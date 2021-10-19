‫هواوي ديجتال باور تضئ دبي وتدعو لجهود مشتركة لخفض الكربون وخلق مجتمع ذكي

تضئ شركة هواوي ديجتال باور دبي بعرض ضوئي مدهش على برج خليفة تحت شعار ” بناء مستقبل أخضر منخفض الكربون” يختتم بنجاح القمة العالمية للطاقة الرقمية 2021، بحضور أكثر من 500 مشارك من 67 دولة.

تدعو هواوي إلى اتخاذ العملاء والشركاء العالمين لإجراءات جماعية من أجل الانضمام إلى مبادرة الحياد الكربوني الجديدة، فضلا عن دعم المنظمات وواضعي الساسات من جميع أنحاء العالم للمبادرة أثناء القمة.

توقع هواوي مذكرات تفاهم مع مجموعة IMELSA ، و HYBRICO Energy من أجل الوصول إلى تعاون استراتيجي بشأن الطاقة النظيفة وتطوير البنية التحتية الخضراء.

كما توقع أيضًا اتفاقًا رئيسيًا مع SEPCOIII لمشروع البحر الأحمر، مضافًا إليه حل تخزين طاقة البطارية (BESS) ، والذي يعتبر اليوم مشروع تخزين الطاقة الأكبر حول العالم.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 19/أكتوبر/2021/ PRNewswire/– اختتمت concluded its هواوي ديجتال باور قمة 2021 في دبي، الإمارات العربية المتحدة، بحضور ما يزيد عن 500 مشارك من 67 دولة. ومع إعطاء العالم الأولوية لحيادية الكربون، والتعافي يعد جائحة كورونا، فقد هدفت القمة إلى تحفيز العمل الجماعي تجاه بناء مجتمع منخفض الكربون وأكثر ذكاءً مدعومًا بالتكنولوجيا الرقمية.

وخلال الخطاب الرئيسي قال تشارليز ياتج، نائب الرئيس الأول لشركة هواوي، ورئيس مبيعات وخدمات التسويق العالمي في هواوي ديجتال باور. “أصبح حياد الكربون من الأشياء الذي يتفق عليها العالم ويسعى لتحقيقها، ومن أجل ذلك، يجب خفض الكربون عند إنتاج الطاقة،فضلا عن ضرورة اللجوء إلى الطاقة الكهربائية، بدأت هواوي في التعمق في دمج التقنيات الرقمية مع تقنيات إلكترونيات الطاقة لإنشاء حلول طاقة منخفضة الكربون لجميع الظروف، بحيث تغطي تدفق الطاقة بالكامل من توليد الطاقة الخضراء وحتى استهلاك الطاقة بكفاءة.

ومع زيادة عدد الدول المنضمة إلى التوجه نحو حيادية الكربون، يزخر العالم بفرص الاستثمار في الطاقة المتجددة والبنية التحتية الخضراء، وخلال القمة، شارك رواد الصناعة والمسؤولون الجكوميون من الطاقة الكهروضوئية ، ومركز البيانات، وقطاعات الطاقة في الموقع، وأيضا السيناتور روشيو أدريانو أبرو أرتينيو-رئيس لجنة الطاقة-، ومجلس الشيوخ بجمهورية المكسيك، وسانجاي كومار سايناني -نائب الرئيس الأول العالمي ورئيس قسم التكنولوجيا في هواوي ديجتال باور، ومحمد سعيد بن سليمان- الرئيس التنفيذي لشركة Data Hub Integrated Solutions ذ.م.م.، وهاريرام سابرامانين -مدير التكنولوجيا التنفيذي في هواوي فيوشن سولار-، ومانيش سينغال – رئيس الطاقة الشمسية الكهربية الضوئية-، وأكوا باور، وميشيل فرييس – نائب الرئيس والمدير التنفيذي للتكتولوجيا- وهواوي ديجتال باور أوروبا، وجاسم المرزوقي-رئيس مراكز البيانات ومرافق الاتصالات-، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، ودو، والبروفيسور ربيع بشروش، وجلوبال هيد، ومستشار البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، ومعهد Uptime، وغيرهم كثيرون تشاركو التقنيات، ووجهات النظر، والسياسات لتلبية الفرص المستقلية في الطاقة المتجددة، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخضراء.

خاصة خبراء من طاقة مركز البيانات ومنهم سيمون مكوروميك McCormick，،مدير التكنولوجيا التنفيذي ل EchelonK , و سيبو إهالانين- الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك، وفيكولو، والبروفيسور ربيع بشروش، وجلوبال هيد، واستشاري البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، ومعهد Uptime، وجيم جامبل، و (BEng) لخدان البناء، وMIET، وATD المدير الإقليمي- وانضمت RED الشرق الأوسط إلى حلقة النقاش التي يديرها سانجاي كومار سايناني. ولقيادة التحول إلى الطاقة الخضراء، أميت بيريا- مدير تخزين الطاقة والهيدروجين (الخدمات الفنية BD)، وأكوا باور، وجورج بيشلفانو جلو-مدير التكنولوجيا في Eunice-، وأنا ليا روجاس- رئيس EnerConnex تشيلي، ورئيس مجلس تشيلي للقيادات النسائية في مجال الطاقة والبيئة، وCWEEL ، و إديسون أوميس- مدير التخطيط الاستراتيجي، ومستشار رئيس مجلس الإدارة، واخيرا صندوق الطاقة في موزمبيق، شارك الجميع رؤيتهم من صناعة الطاقة التي يديرها هاريرام سابرامانين

الشراكة لتحقيق مستقبل أكثر إشراكًا وملئ باللون الأخضر.

