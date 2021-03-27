شنجن، الصين، 27 آذار/مارس، 2021 / بي آر نيوزواير / — في مؤتمر التحول الرقمي الصناعي 2021، سلطت هواوي الضوء على بنية التوائم الذكية لعرض أحدث الحلول والممارسات في خمسة مجالات رئيسية – الحرم الجامعي عالي الكفاءة، والسحابة الذكية، والطاقة الخضراء، ومركز البيانات شديد التلاقي، وحلول الشبكة الحتمية للتأخير الزمني. تضع هذه المجالات الأساس لبناء عالم ذكي يوفر ترقيات ذكية للحكومات ومؤسسات الأعمال.

في العام 2020، أطلقت شركة هواوي بنية “التوائم الذكية” Intelligent Twins، وهي أول بنية مرجعية في الصناعة للترقية الذكية للحكومات والمؤسسات الخاصة. تستفيد الشركة من التوائم الذكية للعمل مع العملاء والشركاء، مما يوفر حلولًا قائمة على السيناريوهات تلبي المتطلبات المتنوعة. حتى الآن، تم تطبيق الحلول على أكثر من 600 مشروع.

وعلق ديفيد وانغ، المدير التنفيذي لمجلس إدارة هواوي، في كلمته الرئيسية قائلا: “مع وجود التوائم الذكية كهيكل مرجعي، فإننا نقدم للعملاء حلولًا قائمة على السيناريوهات لحرم جامعي عالي الكفاءة، وسحابة ذكية، وقوة خضراء، ومركز بيانات شديد التلاقي، والشبكة الحتمية للتأخير الزمني. الكلمات التي تمثل السمات الرئيسية للحلول الخمسة يمكن أن تشكل كلمة HEIGHT (ارتفاع) بالإنجليزية. وبناءً على هذا المفهوم، ستقدم هواوي أفضل المنتجات والحلول للمؤسسات في جميع أنحاء العالم لتنفيذ حلول ذكية، واستكشاف السمات الجديدة للعالم الذكي معًا.”

[1] السحابة الذكية: يمثل المركز الذكي “الدماغ” ونظام اتخاذ القرار في التوائم الذكية، وتشكل البنية التحتية السحابية جوهر المركز الذكي.

تدمج سحابة هواوي الذكاء الاصطناعي في أنظمة دعم المؤسسات التقليدية، والأهم من ذلك، عمليات الخدمة الرئيسية، بينما تعمل أيضًا كنواة للترقيات الذكية للحكومات والمؤسسات الخاصة من خلال حلول مثل Multi-Cloud Container Platform و FusionInsight ومنصة تطوير الذكاء الاصطناعي الشاملة ModelArts . يعمل هذا على تبسيط وأتمتة كل من التطوير والإدارة باستخدام الذكاء الاصطناعي طوال دورة حياة التطبيق، مما يساعد الشركاء والمطورين على تطوير التطبيقات الذكية بسرعة.

وقالت جاكلين شي، نائبة رئيس مجموعة هواوي للأعمال السحابية والذكاء الاصطناعي ورئيسة قسم التسويق السحابي والذكاء الاصطناعي، سحابة هواوي ومجموعة أعمال الذكاء الاصطناعي: “في الاقتصاد الرقمي، نؤمن أن السحابة لم تعد مجرد توفير للموارد. إنها منصة تتمحور حول التطبيقات ستساعد المؤسسات على الترقية بذكاء وتحقيق نقاط القوة التنافسية الأساسية باستخدام البنية المرجعية لـلتوائم الذكية.”

[2] مركز البيانات شديد التلاقي: أساس المركز الذكي

مراكز البيانات شديدة التلاقي مع وحدات تخزين فلاش بالكامل وجميع شبكات الإيثرنت مطلوبة لتحقيق تخزين فعال ونقل غير هادر لكميات كبيرة من البيانات. يشتمل حل مركز البيانات Hyper-Converged من هواوي على OceanStor و CloudFabric 3.0 و DC OptiX 2.0.

“تعتبر البيانات ذات قيمة كبيرة في القرن الحادي والعشرين. إذا كان بإمكانك استخراج قيمة البيانات بالكامل، فسيكون لديك المزيد من المبادرات في المنافسة المستقبلية. ستعمل هواوي باستمرار على تطوير حل شبكة مركز البيانات شديد التلاقي. من خلال التعاون العميق للتخزين والشبكة، سيساعد العملاء على بناء مركز ذكي قوي، وتمكين التحول الرقمي للمؤسسات.” كما قال كيفين هو، رئيس خط إنتاج اتصالات البيانات، هواوي.”

