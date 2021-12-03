‫نظام تخزين هواوي أوشنستور باسيفيك يحتل المركز الثاني على قائمة IO500

سانت لويس، 2 ديسمبر، 2021 /PRNewswire / — جاء نظام تخزين البيانات الضخمة “أوشنستور باسيفيك” من هواوي ( Huawei HPDA Lab ) في المرتبة الثانية على قائمة IO500، إحدى أبرز القوائم العالمية لتصنيف أداء تخزين الحوسبة فائقة الأداء.

ويُعد نظام تخزين هواوي أوشنستور باسيفيك (Huawei OceanStor Pacific) أحد أنظمة التخزين الموزَّع الذكية التي تنتمي إلى تقنيات الجيل التالي، إذا يُستخدَّم حاليًا للأغراض التجارية على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم بفضل ما يتسم به من المزايا التالية:

دعم مُحكَّم لمختلف أحجام العمل الهجينة: يعتمد نظام التخزين الموزَّع مع برنامج ( OceanFS) ، أحد أنظمة الملفات الموازية التي طورتها شركة هواوي، على مجموعة من التقنيات الحديثة، مثل تقسيم جدول التجزئة الموزع ونظام ضخم لعبور المدخلات/والمخرجات ووحدة مدمجة لتجميع المدخلات/المخرجات ونظام متعدد الطبقات لإدارة مساحة القرص لتوفير سعة نطاق ترددي فائقة للملفات الكبيرة وزيادة كفاءة نقل المدخلات/المخرجات في الثانية ( IOPS ) بالنسبة للملفات صغيرة الحجم. يسهم ذلك في تلبية مختلف متطلبات أحجام العمل الهجينة.

، أحد أنظمة الملفات الموازية التي طورتها شركة هواوي، على مجموعة من التقنيات الحديثة، مثل تقسيم جدول التجزئة الموزع ونظام ضخم لعبور المدخلات/والمخرجات ووحدة مدمجة لتجميع المدخلات/المخرجات ونظام متعدد الطبقات لإدارة مساحة القرص لتوفير سعة نطاق ترددي فائقة للملفات الكبيرة وزيادة كفاءة نقل المدخلات/المخرجات في الثانية ( ) بالنسبة للملفات صغيرة الحجم. يسهم ذلك في تلبية مختلف متطلبات أحجام العمل الهجينة. حماية بيانات موثوقة يعتمد نظام هواوي أوشنستور باسيفيك على تقنية الترميز ( Erasure Coding ) التي تعمل على حماية بيانات N+M ، ما يضمن موثوقية البيانات سهلة الدمج مع البنية الأساسية ” enterprise-grade ” وإتاحة تلك البيانات، مع توفير قدرة تخزين أكبر ونظام استخدام موارد أعلى كفاءة.

يُعد نظام التصنيف IO500 ® أحد أبرز القوائم العالمية لتصنيف أداء تخزين الحوسبة فائقة الأداء. وقد حاز نظام التصنيف على إشادة عالمية واسعة من جانب المؤسسات البحثية، كالجامعات والمختبرات الوطنية والشركات التجارية. منذ عام 2017، صدرت قائمة IO500 خلال أبرز مؤتمرات الحوسبة فائقة الأداء (كمؤتمر الحوسبة الفائقة بالولايات المتحدة والمؤتمر الدولي للحوسبة الفائقة في ألمانيا). من هذا المنطلق، أصبح أداء المدخلات/المخرجات أحد المؤشرات المهمة لقياس كفاءة تطبيقات الحوسبة فائقة الأداء. وتُستخدم القائمة تحديدًا لقياس المستوى التخزيني بالاعتماد على مؤشرين أساسيين: سعة النطاق الترددي للبيانات (جيجا بايت/ثانية) وسرعة القراءة/الكتابة (زيادة كفاءة نقل المدخلات/المخرجات في الثانية ” IOPS“). يتم تقييم أداء أنظمة التخزين من خلال محاكاة مختلف نماذج المدخلات/المخرجات من مختلف أحجام الأعمال البسيطة والضخمة. تُستَّخرج النتائج من المتوسط الهندسي الخاص بقيم الأداء على مستوى جميع سيناريوهات التشغيل. بحصر معيار التقييم في 10 عُقد، يتتبع الاختبار أداء أجهزة العميل الواحد في نظام التشغيل. وتعتبر قائمة الـ10 عقد إحدى أطر العمل المرجعية المناسبة للمستخدمين، إذا توضح مدى ما تستطيع البرامج الموازية الفعلية تحقيقه، كما تعكس مستوى أداء المدخلات/المخرجات الذي يمكن لنظام التخزين تحقيقه في التطبيقات العملية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع الويب لشركة هواوي: OceanStor Pacific Storage website