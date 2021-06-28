‫يقدم الكمبيوتر اللوحي F110 من الجيل التالي من جيتاك، أفضل أداء في فئته من حيث قوة الإمكانات وسطوع الشاشة ومتانة الصنع، فضلاً عن ضآلة الحجم

أزاحت جيتاك الستار اليوم عن جهازها اللوحي F110 من الجيل التالي، والذي يجمع بين قوة الأداء وكذلك الصلابة والقابلية العالية للتنقل، اللازمين للعمالة الميدانية في قطاعات الصناعات التحويلية، والسيارات، والدفاع، والسلامة العامة، والمرافق، والنقل، والخدمات اللوجستية.

إمتداد لطراز سابق غني عن التعريف

تمامًا مثل سلفه ذائع الصيت، يتيح جهاز F110 من الجيل التالي لمستخدميه العمل بفعالية في طيف واسع من البيئات الشاقة. ويأتي الجهاز بمعالج إنتل® رباعي النواة™ i5 / i7 من الجيل الحادي عشر (الإسم الرمزي “تايغر ليك”)، بأداء إستثنائي وإنجاز سلس للمهام المتعددة، بينما يضمن معالج الرسومات إنتل® Iris® Xe المدمج تجربة بصرية غنية في جميع الظروف. وبفضل خيارات الاتصال الشاملة، بما فيها الشبكة اللاسلكية Wi-Fi 6 (للحصول على سرعة بيانات أكبر ثلاث مرات من الأجيال السابقة)، وتقنية البلوتوث 5.2، والشبكة اللاسلكية واسعة النطاق مع نظام جي بي إس/ الجيل الرابع 4G LTE، يمكن للمستخدمين نقل البيانات بسرعة والاتصال من أي مكان – وكلاهما من الجوانب الحاسمة للعمل الميداني الحديث. بينما يوفر منفذ ThunderboltTM4 اتصالًا بسرعة 40 جيجابايت في الثانية للوصول إلى أقصى قدرة لهذا الجهاز المتكامل.

ويتميز F110 أيضًا بشاشة لمسية 2.0 LumiBond® محسنة بمقاس 11.6 بوصة، بدرجة سطوع تصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع. وبالإضافة إلى السطوع والتباين الأفضل، مقارنة بالأجهزة المتينة الأخرى المتوفرة بالسوق، يتميز هذا الكمبيوتر اللوحي أيضًا بمتانة لا تصدق، وقابلية قراءة ممتازة في جميع الظروف، حتى في ضوء الشمس الساطع.

شهادات الصلابة الأعلى في الصناعة

يتميز جهاز F110 من الجيل التالي، شأنه شأن جميع أجهزة جيتاك الأخرى، بمتانة الصنع كليًا لتحقيق أعلى كفاءة في الظروف الميدانية الصعبة. كما أنه حاصل على شهادتيّ MIL-STD-810H وMIL-STD-461G مما يضمن موثوقية استثنائية. ويعد F110 أحد الأجهزة اللوحية القليلة في فئتها الحاصلة على شهادة مقاومة الماء والغبار IP66 – مقارنةً بشهادة IP65 للجيل السابق – مما يعني أنه يوفر حماية كاملة ضد تدفق المياه الشديد ودخول الغبار. ويتحمل السقوط من ارتفاع يصل إلى 1.8 متر أثناء الاستخدام – مقارنة بارتفاع 1.2 متر في الجيل السابق – ويتراوح معدل درجة الحرارة أثناء التشغيل من -29 إلى +63 درجة مئوية (-20 إلى 145 درجة فهرنهايت)، مما يوفر راحة بال أكبر لمستخدميه.

تصميم محسّن وملحقات مخصصة تعزز تجربة المستخدم

فضلاً عن مواصفاته التقنية المحسنة، يأتي جهاز F110 من الجيل التالي بالعديد من التحسينات في التصميم، وذلك لتعزيز تجربة المستخدم إلى أقصى حد. وتشمل هذه التحسينات نظام البطارية المزدوجة القابلة للتبديل السريع، المعاد تصميمه لتبديل البطارية سريعًا دون إيقاف التشغيل، وتغيير موضع فتحة التوسيع وفتحة بطاقة SIM (من الخلف إلى الجانب) لسهولة الوصول، وغالق الكاميرا المُضاف من أجل خصوصية أفضل، ومحرك الأقراص الصلبة القابل للإزالة من قبل المستخدم.

وتتوفر أيضًا مجموعة كاملة من الملحقات المتوافقة، بما فيها لوحة مفاتيح جديدة قابلة للفصل بإضاءة خلفية، والتي تضم 88 مفتاحًا بالحجم الكامل ولوحة لمس مدمجة لتشغيل يشبه الكمبيوتر المحمول عند أداء مهام كثيفة البيانات. كما تشمل الملحقات الإضافية حزام كتف، وحزام يد ومسند قابلين للتدوير، ومقبض صلب، وقواعد تثبيت آمنة للمكتب / السيارة.

