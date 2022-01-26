‫هولبورن أسيتس تعين مديرًا إقليميًا جديدًا لإفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 26/يناير/2022/PRNewswire/– أعلنت اليوم هوليورن أسيتس- أحد شركات الاستشارة المالية الرائدة عالميًا – عن تعيين لورينز ريتشارد كشريك إداري.

وتعليقًا على منصبه الجديد، أشار لورينز ريتشارد قائلًا: “تهدف رؤيتي إلى بناء فريق ديناميكي للمشورة المالية الدولية من خلال تزويدهم باالتوجيه والتدريب والدعم من أجل السيطرة على صناعة الخدمات المالية في أفريقيا. نملك بالفعل فريقًا قويًا فاز بالعديد من الجوائز، كما نخطط لإضافة المزيد من المستشارين الموهوبين والمؤهلين تأهيلًا كاملًا للوصول إلى أهدافنا.

يمتلك حاليًا الفرع الإفريقي لهولبورن مكاتب في جوهانسبرج، وكيب تاون، وديربان، وكيب وينيلاندس، وموريشيوس، مع أكثر من 80 مستشار وموظف دعم.

وفي ظل القيادة الجديدة، تتمتع هولبورن بخطط طموحة للاستفدة من توسعها في المنطقة، والاستمرار فيه من خلال افتتاح المزيد من الممكاتب خلال الأشهر ال12 المقبلة.

قال سيمون باركر رئيس العمليات في هولبورن: “يُعد لورينز أحدث إضافة لفريق الشركاء الإداريين لهولبورن، ولا يضاهيه أحد في التفاني والخبرة، ولا يشير هذا الاختيار لمجرد نجاحه فحسب، ولكنه يضمن أيضًا تنفيذ خطط هولبورن لبناء شركة إفريقية.

قال بوب باركر، الرئيس التنفيذي لهولبورن: “لورينز هو الأنسب لتولي رئاسة قسم هولبورن الأفريقي، وأنا على ثقة من أنه سيثبت تفوقً في منصبه الجديد. لقد أسسنا لسمعة هائلة في أفريقيا، ونحظى بقاعدة عملاء مخلصين يدركون قيمة الاستشارة المالية الشاملة لتنمية ثرواتهم. ومع قيادة لورينز، سنصبح قادرين على تقديم مجموعة أوسع من الخدمات لعملائنا الحاليين والمستقبليين”

يعمل لورينز ريتشارد مع هولبورن منذ عام 2018، وهو شخصية شهيرة ولها مكانتها في الصناعة، بالتركيز على العملاء ذوي الثروات العالية. ويعتبر طرفًا فاعلًا في وسائل الإعلام، وأحداث الصناعة.

نبذة عن هولبورن أسيتس

تأسست شركة هولبورن في عام 1999، وهي شركة خدمات مالية دولية حائزة على العديد من الجوائز، ومتخصصة في الاستشارات المالية المستقلة لسوق المغتربين. إنها شركة مملوكة لعائلة بريطانية، وتضم الشركة أكثر من 450 موظفًا، بما في ذلك 230 مستشارًا ماليًا و13 مكتبًا حول العالم.

يتخصص فريق شركة هولبورن أسيتس المكون من المستشارين المؤهلين تأهيلًا كاملًا في تقديم استشارات الخدمات المالية المستقلة فائقة الجودة للعملاء. تشمل المجالات الأساسية للعمليات ما يلي: الخدمات المالية المستقلة، التخطيط المالي، إدارة الثروة، ثروة الشرعية، التأمين، الرهن، الخدمات الخارجية، تخطيط الضرائب، كتابة الوصية، وتحويل المعاشات.