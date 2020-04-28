‫ شركة بروميس تكنولوجي تطرح أول نظام تخزين مدمج للمراقبة بالفيديو، سلسلة Vess A8000 للرصد الأمني الموثوق عن بعد

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 28 نيسان/أبريل، 2020 / بي آر نيوزواير / — بعد حوالى عقد من تأسيسحضورها في مجال المراقبة بالفيديو ، طرحت رائدة حلول التخزين الكمبيوتري المعروفة عالميا بروميس تكنولوجي، PROMISE Technology, Inc.، حلها الأول المكون من وحدتي تخزين للمراقبة بالفيديو هذا الأسبوع، Vess A8000 Series السلسلة التي توفر حلا شاملا ومتكاملا تماما في حزمة مدمجة.

وإضافة إلى محفظة المراقبة الخاصة بـبروميس Vess A8000، تم تصميم أحدث إصدار في المجموعة للإستخدام الخاص والتجاري. وباستخدام تقنية SMARTBOOST® الخاصة بشركةبروميستكنولوجي، يمكن لسلسلة A8000 تسجيل ودعم تخزين الفيديو لأكثر من 30 يومًا باستخدام محركات أقراص صلبة ذات سعة أعلى. بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز جهاز التخزين المدمج الأول من نوعه هذا باستعادة البيانات وتشغيلها عن بعد مما سيعزز مرونة إدارة البيانات.

يعتبر التصميم الأنيق والمدمج من أهم مميزات السلسلة Vess A8000، حيث إنها تتيح التركيب في مساحة محدودة، مثل أجهزة الصراف الآلي، ومتاجر التجزئة الفاخرة، وغرف الآمن في مكاتبالشركات الصغيرة والمتوسطة .تأتي السلسلة أيضًا مع تقنية بروميس RAID Protection التي تعمل على نظام x86 لمنصةمسجل الفيديو الشبكي(NVR). بالإضافة إلى وجود SMARTBOOST®، تم دمج السلسلة معبرمجية إدارة الفيديو المعروفة جيدا للحصول على الأداء الأمثل.

وقالت أليس تشانغ، الرئيسة التنفيذية للمبيعات فيبروميس: “تم تصميم سلسلة Vess A8000 لتوفير راحة البال من خلال توفير نظام موثوق للرصد والتشغيل. من خلال التكنولوجيا الحاصلة على براءة الاختراع، نحد من خطر فقدان البيانات لضمان الحفاظ على الممتلكات والأفراد.”

وأضافت تشانغ، “إن وضعفيروس كوفيد-19يطرح العديد من التحديات الجديدة حول كيفية إدارة كميات كبيرة من البيانات غير المهيكلة. مع واجهة الإدارة عن بُعد، تضمن السلسلة Vess A8000 راحة البال في وضع التفشي الحالي. نحن نركز على تقديم تحليل بيانات الفيديو في الوقت الحقيقي لتوفير تحليل دقيق دون تأخير، بغض النظر عن مكان وجود المشغل “.

ستقدمبروميس تكنولوجيطرازين من سلسلة Vess A8020: Vess A8000 و Vess A8021، والتي ستكون متاحة في مناطق مختلفة. بينما ستكون Vess A8020 متوفرة في الأسواق في أوروبا وأميركا الشمالية، ستكون Vess A8021 على الرفوف في مناطق أخرى بما في ذلك اليابان، آسيا المحيط الهادىء، والشرق الأوسط من خلال شبكات قنواتبروميس.

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حول بروميس تكنولوجي

تعد بروميس تكنولوجي شركة عالمية رائدة معروفة وتتمتع بأكثر من 30 عامًا من الخبرة في صناعة التخزين الكمبيوتري. تنتج بروميس حلولاً مبتكرة مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الفريدة لأسواق المراقبة ووسائط الإعلام الغنية وتكنولوجيا المعلومات والسحابة. من أجهزة التخزين المصممة خصيصًا، إلى البنية التحتية لتقنية المعلومات للمؤسسات القابلة للتوسعة، وأدوات ما بعد الإنتاج السريعة للغاية، وحلول أمان الفيديو، تعمل بروميس على تكييف منتجاتها لمواجهة التحديات الواقعية التي يواجهها العملاء كل يوم. تتواجد فرق المبيعات والهندسة ذات الخبرة العالية في بروميس في مواقع استراتيجية في جميع أنحاء الأميركتين وأوروبا والشرق الأوسط و آسيا المحيط الهادىء والصين لتقديم خدمات ودعم لا مثيل لها لعملائها في جميع أنحاء العالم. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة: www.promise.com.