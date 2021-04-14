تل أبيب، إسرائيل، 14 إبريل 2021 /نشرة صحفية/ — قام سعادة السفير محمد الخاجة‎، السفير الأول لدولة الإمارات العربية المتحدة في إسرائيل، هذا الصباح بزيارة المقر الرئيسي لـ Start-Up Nation Central في تل أبيب لإطلاق شراكة رسمية من أجل تعزيز التعاون الذي يركز على الابتكار وريادة الأعمال بين البلدين. فالخطة هي إنشاء فريق عمل مشترك يهدف إلى الجمع بين الناس وتبادل الأفكار وتوليد قيمة اقتصادية لكلا البلدين.

وقد ناقش السفير والبروفيسور يوجين كاندل، الرئيس التنفيذي لشركة Start-Up Nation Central، مجالات التعاون، بما في ذلك الأحداث المشتركة والمؤتمرات، فضلاً عن الاجتماعات والبرامج المستمرة لمساعدة الطرفين على التعرف على النظم البيئية التكنولوجية لبعضهما البعض. كما ناقشت فرق العمل في السفارة وشركة Start-Up Nation Central سبل ربط الشركات الإماراتية والإسرائيلية ورواد الأعمال، لا سيما في مجالات التكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا الأغذية الزراعية، والتعليم، والإنترنت، والتعليم، والصحة الرقمية، والطاقة، والبتروكيماويات، والتكنولوجيا النظيفة، والاستدامة.

وقد وافق الطرفان على الاستفادة من مجتمع UAE-IL Tech Zone كجزء من العلاقة الجديدة. تم إطلاق منطقة UAE-IL Tech Zone في ديسمبر 2020، وهي عبارة عن مجتمع ابتكاري مصمم لتمكين التعاون العملي بين النظامين البيئيين. ومع وجود أكثر من 1000 عضو بالفعل، تدعو UAE-IL Tech Zone رواد الأعمال وكبار رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وشركات التكنولوجيا للانضمام إلى هذا المجتمع وتنمية المواهب والموارد المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل.

وأشار سعادة السفير محمد الخاجة: “فيما يتعلق بالتعاون التكنولوجي، هناك طريق للفرص بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل في انتظار الاستفادة منها. نحن هنا لتحديد القطاعات التي يمكن أن تزدهر في مجال الابتكار التكنولوجي وربط الشراكات الرئيسية التي ستزدهر في السوق العالمية بنجاح معدي.

“إن النظام البيئي للابتكار التكنولوجي في إسرائيل إلى جانب التوجه المستقبلي لحكومة الإمارات العربية المتحدة، عناصر أساسية لتسريع نجاح الحاضنات من خلال تشكيل شراكات دولية”.

وأشار البروفيسور يوجين كانديل، الرئيس التنفيذي لشركة Start-Up Nation Central : “كان من دواعي سرورنا وشرفنا أن نستضيف سعادة السفير محمد الخاجة وفريقه في مكاتبنا. نحن فخورون بشراكتنا مع السفير وحكومة الإمارات العربية المتحدة للمساعدة في تعزيز التعاون بين بلدينا. Start-Up Nation Central هي بوابة موضوعية للنظام الإيكولوجي الإسرائيلي لتكنولوجيا الابتكار، ونحن متحمسون للعب دور رئيسي في الاستفادة من الفرصة التاريخية التي قدمتها اتفاقيات أبراهام لربط الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل حول الابتكار التكنولوجي وخلق قيمة هائلة”.

تأسست Start-Up Nation Central في عام 2013، وهي منظمة غير ربحية تساعد في مواجهة التحديات العالمية من خلال ربط الحلول التكنولوجية الإسرائيلية بالشركات متعددة الجنسيات والحكومات والمستثمرين والمنظمات غير الحكومية من جميع أنحاء العالم.

الأداة الرئيسية لشركة Start-Up Nation Central هي Finder – وهي منصة مجانية على الإنترنت لتحديد وإشراك مؤسسات التكنولوجيا الإسرائيلية بناءً على اهتمامات العملاء المحددة. تعد منصة اكتشاف الابتكار هذه مركز معرفي شامل بشأن الشركات الناشئة الإسرائيلية والمستثمرين ومراكز التسريع والشركات متعددة الجنسيات والابتكار القائم على التكنولوجيا المرتبط بالبحث الأكاديمي. توفر المنصة مفتوحة المصدر معلومات محدثة ورؤى عن آلاف شركات التكنولوجيا الإسرائيلية النشطة.