تبسيط العمليات عبر سيناريوهات رأسية متعددة

يندرج جهاز F110 من الجيل التالي ضمن مجموعة أجهزة جيتاك سيليكت® ، والتي تجمع بين الأجهزة فائقة التحمل، والبرامج والملحقات والخدمات المتخصصة المعدة مسبقًا في صورة حلول متكاملة، لتبسيط الكفاءة التشغيلية عبر مختلف القطاعات المتكاملة رأسيًا و السيناريوهات بأماكن العمل. ومن أمثلة ذلك:

النقل والخدمات اللوجستية – التخزين

من أجل سلاسة العمليات داخل المستودعات، يجب أن يعمل مشغلو الرافعات الشوكية بأمان وكفاءة في جميع الأوقات. ولذلك فهم بحاجة إلى أجهزة متعددة الاستخدامات تتيح لهم التنقل في المستودع، والتعرف على المنتجات ومسحها ضوئيًا ونقلها في أسرع وقت ممكن. ويمكن تثبيت جهاز F110 على قاعدة آمنة على الرافعة الشوكية لسهولة الاستخدام، بينما يتيح قارئ الباركود الاختياري مسح المنتجات عن بعد بسهولة. ويمكن للمشغلين بعد ذلك نقل البيانات المهمة باستخدام خيارات الاتصال المدمجة في جهاز F110، بينما تسمح أداة سلامة القيادة من جيتاك 1 بقفل واجهة المستخدم وشاشة الجهاز كلما تحركت الرافعة الشوكية، مما يساعد على منع وقوع الحوادث وتحسين سلامة العاملين.

السيارات – التخطيط والإصلاح والصيانة

يحتاج الفنيون وعمال إصلاح السيارات إلى أجهزة شديدة المتانة يمكنهم الاعتماد عليها في تشخيص الأعطال، وتحميل البيانات، والتواصل مع العملاء؛ كل هذا أثناء العمل داخل الورش. وبفضل خيارات الاتصال المتوفرة في F110 – بما فيها الشبكة اللاسلكية Wi-Fi 6 والشبكة اللاسلكية واسعة النطاق مع نظام جي بي إس/ الجيل الرابع 4G LTE – وكاميرا الويب المدمجة، يمكن التواصل مع العملاء بسرعة وسهولة، كما يمكن استخدام ملحق حزام اليد الدوار لحمل الجهاز بأمان في جميع أرجاء بيئة العمل. ويمكن تشغيل الشاشة اللمسية 2.0 LumiBond® باستخدام القلم أوالإصبع أو المحول الرقمي، أو أثناء ارتداء القفاز، مما يساعد على تحسين الإنتاجية، بينما يتيح نظام مراقبة الأجهزة من جيتاك GDMS1 إمكانية إدارة جميع الأجهزة عن بُعد، والاحتفاظ بها في أفضل حالة.

الصناعات التحويلية – مكان العمل، والإنتاج

يجب أن يحظى مشرفو الإنتاج الصناعي بإمكانية الوصول إلى المعلومات التشغيلية المهمة في جميع الأوقات لضمان الحفاظ على المستوى الأمثل من الإنتاج. ويحتاجون كذلك إلى جمع البيانات من جميع أنحاء المنشأة وتحليلها، للاسترشاد بها في وضع خطط الإدارة واتخاذ القرارات المستقبلية. وبفضل خيارات الاتصال المتعددة في جهاز F110 (بما فيها منفذ ThunderboltTM 4)، بالإضافة إلى الموثوقية من حيث المتانة وملحقات الحمل الآمنة، ستكون هذه المعلومات في متناول أيديهم طوال الوقت. كما تتيح أداة قارئ الباركود KeyWedge من جيتاك1 مسح معدات معينة بنقرة واحدة باستخدام الكاميرا الخلفية للجهاز. أما قارئ تحديد الهوية بموجات الراديو الاختياري فيسمح للمستخدمين بتسجيل الوضع الحالي لكل المهام في جميع أنحاء المنشأة وإبلاغ أنظمة الإدارة به، لتوفير الرؤية والتحكم بالكامل.

يقول ريك هوانغ، رئيس مجموعة أعمال الأجهزة القوية وأجهزة الفيديو في جيتاك: “لقد زادت شعبية الأجهزة اللوحية القوية إلى حدٍ كبير في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل المزيج الفريد من القدرات الوظيفية وتعدد الاستخدمات وسهولة الاستخدام. ومع إطلاق جهاز F110 من الجيل التالي، نكون قد انتهينا من إجراء تحديث شامل لمجموعات الأجهزة اللوحية الرائدة لدينا منذ النصف الثاني من عام 2020، والتي تضم كل من UX10 بشاشة 10 بوصة، وF110 بشاشة 11 بوصة، وK120 بشاشة 12 بوصة، والتي تتيح للعملاء الآن في جميع القطاعات المتكاملة رأسيًا، باقة شاملة من الأجهزة المتينة الرائدة في السوق لتلبية احتياجاتهم الفردية”.

التوافر

سيتم طرح الكمبيوتر اللوحي F110 من الجيل التالي من جيتاك في سبتمبر 2021. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الصفحة الرسمية لـلجهاز F110 .

1 تعد أداة سلامة القيادة من جيتاك، ونظام مراقبة الأجهزة GDMS، وأداة قارئ الباركود KeyWedge، خيارات فردية لجهاز F110 ضمن مجموعة أجهزة جيتاك سيليكت®. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع https://www.getac.com/intl/ getac-select/

حول جيتاك

شركة جيتاك التقنية هي شركة تابعة رئيسية ضمن مجموعة أعمال ميتاك-سينكس بيزنس، بحجم إيرادات سنوية بلغ 41.3 مليار دولار أمريكي في عام 2020، وهي مدرجة في بورصة تايوان (TSE: 3005). وقد تأسست جيتاك في عام 1989 كمشروع مشترك مع شركة جنرال إليكتريك للطيران بغرض توريد المنتجات الإلكترونية الدفاعية. واليوم تتضمن أنشطة جيتاك توفير أجهزة الكمبيوتر المحمول المتينة و الأجهزة اللوحية شديدة التحمل و البرمجيات وأجهزة الفيديو المحمولة لقطاعات الدفاع، والشرطة، والإطفاء، والمرافق، والسيارات، والصناعات التحويلية، والنقل، والخدمات اللوجستية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: http://www.getac.com

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