‫‫شركة كوكاكولا ومجموعة فاين القابضة وشركة بك يقودوا أفضل الممارسات عبر الصناعة للمشاركة في القيادة والتنوع والإدماج في “اخترِق السقف والمس السماء( R )”

نسخة الشرق الأوسط لعام 2021 من اخترِق السقف والمس السماء® لإلهام وتمكين المزيد من المساواة بين الجنسين في الشرق الأوسط.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 2 سبتمبر 2021 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم شركة House of Rose Professional Pte. المحدودة (HORP) أن العديد من أفضل الشركات في العالم بما في ذلك كوكاكولا ومجموعة فاين القابضة وبك وأرامكس وجنرال موتورز وسيجنا ودي إتش إل وإيثيكون وشركات جونسون آند جونسون للأجهزة الطبية سوف تتعاون من أجل تبادل أفضل الممارسات في القيادة والتنوع والإدماج والنجاح في نسخة الشرق الأوسط لعام 2021 من اخترِق السقف والمس السماء® – وهي قمة النجاح والقيادة للمرأة التي ستُعقد كقمة مختلطة (حية وافتراضية) في 28 سبتمبر 2021 في أوبروي، دبي.

ستتمكن الشركات المشاركة في القمة من المشاركة والوصول إلى أحدث المعارف والتوجيهات عبر الصناعات بشأن النمو من خلال قيادة، ونجاح، وتنوع، ومساواة، وإدماج أفضل. وستقوم كل شركة مشاركة بانتداب فريق إلى القمة. وستقود الشركات الرائدة في التنوع والإدماج كوكاكولا ومجموعة فاين القابضة وبك جدول الأعمال كشركاء راعيين رئيسيين إلى جانب شركاء الصناعة أمكام دبي وأمكام أبو ظبي وغرفة التجارة الدولية في سنغافورة. كما سيستمتع الأعضاء من شركاء الصناعة في القمة بأسعار مخفضة للمندوبين للانضمام إلى هذه القمة. أماكن الشركة المشارِكة والجهة الراعية المشارِكة مفتوحة في هذه المرحلة.

من بين المتحدثين المؤكدين في القمة تولجا سيبي، نائب الرئيس والمدير العام للشرق الأوسط، لدى شركة كوكاكولا، وكلوديا نافارو، نائبة الرئيس للتسويق في أوراسيا والشرق الأوسط، لدى شركة كوكاكولا؛ وجيمس مايكل لافيرتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فاين القابضة؛ وسو دونوغو، الرئيسة التنفيذية للكتلة العربية (البحرين، الكويت، المملكة العربية السعودية)، لدى دي إتش إل؛ وبيتر فان دن بروك، نائب الرئيس الأول، والمدير العام للشرق الأوسط وأفريقيا لدى بك؛ وفيشنو كالرا، نائب الرئيس لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، لدى إيثيكون وشركات جونسون آند جونسون للأجهزة الطبية؛ وغابرييلا بلانوجيفيتش، مديرة تطوير المواهب العالمية، لدى أرامكس؛ ولؤي الشرفا، الرئيس والمدير العام لأفريقيا والشرق الأوسط، لدى جنرال موتورز. ونولين كيلي، المديرة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة والخليج الأدنى، لدى مجموعة فاين القابضة؛ وجيروم درويش، الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، وعضو مجلس إدارة الهند وتركيا، لدى سيجنا؛ وجولي لويس، المديرة، لدى ماونتن هاي، وأليكس فون بير، الرئيس، لدى فان بيركوم آند أسوشيتس، والمستشار الأول لدى House of Rose Professional. وسيقود القمة أنتوني أ. روز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدى House of Rose Professional.

وعلق بيتر فان دن برويك، نائب الرئيس الأول، والمدير العام للشرق الأوسط وأفريقيا لدى بك قائلاً: “يسعدنا أن نكون شريكًا وراعيًا لنسخة الشرق الأوسط لعام 2021 من حدث اخترِق السقف والمس السماء. في بك، نحن ملتزمون بتعزيز ثقافة متنوعة ودامجة، حيث يمكن لأعضاء الفريق إطلاق العنان لإمكاناتهم الكاملة، وحيث يتم تشجيعهم على أن يكونوا فضوليين بشأن خلفيات وتجارب وثقافات ووجهات نظر بعضهم البعض وفهمها والترحيب بها. ويتحدث اخترِق السقف والمس السماء® عن القيم التي تُشكِّل أساس مؤسستنا، ويسعدنا أن نكون شركاء على المدى الطويل، على مستوى العالم، بالإضافة إلى الشرق الأوسط وأفريقيا”.

