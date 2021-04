نيويورك, 1 أبريل، 2021 / بي آر نيوزواير / — يسر ميبيلين نيويورك، العلامة التجارية الرائدة في مجال مستحضرات التجميل في العالم، الإعلان عن تعيين فرقة إتزي ITZY الموسيقية الشعبية الكورية كأحدث ناطقين عالميين باسم الشركة ينضمون إلى عائلة الناطقين باسم ميبيلين. وإذ هي أول فرقة موسيقية على الإطلاق تُوقع عقدا كناطقة باسم الشركة، ينضم أعضاء فرقة إتزي – ييجي، ليا، ريوجن، شيريونغ ويونا – إلى قائمة المواهب المتنوعة التي تمثل شركة ميبيلين، بمن في ذلك عارضة الأزياء جيجي حديد والممثلة ستورم ريد.

تم تشكيل فرقة إتزي في العام 2019 وتوقيعها عقدا مع شركة جي واي بي إنترتينمنت في العام ذاته، وانطلقت الفرقة إلى الساحة من خلال تحطيم الأرقام القياسية بأغنية Dalla Dalla، وهي الأغنية المنفردة الخماسية الأولى التي بلغت ذروتها في المرتبة الثانية على قائمة اليوتيوب لبيلبورد، والمرتبة الأولى على قائمة أغاني آيتيونز في 12 منطقة. ومع أربعة ألبومات موسيقية، ومسلسل واقعي ناجح، وجولة عروض في 11 مدينة، وجوائز لا حصر لها (بما في ذلك 11 جائزة Rookie of the Year Best New Artist ) في غضون عامين فقط، تواصل إتزي تألقها في جميع أنحاء العالم. من المقرر طرح ألبومها القادم في 30 نيسان/أبريل، “Guess Who”، الذي يعد بتعزيز موقع فرقة الفتيات هذه كقوة عالمية.

معجبو الفرقة لا ينجذبون فقط إلى أسلوبها في التعبير، وحركات الرقص السلسة التي تتميز بها الفرقة، والإيقاعات الجذابة، ولكنهم ينجذبون أيضا إلى الرسائل الملهمة للتمكين التي تشجع المستمعين أن يكونوا أنفسهم بدون أي اعتذار. شعار إتزي، “الكل فينا”، هو انعكاس للقيم الأساسية للمجموعة، والتي تشمل الثقة بالنفس وحب الذات غير المشروط. هذه المعتقدات تأتي من خلال موسيقى الفرقة. كل أغنية تحمل رسالة للعالم ومعجبيهن وتهدف إلى إلهام الناس يوميًا. تتوافق روح إتزي ومنصتها الإيجابية مع قيم علامة ميبيلين التجارية المتمثلة في الثقة والتمكين والشمولية.

تقول تريشا أياغاري، رئيسة العلامة التجارية العالمية في ميبيلين نيويورك: “شاهدت صعود إتزي الملهم وقد انجذبت إلى مدى ديناميكيتها كمجموعة وكأفراد.” “تدافع إتزي عن حب الذات والتفرد والتعبير عن الذات لمعجبيهم والمجتمع العالمي. طاقتهن قوية وأنا متحمسة جدًا لجلب هذه الأصوات إلى ميبيلين”!

كمجموعة تنضح بالثقة، تقوم ييجي، ليا، ريوجن، شيريونغ ويونا بتجربة مستحضرات التجميل كوسيلة للتعبير عن أنفسهن بطريقتهن الفريدة مع إظهار شخصية وقوة إتزي في الوقت نفسه.

وقالت إتزي: “قد أعجبنا دائمًا بعلامة ميبيلين التجارية ونحن متحمسات جدًا لأن نكون قادرات على المساهمة بإبداعنا وإيجابيتنا وطاقتنا في مجتمعهم العالمي.” “إنها فرصة كبيرة لجلب جوانب جديدة من أنفسنا لمشجعينا وتذكير العالم بأن الثقة والجرأة هي فينا جميعًا.”

ستظهر فرقة إتزي لأول مرة في حملات Hypersharp Liner و Ultimatte Lipstick و SuperStay Foundations من ميبيلين في آسيا هذا الربيع.

حول ميبيلين نيويورك

ميبيلين نيويورك هي العلامة التجارية الأولى لمستحضرات التجميل في العالم، وهي متوفرة في أكثر من 120 دولة. من خلال الجمع بين الصيغ المتقدمة تقنيًا والخبرة العصرية ونشاط مدينة نيويورك، تتمثل مهمة ميبيلين نيويورك في تقديم مستحضرات تجميل مبتكرة وسهلة الوصول والمنال للجميع. في العام 2020، قدمت ميبيلين مبادرة Brave Together، وهو برنامج طويل الأجل لدعم الذين يعانون من القلق والاكتئاب ومساعدة الجميع في كل مكان على مواجهة عالمهم بشجاعة. تقدم Brave Together دعمًا حيويًا فرديًا، ومركزًا تعليميًا عبر الإنترنت، ومجموعة متنوعة من البرامج للمساعدة في نزع وصمة العار من الحديث حول الصحة العقلية، وقد التزمت بالتبرع بمبلغ 10 ملايين دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة إلى المنظمات العالمية والمحلية. لمزيد من المعلومات تسجيل دخول www.maybelline.com or www .maybelline.com/bravetogether.

الاتصال:

كريستين تولي – KTully@maybelline.com

مولي ميكلسون – Mollie.Michelson@maybelline. com