‫هواوي تكشف عن أجهزة خادم تعمل بمعالجات إنتل Cascade Lake Refresh

شنجن، الصين،2 أبريل / نيسان 2020 / بي آر نيوزواير / — أطلقت إنتل معالجها Cascade Lake Refresh، وهو عضو جديد في عائلة Cascade Lake processor، الذي يوفر أداء يزيد بـ 36% عن المعالجات الأخرى.

كمؤشر على التقارب بينهواويوإنتل، قامتهواويبتكييف خوادمها من سلسلة FusionServer Pro الخاصة بها للعمل مع معالج إنتل Cascade Lake Refresh في شباط/فبراير. أكملتهواويحتى الآن اختبارات التكيف وأطلقت مجموعة واسعة من المنتجات الرئيسية، بما في ذلك خوادم 1288H V5, 2288H V5, 2298 V5, and 5288 V5, high-density server X6000 V5 وخادم E9000.

خادم FusionServer Pro 1288H V5 و 2288H V5 هما خادما رف عالميان نموذجيان منهواويوكلاهما يتميزان بأداء قوي وتكوين مرن وتوفير ذكي للطاقة وإدارة ذكية. FusionServer Pro 2288H V5 هو خادم رف ثنائي المقبس 2 يو قابل يعمل على سيناريوهات متعددة، بما في ذلك المحاكاة الافتراضية للحوسبة السحابية وقاعدة البيانات والبيانات الضخمة. وهو قابل للتشكيل مع 24 DDR4 DIMM ذات الـ 24 فتحة، و10 فتحات بي سي أل للتوسيع، ويدعم محرك أقراص 28 NVMe SSDs 3.5 بوصة أو محرك أقراص 31 2.5 بوصة للتخزين المحلي. بالإضافة إلى ذلك، فهو يدمج تقنيات خاصة، مثل تقنية إدارة الطاقة الديناميكيةوتشخيص وإدارة الأخطاء، لتقليل نفقات التشغيلوزيادة العائد على الاستثمار.

خادم FusionServer Pro 2298 V5 هو خادم رف تخزين 2 يو ثنائي المقبس يعتمد بنية تخزين مختلطة لتخزين البيانات المتدرج. وهو يدعم 24 محرك أقراص مقاس 3.5 بوصة و 4 محركات أقراص NVMe SSD، مما يلبي متطلبات مثل النشر المتدرج للبيانات الساخنة والباردة وأرشفة البيانات التاريخية. نظرًا لتصميمه الفعال، يمكن أن يطلق خادم 2298 V5 العنان لأداء حوسبة مطلق مع التوسع المرن والتخزين المحلي الضخم للغاية بتكلفة تخزين بيانات أقل.

ولأنها شريك استراتيجي عالمي لشركة إنتل، فإن هواوي تلتزم بنهج يركز على العملاء وهي ملتزمة التزاما لا رجوع عنه بالتحول الرقمي للمؤسسات من أجل نجاح العملاء. إن مركز بيانات أكثر ذكاء هو المفتاح لتحقيق هذا الالتزام. تتعاون هواوي مع إنتل لتقديم منتجات وحلول عالية الأداء وموفرة للطاقة وآمنة وموثوقة.

عن هواوي

هواوي هي شركة عالمية رائدة في توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية. وبحلول مدمجة عبر أربعة مجالات رئيسية – شبكات الاتصالات، تقنية المعلومات، الأجهزة الذكية، وخدمات السحاب، نحن ملتزمون بجلب الخدمات الرقمية إلى كل شخص ومنزل ومنظمة لعالم ذكي متصل بالكامل.

مجموعة المنتجات والحلول والخدمات الشاملة المقدمة من هواوي هي مجموعة شاملة وتنافسية وآمنة. من خلال التعاون المفتوح مع شركاء النظام، نقوم بخلق قيمة دائمة لعملائنا، والعمل على تمكين الناس، وإثراء الحياة المنزلية، وإلهام الابتكار في المؤسسات من جميع الأشكال والأحجام.

في هواوي، نركز الابتكار على احتياجات العملاء. نحن نستثمر بكثافة في البحوث الأساسية، مع التركيز على الإنجازات التكنولوجية التي تدفع العالم إلى الأمام. كان لدينا أكثر من 194,000 موظف بحلول نهاي العام 2018، ونحن نعمل في أكثر من 170 دولة ومنطقة. وإذ تأسست في العام 1987، هواوي هي شركة خاصة مملوكة بالكامل من قبل العاملين فيها.

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