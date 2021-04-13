‫مياكس وفيسيكا يدفعان بالشراكة الاستراتيجية بينهما

برنستون، 13 نيسان/أبريل 2021 / PRNewswire/ — أعلنت شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز، الشركة القابضة الأم لشركة مياكس،® وفيسيكا تكنولوجيز Vesica Technologies ، وهي شركة ناشئة لتحليلات التداول توفر البيانات المالية بصورة أسهل للأفراد، اليوم أن ميامي إنترناشيونال هولدنغز قد أكملت استثمار أسهم إضافيا في فيسيكا والانتهاء من اتفاقية الترخيص الخاصة بها. وكان الطرفان ثد أعلنا سابقًا عن الاستثمار الأولي والشراكة مع ميامي إنترناشيونال هولدنغز في أواخر العام 2020.

كجزء من اتفاقية الترخيص، سيتم توفير منصة فيسيكا SHIFT SM Search لبيانات الخيارات والأسهم من خلال موقع مياكس الإلكتروني، www.MIAXOptions.com . أصبحت المرحلة الأولى من SHIFT لبيانات الخيارات متاحة الآن ويمكن الوصول إليها عبر موقع مياكس الإلكتروني.

وقال توماس بي غالاغر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز: “يسعدنا استكمال استثمار المتابعة لدينا ومتحمسون لإطلاق SHIFT على موقعنا الإلكتروني لجعل البيانات المالية أكثر شفافية ومتاحة بسهولة لجميع المستخدمين.” “يعد هذا مكسبًا كبيرًا للمستثمرين، حيث سيتمكن المستخدمون الذين يصلون إلى SHIFT من خلال موقع مياكس على الويب من استخدام الأداة مجانًا في هذا الوقت، مما يمنح المستثمرين فهمًا أفضل للتدفق المؤسسي للسوق. لقد جمع مؤسس فيسيكا ورئيسها التنفيذي سعد حسين فريقا رائعا ومنصة بحث على فيسيكا، ونحن حريصون على مواصلة التعاون في مجموعة متنوعة من المشاريع التي نتوقع أن تسرع النمو لكلا الشركتين “.

تم تصميم منصة SHIFT وتطويرها من قبل شركة فيسيكا، ويوفر معلومات عن تحركات السوق اليومية، والتقلبات، والصفقات الرئيسية، مما يمنح المتداولين “عرض الصفحة الأولى” للأسواق المالية. سيتمكن المستخدمون الذين يدخلون إلى منصة SHIFT عبر موقع مياكس الإلكتروني من الوصول إلى الأداة التي توفر بيانات مؤسسية مجانية في هذا الوقت.

“نشكر ميامي إنترناشيونال هولدنغز لاستثماراتها الإضافية واستمرارها في التصويت على الثقة في فيسيكا وفريقنا وتقنيتنا”، كما قال السيد حسين. “تمثل شراكتنا مع ميامي إنترناشيونال هولدنغز فرصة فريدة جدًا لـ فيسيكا. ومن خلال التحالف مع مجموعة تبادل متنوعة ومتعددة الأصول وواحدة من أكثر الأسماء شهرة في صناعة التبادل، سنكون قادرين على تعزيز أعمالنا وتوسيع سوق SHIFT المعروف. معًا، سنساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات أفضل من خلال منحهم إمكانية الوصول الفوري إلى المعلومات المالية المفيدة.”

“سواء كان الأمر يتعلق بالمهنيين المخضرمين مثل الوسطاء والمحللين أو تجار التجزئة الأقل خبرة، الأسواق الشفافة هي مهمة جدا ومفيدة جدا لعملائنا وصناعتنا بشكل عام،” كما قال جون سمولن، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس المنتجات المتداولة في البورصة والعلاقات الإستراتيجية في ميامي إنترناشيونال هولدنغز. “نعتقد أن السماح لجميع المستخدمين بالوصول إلى البيانات الخاصة بالمؤسسات هو خطوة مطلوبة بشدة في الاتجاه الصحيح لصناعتنا وقد وجدنا الشريك المناسب في فيسيكا.”

وللحصول على مزيد من المعلومات بشأن شركة مياكس، يرجى زيارة www.MIAXOptions.com أو التواصل مع عمليات مياكس التجارية على TradingOperations@MIAXOptions. com .

