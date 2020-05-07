‫وحدات فيرتكس من شركة ترينا سولار تصل إلى إنتاجية تبلغ 515.8 واط وفقاً لمراجعة أجرتها مؤسسة تي يو في راينلاند

وحدات فيرتكس تضع معياراً جديداً بإنتاجيتها فائقة القوة في سوق الطاقة الشمسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 7 مايو / أيار 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة ترينا سولار المحدودة (Trina Solar Co., Ltd) أن وحدات فيرتكس (Vertex) قادرة على توفير إنتاجية تبلغ 515.8 واط، وذلك بناء على اختبار أجرته مؤسسة تي يو في راينلاند (TÜV Rheinland) للتقييم المستقل. وتمثل هذه الانتاجية إنجازًا كبيرًا وعلامة فارقة بعد أن أطلقت ترينا سولار رسميا خط الإنتاج التجريبي لفيرتكس يوم 18 مارس وشحن أول طلب شراء يوم 27 مارس.

فيرتكس هي واحدة من أولى وحدات الطاقة الشمسية فائقة القوة التي تحصل على المصادقة من قبل مؤسسات اختبار دولية. فقد اجتازت اختبار تي يو في راينلاند للخلايا الكهروضوئية IEC وحازت على كل من معيار أداء الوحدة الكهروضوئية IEC 61215 وشهادة معايير السلامة للوحدة الكهروضوئية IEC 61730.

وقال كريس زو، نائب رئيس خدمات الطاقة الشمسية في تي يو في راينلاند في الصين الكبرى، “منذ أن بدأت ترينا سولار في تطوير وحدات الطاقة فائقة القوة ، شاركت تي يو في راينلاند في المناقشة وشاركت تجربتها الخاصة فيما يتعلق بسلامة المنتجات وموثوقيتها. ولقد اجتازت وحدة فيرتكس من ترينا سولار الاختبار الشامل والدقيق من قبل تي يو في راينلاند حيث استطاعت انتاج طاقة فائقة القوة لا مثيل لها تصل إلى 515.8 واط. وهذا يوضح تمامًا براعة ترينا سولار في البحث والتطوير ودعم السلسلة الصناعية المتراكمة على مر السنين. نحن نهنئ ترينا سولار على إنجازاتها البارزة في قيادة نمو صناعة الطاقة الشمسية ونقدر روح الابتكار لديها “.

وقال ين رونفنغ، نائب المدير العام و نائب الرئيس التنفيذي في ترينا سولار: “لقد طورت فيرتكس منصة تكنولوجية جديدة تمامًا من خلال دمج وابتكار مجموعة متنوعة من التقنيات مثل رقائق السليكون كبيرة الحجم ذات 210 مم، وقضبان التوصيل المتعددة، وتكنولوجيا القطع 1/3 ، والقطع غير المدمر، والتعبئة عالية الكثافة، مما يوفر لنا لمحة عن الاتجاه التنموي المستقبلي مع بقائنا متحمسين حيال الإمكانيات“.

وأضاف ين: “مع تطوير سلسلة الصناعة وتحسينها، وخاصة التحسن في قدرة توريد الزجاج، يمكن أن يؤدي إضافة عمود آخر من الخلايا إلى التصميم الحالي المكون من خمسة أعمدة إلى زيادة إنتاج الطاقة لوحدة فيرتكس إلى أكثر من 600 واط. علاوة على ذلك، مع قدرة تحويل الخلية بيرك+ المتوقع أن تتجاوز مستوى كفاءة يبلغ 24٪، إلى جانب عوامل أخرى مثل التحسين في تصميم الوحدة النمطية، والتحسينات في سعة الحمولة بالإضافة إلى التركيب النهائي، سيستمر إنتاج طاقة وحدات فيرتكس في الزيادة. وهذا يوفر الاتجاه والمسار للتطوير التكراري للوحدات الكهروضوئية، الأمر الذي سيزيد من الانخفاض المستمر في ميزان النظام والسعر المسوى للطاقة للأنظمة الكهروضوئية.”

رابط الصورة: https://www. trinasolar.com/sites/default/ files/TUV_Test.png

تعليق الصورة: نتائج فحص وحدات الفيرتكس من تي يو في راينلاند

معلومات عن شركة ترينا سولار

تأسست شركة ترينا سولار (Trina Solar) في عام 1997، وهي شركة رائدة عالمياً في توفير الحلول المتكاملة للطاقة الكهروضوئية والطاقة الذكية. وتشارك الشركة في أبحاث وتطوير وتصنيع وبيع المنتجات الكهروضوئية؛ وتطوير وهندسة وتوريد وتشييد المشاريع الكهروضوئية وصيانتها وتشغيلها؛ وتطوير وبيع الأنظمة التكميلية الذكية للشبكات المصغرة متعددة أنواع الطاقة؛ بالإضافة إلى تشغيل منصات الطاقة السحابية. وفي عام 2018 أطلقت شركة ترينا سولار العلامة التجارية Energy IoT (إنترنت الأشياء في مجال الطاقة)، وأنشأت تحالف ترينا لتطوير صناعة إنترنت الأشياء في مجال الطاقة إلى جانب مؤسسات ومعاهد البحث الرائدة في الصين وحول العالم، وأسست مركز الابتكار الصناعي الجديد لإنترنت الأشياء في مجال الطاقة. وتلتزم ترينا سولار من خلال هذه الإجراءات بالعمل مع شركائها لبناء نظام إنترنت الأشياء في مجال الطاقة وتطوير منصة ابتكار لاستكشاف إنترنت الأشياء الجديد، حيث تسعى جاهدة لتكون رائدة في مجال الطاقة الذكية عالمياً.