تلتزم شركة هواوي ديجتال باور باستراتيجية الأجهزة المفتوحة والبرامج مفتوحة المصدر، والتعاون متعدد المستويات مع الأطراف الفاعلة في الصناعة من أل مستقبل أكثر إشراقا واخضرارَا. وكجزء أساسي من القمة، وقعت هواوي مذكرات تفاهم مع مجموعة IMELSA ، وHYBRICO للطاقة من أجل التعاون الاستراتيجي في أمور الطاقة النظيفة، وتطوير البنية التحتية الخضراء. كما توقع أيضًا اتفاقًا رئيسيًا مع SEPCOIII لمشروع البحر الأحمر، مضافًا إليه حل تخزين طاقة البطارية(BESS)، والذي يعتبر اليوم مشروع تخزين الطاقة الأكبر حول العالم.

تمثل الفلسفة الفريدة لهواوي ديجتال باور (استخدام وحدات البت لإدارة الواط” السمة المميزة لهواوي عن أقرانها” وتحديدا، أشار السيد يانج إلى كيفية استخدام الشركة للتقنيات الرقمية لإدارة إلكترونيات ومعدات الطاقة، وتقديم حلول مبسطة، وخضراء، وذكية، وآمنة، لتوليد الطاقة النظيفة، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات الخضراء، وتفعيل عمل وسائل النقل بالكهرباء، والطاقة الذكية المتكاملة.

دعوة لمبادرة الحياد الكربوني

أصبح حياد الكربون من الأشياء الذي يتفق عليها العالم ويسعى لتحقيقها خلال القمة، دعت هواوي ديجتال باور لاتخاذ إجراءات عالمية لمتابعة خفض الكربون، والتطور المستدام الذي يتطلب ابتكارات مستمرة، واستخدام للممارسات الخضراء، والتعاون معًا لبناء نظام بيئي مفتوح ومربح للجميع.

ليو فانجيانج، رئيس SEPCOIII الدولية، وإيمان الرودهان- الرئيس التنفيذي لزين الكويت-، والسيناتور روسيو أدريانا أرتينيو- رئيس لجنة الطاقة، ومجلس الشيوخ في جمهورية المكسيك، وأحمد عبد الكريم جلفار، عضو المجلس، والمدير الإداري والتنفيذي في دو، وسيمون ماكروميك المدير التكنولوجي لإيكلون، جميعهم يدعم مبادرة هواوي أثناء القمة. وانضم إليهم السيد يانج.

ومن خلال التعاون المفتوح، والابتكار المشترك، تشترك كلا من هواوي ديجتال باور وشركائها حول العالم في الالتزام بمحاربة الاحتباس الحراري، والمساهمة في حياد الكربون العالمي.

إضاءة برج خليفة لإلهام التغيير والبد\ء فيه

ولإضافة نهاية مثيرة لقمة الطاقة الرقمية العالمية 2021، أضاءت شركة هواوي ديجتال باور برج خليفة الذي يعتبر أطول مبنى في العالم وأحد المعالم البارزة في دبي، وذلك لإلهام المجتمعات الدولية، والتعاون معا للتعجيل بالتحول الأخضر وبناء مجتمع ذكي منخفض الكربون

نبذة عن هواوي

تأسست هواوي في عام 1987، وهي المزود العالمي الرائد للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) والأجهزة الذكية. كما يعمل لدينا أكثر من 197.000 موظف، ونعمل في أكثر من 170 دولة ومنطقة، ونقدم خدمات لأكثر من ثلاثة مليارات شخص حول العالم.

تتمثل رؤيانا ومهمتنا في تقديم التكنولوجيا الرقمية إلى كل شخص ومنزل ومؤسسة من أجل عالم ذكي متصل بالكامل. وتحقيقًا لهذه الغاية، فسوف نقود الاتصالات في كل مكان ونُعزِّز المساواة في الوصول إلى الشبكات؛ ونجلب الذكاء الاصطناعي والذكاء السحابي إلى جميع أركان الأرض الأربعة من أجل توفير قوة حوسبة فائقة أينما ووقتما تحتاج إليها؛ وبناء منصات رقمية لمساعدة جميع الصناعات والمؤسسات على أن تصبح أكثر مرونة وكفاءة وديناميكية؛ وسنقوم بإعادة تعريف تجربة المستخدم باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يجعلها أكثر تخصيصًا للأشخاص في جميع جوانب حياتهم، سواء كانوا في المنزل أو في المكتب أو أثناء التنقل. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع هواوي على الإنترنت عبر الرابط www.huawei.com أو متابعتنا عبر:

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الفيدو- https://mma. prnewswire.com/media/1662589/ Huawei_Digital_Power_lights_ up_Dubai.mp4

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