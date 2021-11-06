‫يقدم تلفزيون تي سي إل (Mini LED QLED) تجربة ألعاب لا مثيل لها للاعبين.

هونج كونج, 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 /PRNewswire/ – تقدم شركة تي سي أل إلكترونيكس كود السهم (1070.HK)، وهي إحدى الشركات الرائدة في صناعة التلفزيون العالمية ومن شركات الإلكترونيات الرائدة، لمحبي ألعاب الفيديو تجربة لا مثيل لها من خلال أحدث تقنياتها تليفزيونات (Mini LED QLED). كشريك تلفزيوني رسمي للعبة الفيديو (Call of Duty): فانغارد، تجمع طليعة موديلات تي سي إل (X925 و C825 و C728) في (Mini LED, QLED) بدقة تصل إلى)‏8K) مع جودة (HDMI 2.1) لتقديم طريقة لعب مذهلة تضع عشاق ألعاب الفيديو في قلب الحدث.

“شركة تي سي إل مكرسة لضمان حصول المعجبين على أفضل طريقة لعب ممكنة ونحن متحمسون لأن يقوم اللاعبين في جميع أنحاء العالم يتجربة ذلك مع لعبة (Call of Duty): فانغارد على تلفزيونات تي سي إل. نحن نصمم تقنيات العرض المتقدمة من تي سي إل لجميع ألعاب الفيديو الشائعة اليوم، ونهدف إلى إنشاء تجربة تفاعلية وغامرة في نهاية المطاف،” هكذا صرح شاويونغ زانغ، الرئيس التنفيذي لشركة تي سي أل إلكترونيكس

من خلال الجمع بين تقنية (Mini LED) و (QLED) ودقة تصل إلى (‏8K) مع جودة ((HDMI 2.1، تقدم السلسلة المحددة من تلفزيونات تي سي إل أداء صورًا قويًا وسلسًا، لإرضاء أكثر اللاعبين تطلبًا في الألوان، ومعدلات التحديث، وزمن الانتقال المنخفض، والانتقالات في الوقت الفعلي والوضوح.

تشتمل التقنيات السمعية والبصرية المتقدمة ودعم ميزات الجيل التالي على تعويض ديناميكي يصل إلى 120 هرتز بمعدل تحديث عالٍ، وتقليل انخفاض الألوان، وعدم وضوحها، وتقليل الاهتزاز، بالإضافة إلى وضع (Game Master) الذي يجمع معدل التحديث المتغير (VRR)، ووضع الكمون المنخفض التلقائي (ALLM)، لضمان أفضل تجربة لعب ممكنة.

تضفي أجهزة تلفزيون (Mini LED) و (QLED) بدقة تصل إلى (‏8K) ألعابًا من الجيل التالي مفعمة بالحياة. تتميز شاشات تي سي إل أيضًا بتقنية الصورة ذات المدى الديناميكي العالي (Dolby Vision® HDR) الفائقة للحصول على تباين ممتاز يعزز الإبرازات والظلال والصور الظلية، للكشف عن تفاصيل مذهلة. ويضمن جودة صوت Dolby Atmos)®( للاعبين لعدم تفويت أي مؤثرات صوتية بفضل الصوت المكاني ثلاثي الأبعاد.

تدعم شركة تي سي إل مجتمع الألعاب وقد عملت مع ألعاب Call of Duty)®( في أمريكا الشمالية منذ عام 2018. بصفتها الشريك التلفزيوني الرسمي للعبة (Call of Duty): ستستخدم مجموعة فانغارد، وشركة تي سي إل القنوات الرئيسية ونقاط اللمس لإظهار كيف تجلب تقنية العرض وأجهزة التلفزيون الحائزة على جوائز للاعبين تجربة ألعاب مرئية وسمعية لا مثيل لها.

عن تي سي أل إلكترونيكس

تي سي أل إليكترونيكس كود السهم (‎1070.HK) هي شركة إلكترونيات استهلاكية سريعة النمو ولاعبة رائدة في صناعة التلفزيون العالمية. تأسست الشركة في العام 1981 وهي تعمل اليوم في أكثر من 160 سوقًا على مستوى العالم. تتخصص تي سي أل في البحث والتطوير وتصنيع منتجات الالكترونيات الاستهلاكية التي تتراوح بين أجهزة التلفزيون والمنتجات السمعية والمنتجات المنزلية الذكية.

الصورة‎ – https://mma. prnewswire.com/media/1679739/ image_1.jpg