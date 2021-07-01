‫ شاحنة بيك آب ذكية GWM POER من الجيل الجديد تفوز بإشادة وسائل الإعلام

باودين، الصين، , 1 يوليو / تموز 2021 /PRNewswire/ — في الآونة الأخيرة، عُقدت فعالية اختبار القيادة للعديد من طرازات شركة جريت وول موتورز (GWM) في أستراليا ونيوزيلندا وأماكن أخرى من العالم، والتي جذبت العديد من عشاق القيادة على الطرق الوعرة للعرض على الفور. تتمتع شاحنة GWM POER بسمعة طيبة بين العديد من المحترفين والوسائط الموثوقة نظرًا لتصميمها الخارجي المذهل ونظام مجموعة نقل الحركة الممتاز والسلس والتكنولوجيا الذكية المتميزة.

بعد اختبار القيادة ، أشادت شركة كار سيلز ( Carsales) ، وهي إحدى وسائل الإعلام الأسترالية الموثوقة، بشاحنة GWM POER على جوانب المظهر الحديث ونظام مساعدة السائق متعدد الاستخدامات والوسادة الهوائية عن بُعد الرائدة في الصناعة، مضيفةً أن هذا الطراز حصل على تصنيف أمان من فئة الخمس نجوم من البرنامج الأسترالي لتقييم السيارات الجديدة ( ANCAP ) وكالة السلامة وفق المعايير الجديدة عام 2021. كما قُيمت عجلات شاحنة GWM POER كخيار مثالي لمحبي شاحنات البيك أب بأدائها المتميز على الطرق الوعرة، والتصميم الداخلي الفاخر والرائع، والأداء العالي التكلفة. ووفقًا لملجة Motoring ، فإن شاحنة البيك أب GWM POER التي تم تطويرها وتصميمها استنادًا إلى أحدث نظام أساسي من شركة جريت وول موتورز قد قلبت نموذج الصورة التقليدي لشاحنات البيك أب متعددة الوظائف ذات الصفوف المزدوجة وتتفوق في المظهر والسلامة والراحة والأداء، مما يوفر جاذبية لا تقاوم للمستهلكين الأستراليين.

السبب في الاعتراف بقدرات وأداء شاحنة GWM POER مرات عديدة هو أن هناك بحثًا دقيقًا حول تجربة المستخدم. كما أن شاحنة GWM POER ، كمنتج عالمي المستوى صُممت من خلال دمج أفضل موارد جريت وول موتورز حول العالم، ليست فقط لديها قدرة تحميل عالية، ولكنها تتميز أيضًا بتصميم ذكي جديد. يحتوي هذا النموذج على تكوين مثالي لتلبية أي طلب لدى أصحابها. حجم جسم السيارة مرغوب فيه للغاية بحيث يمكن للمالكين إحضار خيامهم وزوارقهم البخارية ودراجاتهم أثناء الخروج من أجل المتعة. وتتيح المقصورة الكبيرة للغاية للمالكين التمدد حسب الرغبة أثناء الرحلة الطويلة، بينما توفر المقاعد الجلدية الناعمة راحة قصوى. تمنح دراسة الضوضاء والاهتزاز والقسوة ( NVH ) في فئة سيارات الدفع الرباعي، مقارنة بالعلامات التجارية الفاخرة، المالكين فرصة للاستمتاع بالموسيقى أو التحدث بحرية، دون الحاجة إلى القلق بشأن الضوضاء خارج المقصورة عند القيادة في المدن المزدحمة. كما أن شاحنة GWM POER مؤهلة بما يكفي للمالكين للقيادة على طرق موحلة بالحصى للتخييم، أو بالركض عبر الصحاري للمغامرة؛ نظرًا لكونها مجهزة بمجموعة توليد الحركة الذهبية 2.0T+8AT وأربعة أوضاع قيادة لجميع التضاريس (قياسي / اقتصادي / رياضي / 4L ). بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام التحكم الصوتي، والقيادة الأوتوماتيكية على المستوى L2 ، وشاشة الرؤية الشاملة 360 درجة وغيرها من التقنيات الذكية تمكن المالكين من تجربة طريقة جديدة للسفر الذكي، وفتح المزيد من السيناريوهات لقيادة الشاحنات الصغيرة في الحياة اليومية.

لقد أرست قوة المنتج المتميزة أساسًا متينًا لإضفاء الطابع العالمي على شاحنة GWM POER . وفي المستقبل، سيتم زيادة الاستثمار في البحث والتطوير لشاحنات GWM POER . وسعيًا لأن تكون شاحنة بيك أب ترضي العملاء، ستواصل GWM POER تقديم تجربة سفر عالية الجودة للمستهلكين العالميين، مما يجعل شاحنات البيك أب الصينية تحظى بشعبية في جميع أنحاء العالم.