وأضافت كلوديا نافارو، نائبة الرئيس للتسويق في أوراسيا والشرق الأوسط لدى شركة كوكا كولا، “التنوع والإدماج قريبان من قلوبنا. نحن نسعى جاهدين لخلق بيئة عمل تُمكِّن وتُثقِّف وتُلهِم التنوع الثقافي والجنساني عبر جميع مستويات المؤسسة. كما نؤمن بأن التنوع هو مقدمة لثقافة التعاطف والابتكار. كما يسعدنا أن نتشارك مع قمة اخترِق السقف والمس السماء® والتي ستمنح المشاركين فرصة للتعلم من الآخرين، ومشاركة أفضل الممارسات، والتواصل مع أقرانهم وتخطيط دوراتهم الفردية من أجل تحقيق النجاح”.

وعلق جيمس مايكل لافرتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فاين القابضة قائلاً، “في عام 2018، انضممنا إلى حركة اخترِق السقف والمس السماء® من خلال شراكة مع القمة في الشرق الأوسط وسنغافورة. وبالاستلهام من العديد من مشاركات النجاح في التنوع بين الجنسين على وجه الخصوص، فقد أحرزنا تقدمًا سريعًا، حيث انتقلنا من عدم وجود قيادات نسائية في فريق الإدارة العليا لدينا إلى أكثر من 30٪ في خلال أشهر قليلة. لقد قمنا بتغيير نتائج أعمالنا خطوة بخطوة. ويُعَد التعلم والمشاركة عبر الصناعات المختلفة بشأن التنوع والإدماج جزءًا مهمًا من خطة لعبتنا لتحقيق النجاح، ونحن فخورون بأن نكون الراعي البلاتيني لنسخة الشرق الأوسط للقمة لعام 2021 – وهو منتدى نعلم أننا سنُلهَم فيه مرة أخرى من قِبَل العديد من الشركات الكبرى الأخرى، كما سنكون قادرين أيضًا على مشاركة تقدمنا وأفضل ممارساتنا”.

تُعَد نسخة الشرق الأوسط لعام 2021 من اخترِق السقف والمس السماء® بمثابة ركيزة هامة من شبكة “اخترِق السقف والمس السماء” العالمية مع نُسَخ في الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وأوروبا والهند والصين وأفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة. وتدعم القمة مهمة HORP لعام 2029 من أجل عالم أفضل – خطة العمل العشرية لمضاعفة عدد الرؤساء التنفيذيين من الإناث خمس مرات في أكبر 500 شركة في العالم (من 14 في عام 2020 إلى 70 في عام 2029)، ومضاعفة عدد الرؤساء التنفيذيين من الذكور في نفس المجموعة الذين يستثمرون بنشاط في التنوع والإدماج بين الجنسين.

واختتم أنتوني أ. روز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة House of Rose Professional والمؤلف الأكثر مبيعًا لكتاب اخترِق السقف، والمس السماء: أسرار نجاح أكثر نساء العالم إلهامًا التي ألهمت القمة قائلاً: “يسعدنا أن نعلن عن اجتماع هذه الشركات الكبرى معًا من أجل تبادل أفضل الممارسات للنمو والنجاح في الشرق الأوسط من خلال التنوع والإدماج في القيادة وبين الجنسين على وجه الخصوص. وتُقدِّم الشركات المتنوعة جنسانيًا في جميع أنحاء العالم نتائج مالية أفضل، وتُنمي قادة أفضل، وتُقدِّم أعمالًا أفضل. وينطبق هذا أيضًا على الشرق الأوسط. ونحن نشجع بقوة الشركات التي ترغب في الانضمام إلى هذا التعاون أن تقوم بتسجيل مشاركة فريقك مباشرة على www. houseofroseprofessional.com والاستفادة من المشاركة عبر الصناعة في القمة”.

شركة (HORP) House of Rose Professional Pte . المحدودة هي شركة عالمية رائدة في مجال المواهب والتدريب وأعمال التحول، ومنذ منتصف عام 2014 قامت بتمكين وإلهام أكثر من 25000 سيدة من القيادات النسائية من أجل تحقيق نجاح أكبر عبر قمة اخترِق السقف والمس السماء®.

لاستفسارات وسائل الإعلام الإخبارية/للاستفسارات التجارية تَواصَل على:

البريد الإلكتروني:: [email protected] houseofroseprofessional.com

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1559937/House_of_Rose_ Professional_Logo.jpg