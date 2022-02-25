‫ شركة Smile Identity تطرح حل “التحقق من صحة المستندات” في إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية

أعلنت Smile Identity ، وهي شركة رائدة في إفريقيا في مجال التحقق من الهوية، عن إطلاق حلها للتحقق من صحة المستندات لتمكين الشركات من قبول 142 نوعًا من أنواع بطاقات الهوية والتحقق منها في 100 دولة في إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية عبر تنفيذ إجراءات التعرّف على العملاء ( KYC ) ودعم وتهيئة المستخدمين.

لاغوس، نيجيريا، 24 فبراير 2022 / PRNewswire / — أعلنت اليوم شركة Smile Identity ، وهي شركة رائدة في إفريقيا في مجال التحقق من الهوية، عن إطلاق حلها للتحقق من صحة المستندات، وهو أحدث حلولها المصمّمة لمساعدة الشركات على دعم المستخدمين وتهيئتهم لاستخدام منصاتها.

وقد شهدت الشركات والمنصات الإفريقية -التي تقدّم لعملائها خدمات متنوعة من الإقراض والتحويلات إلى الخدمات المصرفية الرقمية وتداول العملات المشفرة- ارتفاعًا كبيرًا في الطلب على خدماتها من المقيمين في القارة ومن المغتربين على حد سواء؛ وهو ما يؤكّد مدى الحاجة إلى بناء الثقة في البيئات الرقمية المتطورة.

حاليًا، يمكن للمنصات التي تستخدم تقنيات Smile Identity لتنفيذ إجراءات التعرّف على العملاء (“ KYC “) التحقق من صحة المستندات لدعم عملائها وتهيئتهم. وباستخدام حل التحقق من صحة المستندات يمكن مصادقة أكثر من 140 مستندًا من مستندات الهوية في 100 دولة في إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية؛ حيث يستخدم هذا الحل تقنية التعرّف الضوئي على الأحرف ( OCR ) لقراءة المعلومات التي تتضمّنها تلك المستندات واللازمة لتنفيذ إجراءات “التعرّف على العملاء”. ويزوّد هذا الحل المستخدمين بتجربة استخدام مريحة؛ حيث لا يتطلب الأمر سوى التقاط صور شخصية وإرسالها مع صور مستندات إثبات الهوية عبر الإنترنت؛ ويتولى حل Smile Identity تنفيذ بقية الإجراءات المطلوبة.

وفي تعليقه على طرح هذا الحل، قال كاي سليمان، مدير حلول الامتثال في شركة التحويلات العالمية Chipper Cash : “نحن سعداء بإتاحة هذا الحل للتحقق من صحة المستندات؛ لأنّه سيمكّننا من إجراء بعض التغييرات التنظيمية المطلوبة في الدول الإفريقية، مثل دعم عملية إصدار بطاقات الهوية الجديدة في غانا. وإنّه لمن الرائع حقًا أن نرى حلول Smile Identity تُستخدم في جميع أنحاء إفريقيا”.

وقد وافقه في الرأي، سلامي أبولور، الرئيس التنفيذي لشركة Riby ، وهي منصة رقمية تقدّم خدمات مالية للجمعيات التعاونية والاتحادات التجارية العاملة في إفريقيا، حيث قال: “باستخدام حل التحقق من صحة المستندات سنتمكّن من التحقق من صحة بطاقات الهوية الوطنية وجوازات السفر وغير ذلك. وستساعدنا حلول وتقنيات Smile Identity على دعم وتهيئة المستخدمين من الأفراد والشركات الصغيرة على نحوٍ سريع؛ وهو ما سيمكّننا من التركيز على تزويدهم بالخدمات المالية اللازمة لتنمية أعمالهم”.

وتتمثل الميزة الأساسية في التحقق من صحة المستندات في استخدام تقنية SmartSelfie ™، وهي تقنية مملوكة لشركة Smile Identity للتحقق من الوجوه، تعمل على مقارنة الصور الشخصية المقدّمة من المستخدمين بالصور الموجودة في المستندات. وتوفر تقنية SmartSelfie ™ حلًا موثوقًا لمصادقة المستخدمين باستخدام المقاييس الحيوية للكشف عن وجوه الأفارقة ومطابقتها بالصور الموجودة في السجلات والتأكيد على مقاييسها الحيوية، وتبلغ درجة دقة هذه التقنية 99.9٪. وهو ما يجعل حل التحقق من صحة المستندات أحد أكثر الحلول أمانًا في فئته؛ وهو ما يسهم في تمكين الشركات والمنصات من مكافحة الاحتيال وتعزيز ثقة المستخدمين في الحلول الرقمية.

يُكمل حل التحقق من صحة المستندات مجموعة حلول Smile Identity الأساسية التي تنفذ إجراءات التعرّف على العملاء استنادًا إلى أرقام الهوية، بدلًا من مسح المستندات ضوئيًا، كما يساعد الشركات على الاحتفاظ بسجلات لبطاقات الهوية التي تم التحقق منها؛ وهو اشتراط تنظيمي لدى الجهات التنظيمية في البلدان الرئيسية.

من خلال منح الشركات المزيد من الخيارات لتنفيذ إجراءات “التعرّف على العملاء” بطريقة آمنة ومتوافقة مع الاشتراطات التنظيمية، تسهم Smile Identity في تنمية الأعمال التجارية وتطوير قنوات التحويلات المالية بين إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية؛ كما تسهم في تعزيز الثقة في الحلول الرقمية وتُحسّن من تجارب المستخدمين؛ وهو ما سيعمل على تعزيز الاقتصاد الرقمي الإفريقي ككل، وتلبية احتياجات كل من العملاء والشركات، واستيفاء الاشتراطات التنظيمية في مختلف البلدان.

عن شركة Smile Identity

Smile Identity هي شركة رائدة في إفريقيا متخصصة في مجال التحقق من الهوية وإجراء العمليات الرقمية للتعرّف على العملاء. وتساعد Smile Identity الشركات على توسيع أنشطتها في جميع الدول الإفريقية بطريقة سريعة من خلال تزويدها بحلول المصادقة الفورية على الهويات الصحيحة للمستخدمين من خلال أيّ هاتف ذكي أو جهاز كمبيوتر. وتستخدم الشركة تقنية مدعومة بخوارزميات مسجلة الملكية للتعلم الآلي مصمّمة خصيصًا للتعرّف على وجوه المستخدمين من الأفارقة والتحقق من صحة هوياتهم. وقد طوّرت الشركة حلولًا للتحقق من الهوية، وإجراء العمليات الرقمية للتعرّف على العملاء، وتهيئة المستخدمين، ومصادقة الهويات باستخدام المقاييس الحيوية، وإجراء عمليات التحقق للكشف عن الاحتيال. وتُموّل Smile Identity من قبل شركات الاستثمار Costanoa و CRE Venture Capital و Khosla Impact و LocalGlobe بالإضافة إلى مجموعة من المستثمرين الأفراد ( Angel Investors ) من دول إفريقية مختلفة؛ وهو ما يمكّنها من توسيع استخدام الأنظمة التقنية في جميع أنحاء القارة الإفريقية وتوفير البنية التحتية لها بهدف تعزيز الثقة في استخدام الخدمات الإلكترونية. لمزيد من المعلومات عن شركة Smile Identity ، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.smileidentity.com .

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