لمزيد من المعلومات عن شركة فيسيكا، يرجى زيارة https://www.vesicatech.com/ .

اتصالات الشركات:

مياكس

أندي نايبو، نائب الرئيس الأول، كبير مسؤولي الاتصالات

4475-572 (609)

anybo@miami-holdings.com

ناتالي كاي، وكالة كارما

215-790-7806

nkay@karmaagency.com

فيسيكا:

مو أوزبورن، بيفيل

970-729-2128

mo@bevelpr.com

عن مياكس

شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (إم آي إتش) وهي الشركة القابضة الأم لشركة بورصة مياكس تدير شركة ميامي إنترناشيونال سيكيوريتيز إكستشينج®، وشركة مياكس بيرل المحدودة أل أل سي®) ومياكس إيميرالد أل أل سي®(مياكس إيميرالد بالإضافة إلى مياكس ومياكس بيرل تشكل مجموعة مياكس إكستشينج)، ومنيابوليس غرين إكستشينج، إل إل سي، وهو سوق عقود معين ومؤسسة مقاصة للمشتقات، وبورصة أسهم برمودا.

تستفيد مؤشرات خيارات أسهم مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيميرالد من التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لدى مياكس لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي (مياكس) وتسعير المتلقي والمانح وتخصيص وقت السعر (مياكس بيرل) وهيكل سوق هجين مع تسعير المتلقي والمانح والتخصيص التناسبي (مياكس إيميرالد).

تعمل بورصة مياكس كمكان صرف حصري لخيارات التسوية النقدية على مؤشر التقلب سبايكس “SPIKES®‎” (Ticker: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في إيصال إيداع ستاندرد آند بورز “SPDR® أس أند بي 500® صندوق المؤشرات المتداولة إس بي واي.

ستوفر أسهم مياكس بيرل لأعضائها، بموجب ترخيص بورصة مياكس بيرل، أفضل أداء في فئتها من خلال مزيج من الحتمية العالية وزمن الانتظار المنخفض والإنتاجية العالية. ستتمتع أسهم مياكس بيرل بنموذج تسعير المتلقي والمانح ونموذج تخصيص السعر – الوقت.

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعة مياكس والمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب إضافية تقع في ميامي، فلوريدا.

لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.MIAXOptions.com .

نبذة عن فيسيكا

تصمم شركة فيسيكا تكنولوجيز منتجات وخدمات تجعل البيانات المالية أقل تهديدًا (وأكثر إفادة!) للجميع. تقلل منصة SHIFT SearchSM من فيسيكا الوقت والجهد الذي يستغرقه أي شخص؛ بداية من المتداولين اليوميين الذين ليس لديهم الخبرة وصولًا إلى المحترفين في السوق، لمعرفة وفهم ما يحدث في الأسواق المالية، بغض النظر عن فئة الأصول التي يهتمون بها.

ويقع مقر شركة فيسيكا تكنولوجيز في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.

لمعرفة المزيد عن شركة فيسيكا تكنولوجيز، تفضل بزيارة www.vesicatech.com

تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة ميامي الدولية القابضة (مع الشركات الفرعية التابعة لها، ويشار إليها هنا بسام الشركة)، أو شركة فيسيكا تكنولوجيز (والمشار إليها هنا بـ فيسيكا)، ويجب ألا يشكل عرضًا أو التماسًا أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها، حيث سيعد هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح الدعاوى القضائية الخاصة بالأوراق المالية للعام 1995. تصف البيانات الاستشرافية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “ربما” أو “مستقبلًا” أو “خطة” أو “مخططة” أو “سوف” أو “ينبغي” أو “متوقع” “يُتوقع” أو “مسودة” أو “أخيرًا” أو “مُتوقع”. نحذر من أن هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

تظل جميع العلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث (بما في ذلك الشعارات والرموز) المشار إليها بواسطة الشركة أو فيسيكا ستاندرد ملكًا لأصحابها المعنيين. ما لم يتم تعيين ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية الخاصة بطرف ثالث لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. أي إشارات من قِبَل الشركة وفيسيكا إلى العلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث هي لتحديد سلع وخدمات أو كلاهما للطرف الثالث المقابل ويجب اعتبارها استخدامًا عادلًا بموجب قانون العلامات التجارية.