واحدا للحصول على السعر الأدنى

يمكن للمستخدمين حجز منتجات ما قبل البيع عن طريق دفع وديعة قدرها 1 دولار أو 3 دولارات خلال هذه الفترة. بعد دفع الوديعة بنجاح، سيتمتع المستخدم بخصم إضافي، والذي سيتم تعويضه عند دفع المتبقي. وقت دفع المتبقي هو من 4:00 مساءً يوم 24 آذار/مارس (UTC + 8) إلى 3:59 مساءً يوم 27 آذار/مارس (UTC + 8).

وقالت وينا شيو، رئيسة عمليات الحملة، “تتيح لنا ميزة الإيداع قبل البيع تخصيص البضائع مقدمًا وتقصير الوقت اللوجيستي. وقد ثبتت شعبيتها من قبل المستخدمين المخلصين لـبانجوود خاصة أولئك الموجودين في أوروبا والشرق الأوسط. المستخدمون يشاركون بنشاط في أنشطة ما قبل البيع لشراء منتجاتهم المفضلة بأقل سعر، وفي نفس الوقت يمكنهم استلامها واستخدامها في أقصر وقت ممكن”.

المرحلة 3: 24 آذار/مارس، 4:00 مساءً (UTC + 8) – 27 آذار/مارس، 3:59 مساءً (UTC + 8)

أقساط بدون فوائد في 4 دول

بالإضافة إلى عرض الأسعار الأقل، أطلقت بانجوود أيضًا مدفوعات الأقساط بدون فوائد في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا والبرازيل، مما قلل من ضغط المستهلك وخلق تجربة أفضل.

إلى جانب الميزات المذكورة أعلاه، ستجلب مبيعات الربيع لبانجوود لهذا العام للمستخدمين أفضل قيمة من خلال قسيمة جذابة وأسعار تنافسية تصل إلى 0.01 دولار، بالإضافة إلى البث الحي المباشر لبانجوود بحيث يستمتع المستهلكون بالترفيه أثناء التسوق.