وعلق الدكتور بيتر زو، رئيس خط إنتاج تكنولوجيا المعلومات في هواوي قائلاً: “تتمتع بنية تخزين هواوي OceanStor Dorado بهيكلية مترابطة تمامًا. تسمح هذه البنية للنظام بالبقاء قيد التشغيل حتى تفشل سبع من أصل ثماني وحدات تحكم. وإلى جانب حل التعافي من الكوارث النشط، تحقق هذه البنية موثوقية بنسبة 99.99999٪ لبيانات الإنتاج ذات المهام الحرجة. بالإضافة إلى ذلك، تساعد بنية تخزين OceanStor Dorado الشاملة في بناء مراكز بيانات موفرة للطاقة بالكامل. لإطلاق العنان للإمكانات غير المحدودة التي توفرها كميات هائلة من البيانات غير المهيكلة لـ HPC / HPDA والكبيرة البيانات، توفر بيانات تخزين OceanStor Pacific من الجيل التالي من هواوي توسعًا فائقًا في السعة يصل إلى 4096 عقدة، وكثافة أداء أعلى بنسبة 60٪ وكثافة قدرة أعلى بمقدار 2.6 مرة من الصناعة، بالإضافة إلى أعباء العمل المختلطة وإمكانيات التشغيل البيني متعدد البروتوكولات.”

أطلقت هواوي أيضًا حل CloudFabric 3.0 Hyper-Converged Data Center Network، الذي يتضمن CloudEngine و iMaster NCE كمكونات أساسية، وهو الحل الأول الذي يحقق قدرة شبكة القيادة المستقلة من المستوى 3 في الصناعة. من خلال توفير عمليات نشر وعمليات ذكية شاملة، يمكن تقليل النفقات التشغيلية بنسبة 30٪. يمكن للحل أيضًا بناء جميع شبكات حوسبة وتخزين إيثرنت مع عدم فقدان أي من حزم البيانات، ما يساعد على تحسين أداء الحوسبة بالكامل بنسبة 100٪.”

يوفر حل هواوي لمراكز البيانات OptiX 2.0 نطاقًا فائقًا ومبسطًا وذكيًا للاتصال البيني البصري الشامل لمراكز البيانات. كما تم نشر الحل بنجاح لعميل آي أس بي في الفلبين، كونفيرج. وقال رونالد بروسولا، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في كونفيرج، “من خلال التعاون مع هواوي، تعلمنا ريادة هواوي في مجال المركز الذكي البيني الترابط. من خلال حل هواوي DC OptiX 2.0، نحن واثقون ونضمن أن كونفيرج ستزدهر أكثر في مجال المركز الذكي البيني الترابط لتزويد السوق الفلبيني بالخدمات التي يستحقونها حقًا “.

[3] الاتصال الذكي هو جسم التوائم الذكية، الذي يربط المركز الذكي والتفاعل الذكي

لتلبية المتطلبات المتنوعة لسيناريوهات الاتصال، طورت هواوي العديد من الابتكارات للألياف الضوئية ومنصات تكنولوجيا بروتوكولات الإنترنت، وبناء شبكات حتمية للتأخير الزمني.

وقال ريتشارد جين، رئيس خط إنتاج شبكة النقل والوصول بشركة هواوي، يشهد عالم اليوم نموًا هائلاً في البيانات، ولكن هذه البيانات لا تكون ذات قيمة إلا عندما تكون متدفقة. يوفر الاتصال الذكي إلى جانب التجارب الحتمية طريقًا سريعًا للمعلومات ذات النطاق الترددي العالي والكمون المنخفض لتدفق البيانات وهو الشريان الرئيسي للذكاء الصناعي.

يعتبر التشريح الضوئي القائم على تقنية Liquid OTN طفرة كبيرة في الشبكات الحتمية بعد SDH . ترث Liquid OTN مزايا العزل المادي لأنابيب SDH الصلبة وتنفذ ابتكارين: تبسيط البروتوكول وتقارب البنية. تقلل Liquid OTN من الكمون بنسبة 30٪.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن تعديل حجم الشريحة من 2 ميغابت / ثانية إلى 100 غيغابت / ثانية في الوقت الفعلي حسب الحاجة. يضمن هذا الحل تجربة الخدمة ويلبي متطلبات التطور طويلة المدى للتحول الرقمي الصناعي، مما يجعله خيارًا مثاليًا لترقية شبكات SDH في صناعات مثل شبكات الطاقة والنقل.

