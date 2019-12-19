‫هواوي تطلق مركزها للابتكار والخبرة بتقنية 5G في المملكة المتحدة

بكين، 19 كانون الأول/ ديسمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — تقرير إخباري وفيديو على موقع China.org.cn عن “هواوي تفتتح مركز 5G للابتكار والخبرة في المملكة المتحدة”، في لندن بالمملكة المتحدة.

الفيديو – https://www.youtube.com/watch?v=hN3788Xcb7s

تعتبر هواوي مزودا رائدا في العالم لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتتعاون حاليًا مع العديد من شركات الاتصالات البريطانية الرئيسية لطرح تقنية 5G عبر المملكة المتحدة. في 16 كانون الأول/ ديسمبر، بتوقيت لندن، كشفت هواوي النقاب عن مركز 5G للابتكار والخبرة في لندن.

يعرض المركز بعض الطرق الأكثر إثارة التي يمكن استخدام تقنية 5G بها في جميع أنحاء المملكة المتحدة والعالم. اطلع على هذا الفيديو الأحدث من هواوي لمعرفة ما يمكنك العثور عليه في المركز!

أنشأت شركة هواوي مركز 5G للابتكار والخبرة ليس فقط للمملكة المتحدة، ولكن أيضًا للعملاء العالميين. ومن المتوقع أن يؤدي المركز ثلاث وظائف رئيسية. أولاً، تهدف هواوي لتقديم أحدث خدمات تطبيقات 5G في المملكة المتحدة وأفضل الممارسات العالمية لتطبيقات 5G في هذا المركز. من خلال ذلك، سوف يفهم العملاء والحكومات والجامعات وجميع الصناعات ما يمكن أن يفيدهم من 5G، بما في ذلك الحياة اليومية للناس، والصناعات العمودية، وكذلك الشركات الناشئة، ويفهمون أن 5G سوف تحقق لهم كثيرا من الفوائد.

ثانياً، لقد دشنت أربع شركات رئيسية مشغلة للهواتف النقالة بالفعل خدمة الجيل الخامس (5G) في المملكة المتحدة. سيتم توفير خدمات 5G في أكثر من 20 مدينة وبلدة في غضون عام 2019، وسيتم تحقيق 90% من التغطية السكانية في المملكة المتحدة خلال العامين المقبلين. ستستخدم هواوي هذه المنصة للتعاون مع الجامعات والحاضنات المحلية، لدعم المزيد من الشركات الناشئة، لاستخدام 5G في تحسين عملياتها التشغيلية لزيادة الإنتاجية.

كما ستستخدم هواوي المركز للتواصل مع مؤسسات الصناعة ووسائط الإعلام الرئيسية وقادة الرأي الرئيسيين لمعرفة الجيل الخامس بشكل أفضل، على سبيل المثال، الصحة والسلامة والقيم الاقتصادية وغيرها من الموضوعات الرئيسية العامة حول 5G.