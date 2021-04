‫ ATFX تطلق منصة البحوث والتحليلات المتقدمة للأسواق AT Premier

دبي الامارات العربية المتحدة, 14 أبريل / نيسان 2021 /PRNewswire/ — يسر ATFX أن تعلن عن إطلاق منصة الخدمات المطورة المختصة ببحوث وتحليلات الأسواق تحت العلامة التجارية الجديدة AT Premier. سيتم إطلاق المنصة الإلكترونية الجديدة AT Premier بدايةً في منطقة الشرق الأوسط، تلك المنصة التي صممت لتكن شاملة ومتعددة الأبعاد لتقديم المعلومات بشكل ذكي لتوفير تحليل الأسواق والتعليم وأفكار التداول والأخبار وخدمة ناسخ التداولات والمزيد.

يتم تشغيل AT Premier بواسطة أدوات برمجية متطورة ومتخصصة بالإضافة إلى أحدث التقنيات من بعض مزودي البيانات الرائدين في الصناعة. وبالتالي، فهي بمثابة مركز حلول شامل للمبتدئين والمتداولين المحترفين ومحللي السوق ومديري الأموال والوسطاء المعرفين.

تحدث رامي أبو زيد، مدير إدارة بحوث الأسواق في ATFX الشرق الأوسط، عن تميز AT Premier قائلاً: “كان هدفنا الواضح هو إنشاء منصة بسيطة وسهلة من حيث الاستخدام دون المساومة عن كونها شاملة ومتكاملة في الوقت ذاته. حيث يمكن للمستخدمين استيعاب تلك المعلومات الذكية والمنطقية واتخاذ ما يناسبهم من قرارات. معتمدة على عدد كبير من المصادر المعلوماتية المعتبرة “.

خدمة نبض الأسواق

نظرًا لأن سرعة البيانات والرؤى هي جوهر التداولات المستنيرة، فقد تم تطوير موجز التحليل الفني الخاص بنا كمركز بيانات لحظي. مع التحسينات المستمرة لخوارزميات الملكية الخاصة بها، تضمن AT Premier قيمة تحليلية مضافة للمتداول الذكي.

الإشارات المؤسسية ومؤشرات AT للتحيز

هذه خدمة فريدة لمتداولينا المخضرمين الذين يرغبون في الحصول على ميزة إضافية من وجهات النظر التحليلية المؤسسية ومؤشرات تحيز الفئات المختلفة من المتداولين تجاه الأسواق. تساعد AT Premier المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة، حيث توفر هذه الخدمة التنبؤات وأفكار التداول التي يتم تحديثها باستمرار من أكثر من 20 مؤسسة مالية عملاقة من حول العالم.

خدمة المؤشرات المالية التفصيلية للأسهم

هناك اهتمام كبير بتداول أسهم الشركات العالمية ذات الأداء القوي حاليًا. بدلاً من التداول على ضجة الأخبار أو الحدس، فإن AT Premier ستقدم إلك ثروة من تحليلات أعقد البيانات المالية في شكل رسومات بيانية مبسطة، لتمنحك رؤية عميقة حول أسهم كبرى الشركات العالمية المتداولة، لتمكن المتداولين من فهم الفروق الدقيقة في الأداء بطريقة واضحة.

خدمة البث المباشر

منصة البث المباشر الخاصة بنا، والتي تعمل حاليًا لمدة 40 دقيقة لتغطية افتتاح التداولات الأوروبية يوميًا، توصلك على الفور بخبرائنا. نحن نغطي أحدث الموضوعات والأفكار المؤثرة في تحركات السوق وتأثيرها.

وقد تحدث، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات ATFX قائلاً: “نحن في ATFX نسعى باستمرار إلى وضع عملائنا في صميم كل ما نقوم به. تهدف AT Premier إلى تحويل رحلة التداول في أسواق المال العالمية المجهدة عادة إلى رحلة مرضية ومثمرة. لطالما اعتقدنا سهولة الاستخدام والفعالية هما المعياران الوحيدان للحكم على جودة التقنيات الحديثة. ومن ثم، تعتبر AT Premier، في جوهرها، أداة فعالة لمساعدة وتحفيز إنتاجية وربحية كل كيان أو فرد يأخذ التداول عبر الإنترنت على محمل الجد “.

ومن ضمن باقة خدمات AT Premier ذات القيمة المضافة:

خدمات التدريب الفردي

من خلال منصات الدردشة المرئية وعروض الندوات عبر الإنترنت، نسمح لمستخدمينا المتميزين بالوصول إلى كبار المحللين من خلال نظام فعال لإدارة المواعيد.

مركز التعلم الذاتي

في حين أن العديد من مقدمي الخدمات الآخرين يقدمون حلولًا مماثلة، فإن مكتبتنا الخاصة بمقاطع الفيديو التعليمية الرقمية غنية ومتنوعة وموضوعية ويتم تحديثها باستمرار للحفاظ على قيمتها وفعاليتها.

خدمة محللك الفني الخاص 24×5

تم تطوير فريق من المحللين الفنيين من ذوي المهارات العالية والمدربين ليكونوا في متناول اليد للرد في الوقت الفعلي على أي استفسارات متعلقة بالتحليل الفني والتي عادة ما تكون لدى المتداولين.

منصة ناسخ التداولات

تم تصميم منصة ناسخ التداولات من AT Premier لخدمة مديري الأموال المحترفين والمتداولين لمشاركة أدائهم مع شبكة معارفهم ومتابعيهم الخاصة، بالإضافة إلى إمكانية مشاركة أدائهم والترويج لأنفسهم بين مستخدمي بوابة AT Premier الآخرين حتى يتمكنوا من تحقيق دخل إضافي لأنفسهم وليتمكن المستخدمين الآخرين الاستفادة في الوقت ذاته من الأداء المتميز للمتداولين المحترفين، مع إمكانية إدارة المخاطر الاحترافية والاستفادة من مؤشرات تقييم الأداء الفريدة من نوعها والتي تقدمها AT Premier.

للتواصل الإعلامي:

توني فيليب

جوال رقم: ٠٠٩٧١٥٥٢٢٩٩٠٠٤

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1487459/AT_Premier.jpg