في مجال بروتوكول الإنترنت الذكي، أجرت هواوي ابتكارات تقنية تستند إلى تقنيات SRv6 وأطلقت حل الشبكة السحابية الذكية CloudWAN 3.0. . أبرم البنك الزراعي الصيني وشركة هواوي شراكة مع تقنيات SRv6 المبتكرة والرائدة لتحقيق الكفاءة والأداء الأمثل للاتصالات متعددة السحابة.

[4] الحرم الجامعي عالي الكفاءة: الوحدة الأساسية للعالم الذكي

يتميز الحرم الجامعي الرئيسي لشركة هواوي في بانتيان بسحابة وذكاء ووصول لاسلكي بالكامل وحامل ضوئي كامل. باستخدام Wi-Fi 6، يمكن للموظفين العمل والاتصال في أي وقت وفي أي مكان. يمكنهم الوصول إلى WeLink، مما يتيح عرض الهاتف المحمول والترجمة في الوقت الفعلي. تدعم شبكة 5 جي أيضًا النقل في الوقت الفعلي لفيديو 4 كي بواسطة الطائرات بدون طيار، مما يعني أنه يمكن للأفراد مراقبة الجامعات في الوقت الفعلي، وبناء بيئات آمنة.

يعتقد بوب تشين، رئيس قسم التسويق والمبيعات الفنية لشبكات المؤسسات في وحدة أعمال هواوي، أن الحرم الجامعي سيكون “الخلايا” التي تحمل كل الحمض النووي اللازم للعالم الذكي في المستقبل حيث سنرى المزيد من سيناريوهات الحرم الجامعي. وبالمضي قدمًا، ستواصل هواوي تطوير المزيد من الحلول الخاصة بالسيناريوهات لمزيد من الجامعات باستخدام خبرتها التي تبلغ 30 عامًا ومعرفتها التكنولوجية. من خلال القيام بذلك، يمكن لحلول هواوي تسريع التحول الرقمي للحرم الجامعي وتمكين المزيد من ابتكار الخدمات، مع إمكانية تحقيق حرم جامعي خالٍ من الحدود والانتظار وخال من المخاطر.

على سبيل المثال، يعمل حل الشبكة الصناعية الضوئية بالكامل من هواوي على تقليل عدد العقد المقاومة للانفجار في مناجم الفحم بنسبة 40٪، وتحقيق قدرة فعالة على تحديد موقع الأعطال بمقدار 0.5 متر، وتحقيق إنتاج آمن في حقول المناجم.

أصدرت هواوي أيضًا حل شبكة الحرم الجامعي CloudCampus 3.0 في هذا المؤتمر.

[5] الطاقة الخضراء: توفير الطاقة الخضراء والحفاظ على الطاقة وتقليل الانبعاثات من خلال بناء التوائم الذكية.

وقال زو تاويوان، رئيس خط إنتاج الطاقة الرقمية بشركة هواوي: “لسنوات، حقق قسم الطاقة الرقمية في هواوي العديد من الابتكارات المثيرة من خلال دمج إلكترونيات الطاقة والتقنيات الرقمية. وباستخدام وحدات البت لإدارة الوطات، نحقق توليد الطاقة الخضراء واستخدام الطاقة بكفاءة، جعل العالم الذكي أكثر خضرة.”

في منطقة بنهي الجديدة على الضفة الشرقية للنهر الأصفر في باوفنغ في نينغشيا الصينية، تقوم هواوي ببناء محطة طاقة طاقة شمسية بقدرة توليد 640 ميغاواط. وهي محطة قادرة على دمج تقنية التتبع التلقائي أحادية المحور المسطحة الرائدة عالميًا. يتيح ذلك للألواح الشمسية متابعة الضوء مثل عباد الشمس ويزيد من توليد الطاقة بأكثر من 20٪ مقارنة بمحطات الطاقة الكهروضوئية التقليدية. تم زرع أكثر من 400 كيلومتر مربع من التوت البري العضوي عالي الجودة تحت الخلايا الشمسية للتحكم في حوالي 650 كيلومترًا مربعًا من الأراضي المتصحرة.

من 24 إلى 26 آذار/مارس، تستضيف هواوي مؤتمر التحول الرقمي الصناعي 2021 عبر الإنترنت، لاستكشاف قوة العالم الرقمي القوي والمبتكر من ثلاث وجهات نظر: الأعمال والتكنولوجيا والأنظمة البيئية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارتنا على https://e.huawei.com/en/ events/industry-digital- transformation/2021

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