‫”يونيون باي إنترناشونال” تَعقِد شراكة مع “S2M” لدفع الشمول المالي الرقمي في أفريقيا

كازابلانكا، المغرب، 24 سبتمبر 2021 — /PRNewswire/ أعلنت كل من شركتي يونيون باي إنترناشونال (UnionPay International) والشركة المغاربية للنقديات (S2M) بصورة مشتركة عن شراكة طموحة لتسريع الشمول المالي الرقمي عبر القارة الأفريقية.

وسيسمح هذا الإنجاز الجديد لشركة S2M بتوفير خدمات الدفع من يونيون باي لعملائها بمستوى عالٍ من الأداء ووقت التشغيل والأمان. كما ستساعد الشراكة بشكل أكبر في التوسع في حلول الدفع الرقمية المبتكرة، مما يضيف قيمة للاقتصاد الأفريقي ويعزز الشمول المالي.

وقال السيد محمد أمارتي، نائب رئيس مجموعة S2M، “نحن سعداء بهذا الإنجاز الجديد؛ وبالتالي، تعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع يونيون باي إنترناشونال. كما نواصل تلبية احتياجات النظام الإيكولوجي الأفريقي، الذي يبحث باستمرار عن الابتكار والمرونة والقدرة على التكيف مع سلوك المستهلك المتغير”.

وقال السيد لوبينج تشانغ، المدير العام لـ يونيون باي لمنطقة أفريقيا، “يسعدنا التعاون مع S2M كشريك مختار من أجل استثمار طويل الأجل في أفريقيا”. “نحن ندعم مبادرات S2M المبتكرة والتي تركز على العملاء في دفع الشمول المالي. معًا، نواصل المساهمة في النظام الإيكولوجي العالمي للمدفوعات”.

وكشركة رائدة في السوق الأفريقية لأكثر من 35 عامًا، تقوم S2M بخدمة مشهد الدفع الأفريقي من خلال مقرها الرئيسي في المغرب، والشركات الفرعية التابعة لها في تونس، وشبكة واسعة من الشركاء الموثوق بهم. كما تقوم S2M بخدمة أكثر من 180 مؤسسة في أربع قارات. وتركز استراتيجيتها الرقمية التي تتمحور حول العميل على توفير منتجات وخدمات مبتكرة وسهلة الوصول وملائِمة وعملية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. كما تقوم S2M بخدمة النظام الإيكولوجي للمدفوعات بأكمله، بما في ذلك المؤسسات المالية، ومشغلي الاتصالات، وشركات النفط، وتجار التجزئة، والمجمعين، والجهات الفاعلة في مجال الصحة والحكومة الإلكترونية، ومشغلي تحويل الأموال مع حلول الدفع المبتكرة. وتلتزم S2M بدعم وبناء الاقتصادات الوطنية للقارة من خلال الابتكار، وتمكينها من تلبية متطلبات العملاء المتغيرة باستمرار وتوقعاتهم في هذا العصر الرقمي.

مع أكثر من 1.6 مليار بطاقة يونيون باي تم إصدارها في 70 دولة ومنطقة حول العالم، قامت يونيون باي بتوسيع شبكة قبولها إلى 180 دولة ومنطقة في السنوات الأخيرة. في الوقت الحاضر، يتم قبول بطاقات يونيون باي على نطاق واسع في أفريقيا عبر جميع القطاعات، مما يلبي بشكل فعال احتياجات الشراء المتنوعة لحاملي بطاقات يونيون باي الذين يزورون القارة ويعيشون فيها. وقد أصدرت أكثر من 10 دول أفريقية بطاقات يونيون باي، مثل كينيا وتنزانيا وأوغندا وغانا وجنوب أفريقيا وإسواتيني ومدغشقر وموريشيوس. ويوضح تقرير نيلسون (الإصدار 1154) أن يونيون باي تحتل المرتبة الأولى بين جميع مخططات البطاقات من حيث إصدار البطاقات وحجم المعاملات في جميع أنحاء العالم. وقد أطلقت يونيون باي العديد من منتجات الدفع المبتكرة في أفريقيا استجابة للتحول الرقمي والشمول المالي العالميين.