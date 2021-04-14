الإعلان عن افتتاح شركة تابعة لها تحت اسم De Gaulle Fleurance EMEA في أبو ظبي وقد تم تسجيلها في سوق أبوظبي العالمي. تهدف De Gaulle Fleurance EMEA Ltd. للدعم الإستشاري والقانوني لخطط تأسيس الشركات ومشاريعها الإستثمارية في منطقة أوروبا / الشرق الأوسط / إفريقيا.

De Gaulle Fleurance EMEA Ltd. /PRNewswire/ —باريس، 14 أبريل 2021 هي عبارة عن منصة لدعم الأنشطة والأعمال العابرة للحدود تستهدف العملاء فيما بين الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا. بدعم فني من فرق العمل في باريس، يساند المحامون في مكاتب أبو ظبي العملاء في جميع مراحل مشاريعهم، بداية من تأسيس شركاتهم (إدارة الشؤون العامة)، واستثماراتهم (الشركات، الإندماج والإستحواذ، التمويل، الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الإستجابة للمناقصات الدولية، إلخ.)، عدا عن إدارة عملياتهم في القطاعات الإستراتيجية (الطاقة، والتعدين، والبنية التحتية، والمصارف، وتكنولوجيا المعلومات وحقوق الملكية الفكرية، إلخ.)، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بسحب الإستثمارات والتقاضي والتحكيم الدولي.

كما سيتمكن العملاء من الإعتماد على فرق متكاملة، بالإضافة إلى شبكة من المحامين المحليين المختارين بشكل مستقل للتعامل مع مسائل قانونية محلية في البلدان المستهدفة. ويتم اختيار المحامين المحليين وفقًا لاحتياجات كل مشروع.

تتمتع De Gaulle Fleurance & Associés بخبرة طويلة في مجال تقديم المشورة للجهات الفاعلة الرئيسية التي تعمل في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (الشركات، ومؤسسات تمويل التنمية “DFIs“، وصناديق الاستثمار، والدول، إلخ.) بالإضافة إلى وجود فرق متعددة التخصصات (بما في ذلك ممارسة منظمة مواءمة قانون الشركات في إفريقيا “OHADA” المتكاملة). ينصح المحامون عملاء خليجيين بمشاريع في إفريقيا وأوروبا ومؤسسات أفريقية ومجموعات دولية فيما يتعلق باستثماراتهم في إفريقيا أوالشرق الأوسط.

يوضح جان بابتيست سانتيلي، شريك في De Gaulle Fleurance & Associés، ومدير فرع أبو ظبي: “كان الاتجاه المتزايد للتدفقات الإقتصادية بين الشرق الأوسط وإفريقيا عاملاً حاسمًا في اختيارنا لافتتاح هذه الشركة التابعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تمثل مفترق طرق حقيقيًا للشؤون الدولية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا”. يوفر لنا ذلك مزيدا من التقارب مع عملائنا الذين يمكنهم بالفعل الإعتماد على خبرتنا الكاملة في خدماتنا المعروفة في دعم العمليات في هـذه المساحة الجغرافية”.

معلومات الاتصال

شركة De Gaulle Fleurance EMEA Ltd.

34، برج المقام، جزيرة الماريه، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة

+9712-418-7530

emea@dgfla.com



معلومات عن الشركة

تدعم شركة De Gaulle Fleurance & Associés عملاءها في فرنسا والخارج من خلال: